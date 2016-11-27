– November 27, 2016

الشرطة تعبر الحدود وتعثّر الجوية في الدوري الممتاز

الميناء يزيد متاعب زاخو والكهرباء تفرّط بنقاط النجف

الناصرية – باسم الركابي

المستفيد الوحيد من مواجهة الامانة والجوية التي انتهت بتعادلهما بهدف كان الوسط ليتخلص من شراكة الامانة وتوسيع الفارق الى نقطتين والانفراد بالصدارة قبل ان يتعثر الجوية في اول مباراة له بعد التتويج الاسيوي وفي ثالث مباراة له في مسابقة الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة الثامنة التي تكون قد استكملت امس الاول وشهدت إقامة ست مباريات اسفرت عن خسارة كربلاء امام نفط الجنوب بهدف لهدفين وتعادل النجف والكهرباء بهدفين وفوز الميناء على زاخو بثلاثة اهداف لواحد وتعادل فريقا الكرخ والحسين بهدف

الشوط الاول كان مملا للغاية ولم نشاهد ملمح من ملامح اللعب المطلوب والخطورة من كلا الفريقين وخال من الخطورة وخلق الفرص خصوصا من الجوية الذي لم يقديم نفسه كما كان منتظرا منه لتحقيق الفوز الثالث تحت انظار جمهوره الكبير الذي حرص على استقباله بعد التتويج بلقب بطولة الاتحاد الاسيوي ودعمه في مهمة لم تكن سهله امام الوصيف الامانة بعد ان لعب ببطيء وافتقد للسرعة في نقل الكرة رغم تكامل عناصره الفنية التي عليها واخفق في ادارة الامور ولم يكن على الموعد في مهمة توقع ان يحسمها ويتقدم للأمام ويرفع من سقف طموحات المنافسة وتحسين موقعه في لائحة الترتيب

وافتقد مهاجمو الفريق الى اللعب المركز والتسجيل الذي افتتح د45 عن طريق حمادي احمد ليريح زملائه وجمهوره الذين تنفسوا الصعداء لان مهم جدا ان تخرج متقدما في الحصة الاولى ويبقى القسم الثاني على دورالمدرب وكما يقولون شوط المدربين الذي تمكن فيها احمد من ترتيب الامور والدفع بعناصره الشابة للضغط الذي اثمر عن فرض التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها سجاد حسن يعد ان تحسن اداء الفريق مستغلا تراجع الجوية الى مواقعها املا في الاحتفاظ بهدف التقدم الذي كان يتحاج الى جهود اكبر ولان لاعبي الجوية لم يقدموا ما مطلوب منهم لتامين التقدم والخروج بالنتيجة التي قلبتها الامانة الذي استمر في موقع الوصيف وفي سجل ابيض ليؤكد ان ما حققه من خمس انتصارات وثلاث تعادلات امر مستحق بفضل مجموعة لاعبين شباب واعدين لازالت تخلق الفرص وتحقق المردود بثقة عالية ولازالت تقدم مباريات مهمة في مسار المنافسة والاستمرار في انطلاقة لافتة وبات الفريق المؤثر ويتصدى بقوة للفرق الجماهيرية تحت توجيهات احمد خضير الذي يمرر الامور في الحالة الافضل ومهم ان يظهر الفريق بهذه الروحية والانسجام ويستمر في الموقع الثاني وسيخرج الدور المقبل الى كربلاء لمواجهة فريقها الجريح الذي كان قد سقط امام نفط الجنوب في اول هزيمة في ملعبه في الوقت الذي يكون الجوية قد وقع في فخ التعادل وليخسر نقطتين من اللقاء الثالث وليتراجع للموقع الرابع عشر بسبع نقاط من ثلاث مباريات وله خمس مؤجلات وهو ما يزيد من الضغط على لاعبي الفريق عندما سيلعبها بالتداخل مع مبارياته الاخرى

وعلى باسم قاسم ان يعالج الامور التي رافقت مباراة الامانة التي عانى فيها الفريق قبل ان يقبل بالتعادل الذي يراه جمهوره بطعم الخسارة لانه يدرك ويقيم الفوارق الفنية والامكانات والوضع النفسي القائمة وان تاتي النتيجة كما كانوا يتمنون ولان الفريق سيلعب تحت ضغط النتائج عندما يستقبل الوسط في الدور القادم

