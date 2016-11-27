– November 27, 2016

ماذا بعد داعش ؟

أزمات جديدة

ظلاميون اجتاحوا بلاد النهرين دمروا معالمه الحضارية وهدموا كنائسه مع جوامعه افلت الحياة بوجودهم وارهب الاطفال ورملت النساء وقتل الشباب وتوفي الكبار قهرا..

ارتكبت مجازر وسالت الدماء نتيجة فشل الطبقة السياسية الحاكمة واخفاقها بتوفير الامن والحياة لمواطنيها .

9/6/2014 تاريخ اسود تجرع مرارته العراقيين. انه بداية لحرب خاضها مع ابشع جماعة ارهابية تدعمها 50 دولة جمعوا اجرامهم واطلقوه في هذه البلاد.. اجتاحت هذه الجماعة مدنا عراقية ارتكبت ابشع المجازر بحق اهلها وفرضهم قوانين رجعية و اصبحت الحياة شبه معدومة ..لقد مر العراق في هذه المرحلة بحالة ضعف وتدهور سياسي وامني لكنه لم يلبث الا واستجمع قواه ليعود من جديد بوجه هؤلاء ..

استغل الكثير هذه المرحلة لتنفيذ غاياتهم .. حيث حققت تركيا حلمها العثماني الازلي واطلقت قوة عسكرية تركية للموصل بحجة المشاركة في تحريرها واسناد القوات العراقية لكن الكل يعلم ان الموصل هي حلم عثماني نهض به اردوغان..

اما ايران فلها الان وجودها العسكري في العراق والقرار العراقي تارة يطلق من ايران وتارة من البيت الامريكي..

والسعودية هي الاخرى التي اكتفت بتصريحاتها النارية المثيرة للجدل ودعواتها لانشاء الاقليم السني وحلمها بضمه اليها لتوسيع رقعة سلطتها ..فضلا عن امريكا المستفيد الاول من هذه الحرب كسبت اموالا طائلة من الاسلحة التي اشتراها العراق ابان سيطرة داعش فضلا عن وجودها العسكري..

مرحلة أسوأ

لكن عاد العراق يروم ارضه ويمحق كل ارهابي معتد استجمع أزره ونهض..

داعش الان يَلْفَظ انفاسه الاخيرة في الموصل وقارب على الانتهاء ليصبح من الغابر..

لكن ماذا بعد داعش أو بالاحرى هل انتهى داعش ؟

ان مرحلة ما بعد داعش ستكون اسوأ من مرحلة وجوده ..

سينتهي وجود داعش عسكريا ولكن ماذا عن مخلفات داعش ؟

من المحتمل حصول اقتتال بين الفصائل المشتركة في تحرير المدن المحتلة وصراع النفوذ والسلطة فيما بينها كون كل قوة تنتمي لحزب حاكم ولكل حزب اهداف .. كذلك صراع عربي كردي وسعي الاكراد لضم المناطق المتنازع عليها للاقليم تحت ذريعة انهم هم من سيطروا عليها ابان دخول داعش.. واحتمالية نهوض المشروع الامريكي الذي اطلقه بايدن اخر مرة قبل ثمان سنوات حيث كان العراق يشهد اسوأ حالاته وخوضه حربا طائفية وعيشه لحالة انقسام وتدهور سياسي.. ،ليعود من جديد مشروع تقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم رئيسية تخضع لحكم فيدرالي في بغداد حيث افادت تسريبات من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن “خطة تحرير الموصل منجزة وهناك تأكيدات على جدول زمني قصير للغاية لتنفيذها، وأن اقليم كردستان على اطلاع بتفاصيل التفاهمات العسكرية والسياسية التي تجريها واشنطن للمحافظة على وحدة العراق الفيدرالية في نطاق ثلاثة أقاليم الى جانب اقليم العاصمة الفيدرالية والذي يرمز له بالحرفين CF.

كذلك تدهور الوضع العسكري من ناحية التنظيم والتوزيع العسكري..

وكيفية اعادة النازحين وسط انهيار البنى التحتية في مدنهم..

ويعاني العراق من الدول الاقليمية وتدخلهم السافر بالقرار العراقي..

يجب ادراك خطورة المرحلة والتعامل معها بجدية كبرى وتفادي الوقوع بمشاكل وازمات جديدة.

ام البنين حسن – كربلاء