– November 27, 2016

الهيئة تعد تشكيلها نظيراً لجهاز مكافحة الإرهاب وخبير يؤكد عدم إمكانية الطعن

كتل تدخل قانون الحشد نفق المناكفات والمزايدات السياسية

بغداد – قصي منذر

دخل اقرار قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان السبت الماضي نفق مناكفات ومزايدات بين القوى السياسية، في وقت اكدت هيئة الحشد انها نظير لجهاز مكافحة الارهاب وتشكلت بعيدا عن السياسة ، وقال رئيس الهيئة فالح الفياض في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحشد احمد الاسدي امس ان (القانون وبحسب الامر الديواني 91 يوضح أن الهيئة اصبحت على غرار جهاز مكافحة الارهاب لتأدية ما مطلوب منها).

واضاف (نحن لا نجد راية ترفع سوى راية العراق اما الوجود السياسي فهو وجود مبارك لكن في بنية الحشد لا وجود للمسميات الماضية). واوضح الفياض ان (الحشد الشعبي للجميع وليس لفئة). مشيرا الى ان (الحشد ملتزم بتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي). وتابع ان (قانون الحشد لم يتناول نسب التمثيل وحريص على التوازن).

من جانبه قال الاسدي في تصريح امس ان (الحشد يلتزم بالواجبات التي تناط به من قبل القائد العام للقوات المسلحة وقرار الحشد هو قرار الدولة). وعد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أن إقرار القانون ضامن لحقوق منتسبيه وسينظم عملهم . وقال الحكيم خلال استقباله ممثل الأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش امس إن (إقرار قانون الحشد سيكون ضامناً لحقوق منتسبيه وسينظم عملهم). وحذرت حركة عصائب أهل الحق من سحب المحاصصة الطائفية للحشد.وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي في تصريح امس ان (قانون هيئة الحشد تم إقراره وهو أقل ما يمكن تقديمه للتضحيات التي قدمها منتسبو الحشد). مشيرا الى ان (الحشد العشائري هو جزء أساسي من الحشد الشعبي). عادا ان (جميع من مسك السلاح ضد تنظيم داعش يجب أن يشمله قانون الحشد ). في غضون ذلك اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الطعن بقانون الحشد امام المحكمة الاتحادية لن يؤدي الى نتيجة لتحديده دستوريا. وقال حرب في بيان امس ان (الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية لن يؤدي الى نتيجة طالما ان القانون محدد دستوريا ومناط امره بالقائد العام للقوات المسلحة والقوانين العسكرية). ودعت كتلة بدر النيابية تحالف القوى إلى احترام إرادة الشعب وتمرير القانون ليس كسر ارادات. وقال النائب عن الكتلة محمد ناجي في تصريح امس إن (تحالف القوى كان موافقا من الناحية المبدئية على القانون وأعطانا تعديلات تجعله نسخة منقحة عن قانون الحرس الوطني الذي قدموه قبل الفصل التشريعي الحالي). مبينا ان (تمرير القانون وانه ليس كسر إرادات وعلى تحالف القوى أن يحترم إرادة الشعب). وعد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي القانون بانه سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الحكومة وحصر السلاح بيدها. وقال شوقي في تصريح امس إن (القانون سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها). واضاف ان (القانون رفع الستار عن من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة ويكون ولاءه للأحزاب). واكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان قانون الحشد سيمنح المقاتلين حقوقا اسوة بالقوات الامنية ويزيدهم عطاءً وقوة في مقارعة داعش. وقال الجبوري في تصريح امس ان (مقاتلي الحشد سيكونون عناصر حكومية امنية لها امتيازاتها وحقوقها اسوة بالمقاتلين في القوات الامنية وسيزدادون عطاء وقوة في مقارعة الارهاب). وباركت ادارة محافظة ديالى ومجلسها اقرار قانون الحشد . وقال محافظ ديالى مثنى التميمي لــ ( الزمان) امس ان (إقرار قانون الحشد حافز اضافي لمقاتليه في الذود عن حياض الوطن لما يضمنه القانون من انصافهم وذويهم في تثبيت حقوقهم بعد ادائهم الأمانة بكل إخلاص وجدية خلال المدة الماضية) . وكشف عضو المكتب السياسي لتحالف القوى حيدر الملا عن تحول المظلومية الى ورقة لتحقيق مكاسب حزبية. وقال الملا في تصريح امس إن (قضيتين أوجدت الحشد وهما احتلال تنظيم داعش لبعض الاراضي وعدم القدرة على بناء الجيش بسبب السياسات الماضية). لافتا إلى (وجود مادتين من قانون الحشد تمنحان صلاحيات ضد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة). وأضاف أن (قضية المظلومية في العراق أصبحت ورقة لتحقيق مكاسب حزبية).