فوز الميناء

وحقق الميناء البصري فوزا كبيرا بتغلبه على ضيفه زاخو بثلاثة أهداف لواحد في اللقاء الذي جرى في البصرة ليرفع اصحاب الارض رصيدهم الى 17 نقطة في الموقع الثالث فينا تراجع زاخو الى السادس عشر

ويدين الميناء بفوزه الى اهداف اللاعبين علي حصني ومحمد شوكان وحسين عبد الواحد محققا الافضلية دهمتها الارض والجمهور وعناصره التي قدمت مباراة منحت فوائدها للبصريين من حيث الفوز وعدد الاهداف التي عكست القوة الهجومية البصرية التي كانت تبحث عن الفوز الذي جاء بوقته واعطت النتيجة زخما في مواصلة التقدم والاقتراب من المتصدر والوصيف اذا ما استمر في تقديم العطاء وشكل الخطورة على الضيوف لكن الاهم ان يتوازن في جميع المباريات لاشعار جمهوره بالاطمئنان من انه يركز على تقديم الاداء ومواصلة تقديم المباريات من خلال جهود عناصره التي تواصل العطاء بشكل مهم وواضح وتصحيح مسار المشاركة التي تعززها النتائج عندما استفاد من نتيجتي الطلاب واربيل ليحافظ على فارق النقطتين مع ملاحقه الشرطة الذي كان قد هزم ابن جلدته الحدود

ويظهر الميناء في موقف مناسب وقادر على التقدم للامام عن طريق افراده التي تقدم اداءا مقنعا وعادت به الى الطريق الصحيح بعد بداية قلقة تجاوزها الفريق الذي اجتهد وعاد الى سكة الانتصارات و يتقدم ويحصد النقاط لما يمتلك من عناصر مؤثرة ومتوازنة وعادت الى خلق الفرص والنتائج والمرور بثقة عبر اكثر من بوابة حيث الكرخ في العاصمة وقبلها نفط ميسان وتعادل مع الحدود قبل ان يحقق النتيجة الرابعة التي اسعد فيها الانصار اي انه حصل على عشر نقاط من اربع مباريات ويحافظ على مستوى الاداء والنتائج لانه عاد للعب بتركيز وتحقيق الافضلية ويظهر في حالة تختلف تماما عن البداية عندما سقط امام الوافد الجديد البحري قبل ان تتعزز اماله في المنافسة ويعود بقوة لها ويبقى في مثلث الترتيب ويسعى الى التقدم بعد تخطي اكثر من مهمة والاهم الابتعاد عن الخطر لان عطاء اللاعبين تغير واخذ يقدم ما لديه من عطاء اثمر عن تحقيق النتائج التي امنت الموقع المذكور الذي استعاد دوره في المنافسة ويظهر متوازن داخل وخارج ملعبه ومؤكد ان النتائج الاخيرة تركت اثارها على العلاقة ما بينه وجمهوره الذي خرج بسعادة غامرة عندما لفضل النتيجة وبهذه الحصيلة من الاهداف ويقدم المستوى الفني العالي في مهمة مناسبة امام الفوارق الواضحة بين الفريقين والفترة الحرجة التي بها زاخو وهو في اسوء حالاته وبقدم مباريات سلبية في داره والذهاب حتى بقي مستمرا في مواقع المؤخرة على عكس مشاركاته الاخيرة عندما شكل حجر عثرة للفرق أينما يلعب ويتواجد ويبدو تأثر بالية الدوري التي شكلت حالة جديدة على الفريق الذي استمر يعاني حتى مع تغير مدربه الاول عصام حمد لكن الاخر لم يقدر على تغير الامور التي تعقدت اكثر حتى ان زاخو تراجع موقعا للوراء وبفارق الاهداف عن الفرق المرشحة للهبوط وهو ما يخشاه الأنصار الذين يرون الفريق من دون نتيجة الفوز مع مرور الجولة الثامنة بعد تلقي ثلاث خسارات مرتين بملعبه امام اربيل والنجف قبل ان يعود بالثالثة الثقيلة من البصرة التي زادت الطين بلة كما تعادل اربع مرات قبل ان يبقى بانتظار نتيجة الفوز التي وقفت بوجه الفريق الذي سيكون امام اختبار صعب عندما يستقبل الشرطة في الجولة القادمة ومؤكد سيلعبها تحت ضغط جمهوره الذي يرفض الوضع الذي يمر به الفريق تحت اي مسوغات تطرحها الادارة والمدرب الذي قد يواجه الابعاد امام تراجع النتائج التي هي من تحرك المشاكل وتشعل قلوب جمهوره الذي نفذ صبره امام ما يجري من نتائج عدها اكثر من سلبية وقد تؤدي بأبعاد الفريق والنزول الى الدرجة الاولى اذا ما بقي يواجه خطر النتائج المتدنية التي قد يزيدها تعقيدا الشرطة لان زاخو بات يلعب بدون فاعلية وافتقد لميزة الارض التي كان يراهن عليها وعذب الزوار مهما كانت عناوينهم قبل ان ينحني ويغيض جمهوره الكبير بخسارتي اربيل والنجف.وحقق الشرطة فوزا صعبا بتغلبه على الحدود بثلاثة اهداف لهدفين في اللقاء الذي ضيفه ملعب الشعب ليرفع رصيده الى 15 نقطة في موقعه الرابع فيما تراجع الحدود عاشرا بعد بداية مهمة وتوغل الى منطقة جزاء الشرطة ليحصل على ركلة جزاء نفذها المحترف امبو د35 وانهى الشوط الاول به قبل ان يعود الشرطة للمباراة عن طريق مروان حسين د48 واستمر اللعب سجالا بين الفريقين ووقف الحدود ندا واربك من حسابات الشرطة التي تداركت الامور عن طريق مروان الذي سجل الثلاثية في الشوط الثاني ليحقق الفوز بعد ان قلب تأخره والحصول على كامل النقاط للمرة الثانية ويحافظ على نظافة سجله

