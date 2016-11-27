– November 27, 2016

فينغر يشكّك في ولاء نجمه

{ لندن – وكالات: ألمح آرسين فينغر المدير الفني لفريق آرسنال إلى صعوبة إقناع لاعبه جاك ويلشير بتجديد تعاقده مع النادي، عقب انتهاء إعارته إلى صفوف بورنموث بنهاية الموسم الجاري في صيف 2017 . ويتبقى في عقد ويلشير مع آرسنال 18 شهرًا، حيث ينتهي في صيف 2018، ويستعد مسؤولو آرسنال للتشاور مع اللاعب لتجديد عقده اعتبارًا من يناير المقبل. إلا أن فينجر أشار في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: التفاوض مع أي لاعب لتجديد عقده مهمة صعبة، ومع جاك ويلشير، تكون أكثر صعوبة. وأضاف المدرب الفرنسي: بالطبع أرغب في عودته إلى الفريق، فهو دائمًا يقول بانه ابن النادي، ولكن إذا فكر في نفسه فقط، فإنه سيختار المكان الأنسب له، فالولاء ليس كل شيء في كرة القدم. وبرر فينجر موافقته على إعارة ويلشير إلى بورنموث، قائلاً: القرار نابع من جانب إنساني ثم التفكير في الأمور المادية، وبالتأكيد إذا استعاد مستواه، سيعود إلينا مجددًا. وكانت تقارير صحفية عديدة أشارت إلى أن ويلشير، لا ينوي تجديد عقده مع الجانرز، ورشحته للانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها إيه إس روما الإيطالي، لذا يحاول مسؤولو آرسنال تجديد تعاقده أو بيعه بنهاية الموسم الجاري، لتفادي رحيله مجانًا.