– November 27, 2016

ما بعد الموصل – خالد محسن الروضان

بدء بتأسيس حياة سياسية جديدة

اي نظام في العالم قائم على طبيعة معينة للحياة السياسية وبرامج ممنهجة للممارسات التطبيقية، التي تعد بمثابة معايير لتقويم الحكومات وحتى الاحزاب، الا في عالمنا السياسي البدء في العراق الذي تحكمه الاحزاب الدينية وزعامات الكتل والنزاعات الاقصائية والانتقامية التي تخالف كل القيم والاعراف والقوانين غير ان البدء بتأسيس حياة سياسية جديدة كما تتطلبها المرحلة المقبلة (مابعد داعش) مرحلة قائمة على العدل والمساواة والدستور، هو الاسلوب الامثل الذي يضع الدولة على جادة الصواب للشروع باقامة دولة المؤسسات المدنية الدستورية التي اول شروطها انها تحترم الانسان كقيمة وتقدر انسانيته، كما تقدر قيمة الثقة التي منحها لحكومته او لقيادته فتحافظ على حقوقه التي ثبتها الدسنتور واكد ممارستها لبعدالة نافذة وحقيقية ومثل ممارسة كهذه يجب ان تحظى باحترام الكل لكونها تؤسس لنظام اجتماعي وحكومي وسياسي وقانوني شامل يحترم الانسان ويحترم القانون العادل بمستوى عدالته وتطبيقاته الحازمة غير المسيس كما تتطلب المرحلة المقبلة ايضاً ان تتحقق في الجانب الاخر (اي الفرد والمجتمع والدستور) من اعداد ثقافي عال اجتماعياً ووطنياً ودستورياً بغية ان يكون مراقباً لفعل التغيير في الحياة في الحياة السياسية ومهياً تماماً للاستجابة له بتنفيذ الواجبات وتفهم طبيعة عمل الحكومة وادانها للواجبات المناطة بها والتي تضمنتها مبادئ الدستور، وكذلك التفاعل مع القوانين التي تساعد الحكومة على العمل بها بحيث لا تخرج عن الاطار القانوني الدستوري اطلاقاً ولا تنحرف عنه.

كل ذلك من اجل ان تكون الارض التي يبذر فيها الخيرون من الوطنين بذرة الخير والسعادة والحرية مهيئاً تماماً للانماء والرعاية الحقيقية بغاية تحقيق المجتمع الفاضل لابل ارساء ثوابته وقيم قانونية وشرعية واخلاقية غادرناها من زمان فغادرتنا واخذت معها الحكمة والاصلاح والفلاح حتى اصبح القانون نفسه يتوكأ على عكاز واحد اسمه الحكومة التي هي الاخرى تتعكز على مبدأ توافقيه انتهازية ومحاصصة مقيتة في تنفيذ واجباتها التي ما كان لها ان يؤدي بهذه الطريقة لو لا التأثير الخارجي وسوء اداء الاحزاب والكتل السياسية وحبها للمصالح الخاصة واصرارها على تبني مفهوم خاطئ تماماً كونه مبنى على فعل هجين اسمه الاقصاء السياسي الذي ينتهك حرمات الاخرين ويصادر حرياتهم في اطار القانون نفسه ودولته المزعومة التي هي الاسم بلا مسمى كونها منحرفة عن مبادئ وحقوق الناس ومكرسه لاحداث معانتهم.

لذلك لابد من اعداد منهج نظرياً وعملياً وهذا المنهج يتطلب على الطرف الثاني الصبر والمعاناة والعمل الجاد من اجل تحقيقه فالامور لا تأتي بالجاهز وانما بالنضال الاخلاقي الذي يسبق عمل التغيير ويؤسس لمجتمع فاضل خال من التعصب القبلي والطائفي والعنصري ويراعي الاخلاق ويحافظ على الفضيلة من خلال التثقيف والتحلي او التسلح بالثوابت التي يحددها المنهاج مع اعتماد الحوار كلغة حضارية في التعامل.