لكن الحسم لايعني ان الشرطة عاد لمستواه ويحقق رغبة جمهوره بل ظهر بمستوى متراجع ولايعكس واقعه الذي يضم اكبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني واهمية ان يحقق التحول في مسار المنافسة التي دخلها من اجل اللقب والان لم يقدم نفسه كما كان متوقع منه ونراه يفوز بصعوبة ولازال يعاني من مباريات الذهاب عندما عاد بتعادل بطعم الخسارة من نفط ميسان وسيكون امام مهمة صعبة في الدور القادم عندما يسافر الى زاخو ومهم ان يتحول مسار الاداء والنتائج للفريق من خلال اظهار القوة والتماسك بين صفوفه التي تظهر مفككة للان ولم يقدم الشرطة الاداء الجماعي وهو المطالب بتقديم ما يمكن تقديمه ولان المنافسات تزداد قوة اذا ما استمرت دون توقف واهمية ان يستمر الشرطة في نسج النتائج ليجعل من نفسه الفريق القوي والمرشح وان يمحو اثار المشاركة الاخيرة التي لازالت عالقة في اذهان جمهوره الذي يبدو غير مقتنع بما يقوم به رغم ما يملكه من عناصر وبدائل وهو المتكامل ولاينقصه شيء لكنه يواصل عروضه الباهتة ولانه للان لم يلعب مباراة قوية فقط امام الطلاب وتعادل فيها ولو تبقى العبرة بالفوز لانه المهم لان السباق لايعتمد على الاداء بل على النتائج والحصول على النقاط وخلق اجواء المنافسة ومتوقع ان الشرطة لم يبقى يلعب على هذا الحال بل سيتجه الى تغير الامور بعد حالة الاستقرار في تواجد لاعبي المنتخب الوطني والتدريب واللعب سوية من دون توقف سيدعم جهوده لما يمتلك الحلول بعد ارتفاع حالته المعنوية من خلال نتيجتي الفوز الاخيرتين وزيادة غلة الاهداف لكنه لم يواجه الاختبار الحقيقي بالمقابل يحرص الحدود على تقديم نفسه والاستمرار في المنافسة التي يواصل تقديم مباريات مقبولة للان وفي بداية لازالت مقبولة والاهم ظهور قدرات الفريق الفنية امام الفرق الكبيرة والاهم ان يبقى الحدود في اجواء المنافسة ويرفع شعار التحدي ويقدم مستويات منحته 8 نقاط من خلال عطاء اللاعبين الشباب الذين يقدمون مباريات ونتائج على قدر امكاناتهم كما تظهر رغبة الفريق في تقديم اللعب الهجومي من خلال العمل الجماعي الذي يقدمه عبر تقديم جهوده وان يصنع الفرصة عبر الحفاظ على نوع الاداء الذي مهم ان يظهر في المواجهات القوية لكن تبقى الحاجة الى النتائج لانه ما الفائدة ان تلعب وتؤدي وتتقدم وتخرج خاسرا لكن في كل الاحوال ما يقوم به الحدود يعد تحولا في مشاركاته ويؤكد جدارته لكن كما قلنا انه بحاجة الى نتائج الفوز لكي يستمر في المنافسة وعليه ان يستغل الوضع الحالي رغم تواضع امكاناته ولان المنافسات طويلة وتحتاج الى لاعبين اكفاء سعيا لتحقيق هدف البقاء للفريق الذي سيواجه منافسة شرسة في ظل تغير المواقع من جولة لاخرى امام تراجع الحدود للموقع العاشر

