– November 27, 2016

زيزو يُواصل تحطيم الأرقام القياسية مع الريال

ليفربول يعبر سندرلاند و تشيلسي يستعيد الصدارة والستي ينتصر

{ مدن – وكالات: عادل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رقم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ الحالي، والنادي الملكي السابق، في عدد المباريات المتتالية، دون هزيمة في مختلف المسابقات مع الميرنجي. ووصل زيدان، بعد فوز الفريق اول امس السبت، على سبورتينج خيخون (2ـ1) في المرحلة الـ13 بالليجا، إلى 31 مباراة على التوالي، دون خسارة، في مختلف المسابقات. وعادل المدرب الفرنسي، رقم كارلو أنشيلوتي، الذي حققه خلال المدة ما بين أكتوبر/تشرين الأول، ومارس/أذار من الموسم 2013 ـ 2014 . كانت آخر مباراة، خسرها ريال مدريد مع زين الدين زيدان، في دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، أمام فولسبورج الألماني. ووصل زيدان، بعد الفوز على سبورتينج خيخون، اول امس السبت، إلى أعلى نسبة انتصارات في تاريخ ريال مدريد، حيث وصلت نسبة انتصاراته، مع ريال مدريد إلى 81 بالمئة.

فوز الريدز

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه سندرلاند بهدفين دون رد، اول امس السبت على ملعب أنفيلد رود، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. سجل البديل البلجيكي ديفوك أوريجي هدف الفوز للريدز من تسديدة سكنت شباك سندرلاند في الدقيقة (75)، وهو أول هدف للاعب منذُ الهزيمة أمام إيفرتون في أبريل/نيسان الماضي. وأضاف الإنكليزي جيمس ميلنر الهدف الثاني لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة (90)، وشهدت المباراة إصابة البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة (33) واستبداله بأوريجي. وانتزع الريدز صدارة البريمييرليج مؤقتا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ولكل منهما (30 نقطة) وبفارق نقطتين عن تشيلسي، الذي يواجه توتنهام في وقت لاحق اليوم في إطار نفس الجولة.

سيتي ينتصر

وصعد مانشستر سيتي مؤقتا إلى قمة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه عصر اول امس السبت على مضيفه بيرنلي 2-1 على ملعب تيرف مور في افتتاح الجولة 13 من عمر المسابقة. ويدين مانشستر سيتي بالفضل إلى مهاجمه سيرجيو أجويرو الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 37 و60، بعدما افتتح بيرنلي التسجيل عبر دين ميرني (14). وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي يلعب لاحفا أمام توتنهام في قمة الجولة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة. وأشرك مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا النجم الإيفواري يايا توريه للمرة الثانية في التشكيلة الأساسية بعد تسجيله هدفي فريقه في المباراة الاخيرة أمام كريستال بالاس (2-1). وأعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته البالغة بمستوى أداء لاعبيه، خلال المباراة، التي فاز فيها فريقه (2ـ1) على مضيفه بيرنلي، اول امس السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة عشرة بالبريمييرليج. وقال جوارديوا، في تصريحاته عقب المباراة: جميع لاعبينا، أظهروا شخصية هائلة. نشعر بالسعادة؛ لأن هذا الأسبوع، كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا. وأضاف: تأهلنا للدور الثاني بدوري أبطال أوربا، وتغلبنا على كريستال بالاس، وبيرنلي بالدوري الإنكليزي. نشعر بالسعادة. ما زلت أتعلم لكنني في دائرة المنافسة.

تشيلسي يستعيد الصدارة

واحتفظ تشيلسي بالصدارة وألحق بضيفه توتنهام الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعدما تغلب عليه 2-1 اول امس السبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة. وأحرز بدرو رودريجيز (45) وفكتور موسيس (51) هدفي تشيلسي بعدما تقدم توتنهام أولا عبر كريستيان إريكسن في الدقيقة 11 . وعادت الصدارة لتشلسي بعدما فقدها لبرهة قصيرة اثر فوز ليفربول في وقت سابق على ضيفه سندرلاند 2-0، فارتفع رصيد الفريق اللندني الأزرق إلى 31 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ومانشستر سيتي. وعوض مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو غياب داني روز من خلال نقل يان فيرتونن إلى مركز الظهير الأيسر مع الزج بالنمساوي كيفن فيمر يلعب إلى جانب إريك داير في العمق، ولعب فنسنت وانياما إلى جاني موسى ديمبيلي في وسط الميدان، وشكل كل من ديلي ألي وسون هيونج مين وكريستيان إريكسن مثلثا هجوميا أمام رأس الحربة وقائد الفريق هاري كاين. في المقابل، تمسك مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي بخطته المعتادة 3-4-3، بوجود سيزار أزبيليكويتا وجاري كايهيل ودافيد لويز في الخطف الخلفي وراء رباعي الوسط فكتور موسيس ونيمانيا ماتيتش ونجولو كانتي وماركوس ألونسو، فيما لعب رأس الحربة دييجو كوستا بين بدرو رودريجيز وإيدن هازارد.

