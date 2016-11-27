– November 27, 2016

التعليم يحدّد اليوم آخر موعد لتسجيل الطلبة

في الجامعات والكليات الأهلية

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان اخر موعد لتسجيل الطلبة في الجامعات والكليات الاهلية سيكون اليوم الاثنين، مشيرة إلى انه تم احتساب نسب الغيابات في جميع الجامعات والكليات الأهلية منذ امس الاول.وقالت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في الوزارة في بيان تلقته (الزمان )امس ان (اخر موعد لتسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية، للسنة الدراسية 2016-2017، سيكون اليوم الاثنين الموافق الـ 28 من تشرين الثاني الجاري).واضاف أنه (لا يحق للطالب المطالبة بمقعدة حال انتهاء المدة وعدم التسجيل، وانهم سيعوضون من قوائم الطلبة الاحتياط لإتاحة الفرصة للجامعات والكليات الأهلية باستكمال طاقتها الاستيعابية). واوضح البيان ان (الدائرة استثنت الطلبة المقبولين ضمن امتيازات أبناء الأساتذة وذوي الشهداء، إذ سيستمر تسجيلهم لغاية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر كانون الأول المقبل ).وتابع أن (الدوام الرسمي للطلبة المقبولين في المرحلة الأولى قد ابتدأ في بعض الكليات والجامعات الأهلية). مشيرا الى انه (تم احتساب نسب الغيابات في جميع الجامعات والكليات الأهلية بدءا من امس الاول الـ26 من تشرين الثاني الجاري ).فيما أكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي وجوب دعم جميع الشخصيات والمؤسسات والجامعات الحاصلة على تقييمات متفوقة على مستوى العالم، مباركا لجامعة النهرين حصولها على جائزة سقراط الدولية كأفضل جامعة إقليمية). وقال حمودي في بيان امس انه ( يجب دعم جميع الشخصيات والمؤسسات والجامعات الحاصلة على تقييمات متفوقة والمتصدرة استطلاعات الرأي في عموم العالم). مشيدا (بدور العلماء العراقيين والمؤسسات التعليمية الجامعية المتفوقة عالميا والجهود المخلصة التي تسهم بالنهوض والارتقاء بالمستوى العلمي في البلد).وأكد حمودي (عزمه على الاحتفاء السنوي بالشخصيات والمؤسسات والجامعات التي تحصل على صدارة متقدمة لدى المجتمع الدولي). مباركا (لجامعة النهرين ورئيسها نبيل كاظم حصولهما على جائزة سقراط الدولية كأفضل جامعة إقليمية ومدير جامعة في مجال العلم والتعليم).وأوضح حمودي، أن (هذا الإنجاز يعد مؤشراً لفاعلية هذه الجامعة ودورها في تطوير وترصين الأسس العلمية الصحيحة).

وتابع البيان ان (كاظم اهدى إنجاز الصدارة الدولية لحمودي تقديراً لدعمه المباشر للمؤسسات الجامعية، وتثميناً لمبادرته بتضييف الطلبة الأوائل في الجامعة داخل مجلس النواب والحضور ضمن جلسته العامة ولجانه ودوائره، إضافة للاستماع لهم وتواصله المستمر مع الوزير عبد الرزاق العيسى لإيجاد حلول مناسبة لجميع المعوقات التي طرحوها في البرلمان).