الفوز الاول

وعاد نفط الجنوب بكامل العلامات من كربلاء بعد تغلبه على اصحاب الارض بهدفين لواحد وكلاهما لم يتذوقا طعم الفوز بانتظار ما تسفر عنه هذه المباراة التي ذهبت الى نفط الجنوب الذي خرج من ملعب كربلاء على عكس التوقعات عندما وقف بوجه طموحاتهم وكانوا يبحثون عن النتيجة الإيجابية الاولى من خلال ظروف المباراة التي انطلق فيها د43 عن طريق جبار كريم لكنه لم يقدر على الصمود وانهاء المهمة كما يجب وكما خطط لها فاضل عبد الحسين الذي سبق وتعامل مع مواجهات الارض كما يجب قبل ان يعود هذه المرة ويواجه المصاعب والمشاكل ليس في مسار النتائج بل في كل جوانب المشاركة الي بدات تظهر عكس ما يريده حيث البقاء في المسابقة التي تسير من دون حلول امام صمت ادارتي المحافظة ومجلسها في وقت نجح علي وهاب بتحقيق الفوز الاول بعد سبعة ادوار بست تعادلات قبل ان ياتي الفوز من مباراة الذهاب ومن ملعب بقي مقفل حتى امام الكبار لكن كتيبة الجنوب غيرت من الامور وحققت ما تريد عندما بقيت تبحث عنه وحققته بعد عناء النتائج التي ربما كانت تضع حدا لمسيرة وهاب الذي نجح مع مجموعة اللاعبين التي حرصت الادارة على ان تقدم الفريق كما يجب من خلال منح المدرب كل الثقة في اختيار اللاعبين وطرح اسم الفريق بقوة والاقتراب من دائرة المنافسة التي بامكان الفريق ان يدخلها بعد فك عقدة النتيجة والحصول على اول ثلاث نقاط ليرفع رصيده الى تسع في الموقع العاشر قبل ان يزيد من متاعب كربلاء في الموقع الاخير والذي زادت منه الخسارة لانها اتت من عقر الدار وتحت انظار جمهورهم الذين يرون صعوبة المهمة التي اخذ يفشل فيها الفريق لانه لم يتمكن من الحفاظ على سجل نتائج الارض التي تمثل احدى وسائل الدعم لمهمة البقاء لكربلاء الذي يمر في اسوء احواله ويعيش فترة التخلي عن المنافسة واحد المرشحين للهبوط اذا لم تتدارك الامور من هذه الاوقات من قبل اهل المدينة قبل ان تتفاقم وتضيع فرصة البقاء الهدف الذي بات بعيدا عن الفريق وتطلعات البقاء موسم اخر ويعتقد جمهوره قد تسير النتائج لصالح اقرانه حتي في ملعبه الجديد الذي لم يستطيع تحقيق حتى نتيجة التعادل في وقت يامل نفط الجنوب ان يستمر في طريق الانتصارات بعد العودة من كربلاء بهذه النتيجة التي تكون قد وضع حدا لتراجع النتائج

تعدال النجف والكهرباء

وفرط الكهرباء بفوز كان قريبا منه عندما بقي متقدما على النجف بهدفي حسن علي د39و50 وصمد حتى د63 عندما قلص لاعب النجف امير صباح النتيجة د63 قبل ان يدرك اصحاب الارض التعادل وتلاف الخسارة عن طريق علي كاظم الذي انقذ ماء وجه الفريق والخروج بتعادل هو في كل الاحوال افضل من الخسارة قبل ان يفشل الكهرباء في تحقيق الفوز الاول بعدما تقدم بشكل مريح وكان عليه ان يتدبر الآمور وان تظهر قدرات المدرب في مواصلة العمل حتى النهاية والعودة بكامل النقاط وليس بنقطة امام حاجة ملحة لتحسين الموقع وتدارك الامور من هذه الاوقات

