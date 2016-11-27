– November 27, 2016

الجعفري يوقّع مع بولندا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

وارسو: بعثات أثرية ستعاود التنقيب في العراق

بغداد- الزمان

وقّع العراق وبولندا في وارسو مذكرة تفاهم تتضمن عقد مشاورات سياسية دورية لبلورة مواقف مشتركة وتبادل الخبرات والدورات في مجال العمل الدبلوماسي.وافاد بيان لوزارة الخارجية بتوقيع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري مع نظيره البولندي فيتولد فاشيكوفسكي (مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية البلدين تتضمن عقد مشاورات سياسية دورية لبلورة مواقف مشتركة وتبادل الخبرات والدورات في مجال العمل الدبلوماسي)، موضحاً ان الجعفري التقى فاشيكوفسكي في مستهل زيارته إلى العاصمة البولندية وارسو تلبية لدعوة وجّهها له الاخير لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ونقل البيان عن الجعفري قوله خلال اللقاء ان(القوات العسكرية العراقية بجميع فصائلها من الجيش والشرطة والحشد الشعبيِّ والبيشمركة وأبناء العشائر وقوات مكافحة الإرهاب تحقق انتصارات باهرة على عصابات داعش الإرهابية، وهناك تقدم كبير لقواتنا في محاور المعارك، ومثلما توحدت مواقف القوات العسكرية المختلفة بكل فصائلها توحدت الكلمة السياسية، والخطاب السياسي لكل القوى السياسية العراقية تجاه داعش)، مؤكداً(ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على داعش في أسرع وقت ممكن خصوصاً أنهم ينتمون إلى اكثر من مئة جنسية في العالم) ، مخاطباً نظيره البولندي( نازلوهم في العراق قبل أن ينازلوكم في بلدانكم).واشاد الجعفري بـ(مواقف بولندا المتميزة في دعم العراق في المؤتمرات الدولّة).وأبدى ترحيب العراق بـ(قرار البعثة التاريخية والأثرية زيارة العراق، العراق مهد الحضارة، وهو أوَّل دولة في العالم نبعت منها الحضارة قبل ستة آلاف سنة)، مضيفاً ان(من يزر العراق يتسلق الجبل الحضاري، ويصعد إلى قمم الجبال الحضارية)، على حد تعبيره.واعرب الجعفري عن أمله في أن (تبقى بولندا مساهمة في صناعة الواقع العالمي مثلما ساهمت في التاريخ العالمي، فلا يكفي أن يكون لنا تاريخ عظيم بل لابد أن ننقل عظمة التاريخ إلى الحاضر)، مؤكد (أهمية فتح آفاق الاستثمار بين العراق وبولندا)، مشيراً الى وجود(فرص للاستثمار متاحة في معظم محافظات العراق الآمنة، ومنها كردستان والوسط والجنوب)، داعيا نظيره البولندي الى( زيارة العراق استكمالاً لما تمَّ بحثه في هذه الزيارة).من جهته، اكد فاشيكوفسكي (استمرار بلاده في دعم العراق حكومة وشعباً)، مضيفاً ان(لجمهورية العراق منذ سنوات طويلة مكانة خاصّة وبارزة في السياسة الخارجية البولندية، والسياسة الأمنية)، لافتاً الى ان(الأوضاع الأمنية في العراق وحول العراق لها انعكاسات مهمة في الشرق الأوسط، وأوربا؛ لذا انضمَّت بولندا إلى مختلف التحالفات الدولية من أجل تقديم الدعم والمساعدة للعراق للتخلُص من هذه المشاكل).واضاف(نحن نعد العراق شريكاً متيناً لنا في مختلف مجالات الصناعة والمنتجات التي يتم إنتاجها في بولندا، ونسعى لتوسيع التعاون في المجال العلمي والثقافيِ، لأن العراق أحد الأماكن التي بدأت منها الحضارة العالمية)،

مؤكداً أنَ ( المؤرخين البولنديين والأثريين مهتمون بالعودة لعمل التنقيبات في العراق واجراء البحوث)، مشيراً الى انفتاح السلطات البولندية على الطلبة العراقيِّين والتبادل العلمِي،والطلابي).