موناكو يتقاسم الصدارة

وحقق موناكو فوزا عريضا برباعية نظيفة على ضيفه مارسيليا اول امس السبت في الجولة الرابعة عشر لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وافتتح جابرييل بوتشيليا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 وأضاف فالير جيرمان هدفين آخرين لموناكو قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقتين 29 و39، واختتم جويدو كاريدو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة للمباراة. ورفع فريق الإمارة بهذا الفوز رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف أمام نيس الذي يستضيف باستيا في نفس الجولة بينما توقف رصيد مارسيليا عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

آينتراخت يُسقط دورتموند

وألحق آينتراخت فرانكفورت، بضيفه بوروسيا دورتموند، الخسارة (2ـ1) في المباراة، التي جرت بينهما، مساء اول امس السبت، في المرحلة الثانية عشرة، من الدوري الألماني بوندسليغا. تقدم ىينتراخت فرانكفورت، بهدف سجله سزابلوكس هوسزتي، في الدقيقة (46)، وتعادل دورتموند بيير ايمريك أوباميانج في الدقيقة (78)، قبل أن يضيف هاريس سيفيروفيتش، الهدف الثاني لفرانكفورت بعدها بدقيقة. ورفع فرانكفورت، رصيده إلى 24 نقطة، وقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 21 نقطة، وتراجع للمركز السادس. ولم يخسر دورتموند، في آخر خمس خاضها، قبل هذا اللقاء، حيث تعادل في ثلاث مباريات، ثم فاز في مباراتين، كان آخرها أمام بايرن ميونيخ (1ـ0). وترجع آخر هزيمة، تلقاها دورتموند للأول من أكتوبر/تشرين أول، عندما خسر أمام باير ليفركوزن (0ـ2) في الجولة السادسة. يذكر أن هذا الفوز، هو الثالث على التوالي لفرانكفورت، والسابع له هذا الموسم، مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لدورتموند هذا الموسم.

بايرن ميونيخ يصعق ليفركوزن بثنائية

{ مدريد – وكالات: قدّم بايرن ميونيخ هدية ثمينة إلى أولي هونيس في أول مباراة له عقب عودته لرئاسة النادي البافاري مجددا، بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري الألماني.

أحرز ثنائية حامل اللقب كل من تياجو ألكانتارا وماتس هوميلز في الدقيقتين 30 و56، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد هاكان كالهانجولو في الدقيقة 35 . وحافظ الفريق البافاري على احتلاله لوصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة، بينما قبع باير ليفركوزن في المركز التاسع بعد أن توقف رصيده عند النقطة رقم 16 . احتاج بايرن ميونيخ إلى تسع دقائق فقط حتى يرسل تهديده الأول على مرمى ليفركوزن، بعد أن أرسل ألكانتارا تمريرة لمولر الذي سدد من على حدود منطقة الست ياردات ولكن خارج القائم الأيسر، ليواصل الحظ عناده مع الهداف الألماني. ويرسل دوجلاس كوستا كرة عرضية متقنة على رأس جوشوا كيمتش، إلا أن رأسية الأخير ذهبت مباشرة إلى أحضان بيرند لينو حارس الضيوف. ومن متابعته لتسديدة فيليب لام التي ارتدت من حارس مرمى الضيوف، ينقض ألكانتارا على الكرة برأسه محرزا هدف التقدم للبافاري في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. وعقب مرور خمس دقائق فقط، يدرك باير ليفركوزن التعادل بعد كرة وان – تو بين كالهانجولو وبراندت، ليتوغل الأول بالكرة بين دفاعات بايرن ويسدد داخل الشباك.

ويبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بضغط رهيب على الضيوف، ويخلق لاعبو بايرن أكثر من ثلاث فرص في 11 دقيقة فقط. ومن ركلة ركنية يرسلها المتألق جوشوا كيميتش على رأس المدافع هوميلز، يحولها الأخير بقوة داخل الشباك محرزا هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 56 . ويضطر كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 65 لإخراج توماس مولر الحاضر الغائب، ليشرك بدلا منه آرين روبن لتنشيط الجانب الهجومي الفريق البافاري. وينحصر اللعب في وسط الملعب، وسط هجمات على استحياء من ليفركوزن قابلتها سيطرة واستحواذ على الكرة من لاعبي بايرن ميونيخ الذين ظهرت رغبتهم في الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، من أجل الحفاظ على الفوز.