في وقت يكون علي عطية قد عاد بنقطة من اول مهمة له مع الفريق الذي استلمه مؤخرا وتتطلع ادارة النادي ان يضع بصمة والخروج من المباريات بنتائج تدعم المشاركة بعد تاخر الفريق بشكل واضح في بداية الزمت القطان ان يترك المهمة لعلي عطية الذي يريد ان يعكس دوره التدريبي الذي للان يظهر متوازن بعد العمل مع الجوية ومنتخب الشباب وان يرفع من سقف طموحات الكهرباء واخراجها من العمل التقليدي والمبرمج وفي تحقيق انتاجية تمكنها الخروج من موقعها التاسع عشر بعدم تقدم الكرخ الى الثامن عشر اثر تعادله مع فريق الحسين

وتظهر الامور غاية في الصعوبة امام عطية المطالب في إيجاد الحلول لمهمة لم يذق طعم الفوز مع مرور الجولة المذكورة ولابد من ايقاف حالة التداعي من هذه الأوقات ورفع شعار التحدي وان يهتم بنوعية الاداء السلاح الذي يجب ان يلعب به الفريق الذي يضم مجموعة لاعبين قادرة على التعامل مع الامور لايقاف نزف النقاط وهو المطالب استعادة نغمة الانتصارات ومشهد المشاركة لما يمتلكه من امكانات وفرت منذ بداية الموسم لكنه لم يعكسها حتى مع فرق بمستواه ما يلزم اللاعبين والمدرب تعديل الأوضاع لان الواقع يثير المخاوف بسبب ضعف عطاء اللاعبين الذين يعول عليهم العطية الذي يرى كل شيء يسير من غير مصلحته بعد ضياع اول نقطتين

فيما عاد فريق النجف ليفرط بنقاط الارض وكاد ان يخسر عندما فرضت عليه نتيجة التعادل بهدفين امام اهتمام عماد محمد وجمهور الفريق في اهمية الحصول على كامل النقاط بعد فك عقدة نتائج الذهاب والعودة بفوز من زاخو وكل الدلائل منحته الحسم بعد سلسلة نتائج متوازنة اتت في وقت المدرب الثاني الذي واجه صعوبات في ادارة المباراة والخروج بفوائدها وتحسين الموقع وهو يعلم ان ما يخدم مهمة النجف هو الحصول على نقاط الارض وهي من تحقق الاستقرار وتوطد من العلاقة مع الجمهور قبل ان يفقد موقعه السادس ويتراجع تاسعا وكان على اللاعبين التعامل بقوة وتواصل لتحقيق النتائج بعد تجاوز مشاكل نتائج الذهاب وان يبقى على الموعد مع هكذا مباريات تبقى دوما مفتاح التقدم وخلق فرصة المنافسة الحقيقية للفريق الذي يسعى الى تقديم دور افضل هذه المرة وعليه ان يتوازن في عدم التفريط بنتائج الارض التي تمثل الاهمية الخاصة لكل الفرق

وبهدف انتهت مباراة الكرخ وفريق الحسين ليرفع الاول رصيده الى اربع نقاط في الموقع ما قبل الاخير فيما تقدم الحسين الى الخامس عشر في الترتيب الفرقي بعدان زاد رصيده الى خمس نقاط وتبدو النتيجة عادلة في ظل واقع الفريقين وما يقدماه امام محاولة العمل من اجل الهروب من المواقع المرشحة للهبوط بعد عودة فريق الحسين للمنافسة التي للان لم يقدم ما يدعم جهود المشاركة التي تحتاج الى عمل مهم في وقت ظهرت معانات الفريق منذ البداية وفي سجل خال من الفوز بقي يتحسر عليه مع الكرخ الذي يمر بنفس ظروف ضيفه واشتدت مشاكله ليس من تراجع النتائج بل من اجواء المنافسة التي تشكل التحدي امام مهمة تحتاج الى جهود مشتركة من الادارة والجهاز الفني واللاعبين لتدارك الامور.