– November 27, 2016

معصوم يعزّي برحيل كاسترو ومارادونا يعبّر عن الحزن الشديد

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

عزى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم نظيره الكوبي راؤول كاسترو بوفاة الرئيس السابق فيديل كاسترو ، مؤكداً انه امضى حياته في خدمة قضايا وطنه وقضايا التحرر في العالم أجمع .

ونقل بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس عن معصوم قوله في برقية تعزية (تلقينا بحزن وأسى بالغين نبأ وفاة المغفور له زعيم الثورة الكوبية وشقيقكم الأكبر الرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو بعد حياة طويلة في خدمة قضايا وطنه وشعبه، وعن قضايا التحرر والعدالة في العالم أجمع)، مضيفاً (واذ نعبّر لكم وللحكومة وللشعب الكوبي الصديق عن خالص التعازي بهذا المصاب الجلل، نتمنى لكم وللشعب الكوبي الصديق كل التوفيق والسؤدد). وفي اطار ردود الافعال ، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو بـ(الدكتاتور الوحشي).وقال في بيان( سجل العالم رحيل ديكتاتور وحشي قمع شعبه لنحو ستة عقود فإرث فيدل كاسترو هو معاناة لا يمكن تصورها وسرقة وفقر وإنكار لحقوق الإنسان الأساسية)، على حد قوله.وأضاف أن إدارته (ستفعل كل ما في وسعها لضمان قدرة الشعب الكوبي على أن يبدأ أخيرا رحلته نحو الرفاهة والحرية رغم عدم إمكانية محو المآسي والوفيات والآلام التي تسبب فيها فيديل كاسترو). بدوره، قال الرئيس الامريكي المنتهية ولايته باراك أوباما في بيان إنه يمد (يد الصداقة) للكوبيين.وأضاف (نعلم أن هذه اللحظة تؤثر في مشاعر الكوبيين في كوبا وفي الولايات المتحدة بقوة، وتجعلهم يتذكرون الطرق العديدة التي غير بها كاسترو مسار حياة الأفراد والعائلات والدولة الكوبية)، مضيفاً أن (التاريخ سيسجل وسيحكم على التأثير الضخم لهذه الشخصية المنفردة على الشعب وعلى العالم من حوله).وأشار إلى الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وكوبا على مدار 60 عاما. وقال (خلال رئاستي، عملنا بكل جهد لنضع الماضي خلفنا، وسعينا إلى مستقبل لا تتحدد فيه العلاقة بين بلدينا بالاختلافات وانما بالأشياء الكثيرة التي نتشاركها بوصفنا جيران وأصدقاء والروابط الأسرية والثقافية والتجارية والإنسانية). وقدم أوباما العزاء إلى أسرة كاسترو والشعب الكوبي، وقال إن (على الكوبيين أن يعلموا أن لديهم صديقاً وشريكاً في الولايات المتحدة). الى ذلك أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن حزنه لوفاة الزعيم الكوبي ، مؤكدا أنه سيحضر تشييعه.وقال في تصريح (إنه يوم رهيب، لقد اتصلوا بي من بوينس آيريس وصدمت، لتلقي نبأ رحيل الزعيم التأريخي فيديل كاسترو)، معربا عن (حزنه الشديد لرحيل كاسترو بعد أن كان بمثابة أب لي).وأضاف(سأبقى في العاصمة الكرواتية حتى نهاية الأسبوع، قبل أن أتوجه إلى هافانا حيث أريد أن أكون إلى جانب راؤول كاسترو وإلى جانب الأطفال والشعب الكوبي الذي أعطاني الكثير). وتابع (أريد أن أرافق فيديل، صديقي وأريد أن أعبر له عن امتناني عن كل شيء).وأمضى مارادونا مدداً مختلفة في كوبا خضع خلالها للعلاج من الإدمان على المخدرات، والتقى كاسترو في مناسبات عدة وعبر عن إعجابه الشديد به.