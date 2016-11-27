– November 27, 2016

الحكمة والحكيم – غلام محمد هايس

قيل ان الحكمة هي وضع الشيء في موضعه والحكيم هو ذو الحكمة وهو ان تصدر منه اعمال واقوال عن روية ورأي سديد . والحكيم اسم من اسماء الخالق سبحانه فهو واهب الحكمة و واسع العلم وهوالعلي العزيز الخبير الحميد .

يقول عالم النفس “باري سشوارتز” من جامعة بنسلفينيا عن الحكمة العملية : (يستشري اليوم بين الناس نوع من تراكم عدم الرضا بسبب الطريقة التي تسير بها الامور هذه الايام والطريقة التي تسير بها المؤسسات فالمعلمون يخذلون امالنا في التعليم و كذلك الاطباء في التعامل مع المرضى و البنوك و اصحاب المصارف الذين كانوا السبب في الانهيار الاقتصادي و اثناء عملنا عادة نقع بين خيارين اما ان نقوم بالامر الصحيح او نقوم بما هو متوقع منا او الامر المطلوب منا او ذو المردود المادي الاكبر و لذلك نرى ان معظم الاشخاص لا ياخذون مصالحنا بالاعتبار و الاهتمام ، و هناك طريقتان نستجيب بهما تجاه هذا الوضع و التصرف الاول هو صنع و وضع قوانين جديدة من الاجرائات المفصلة لكي نفهم الناس كيفية القيام بالامر الصحيح او بالاضافة الى القوانين لنرى اذا كان من الممكن وضع بعض الحوافز الذكية التي تجعل العاملين اكثر تحفيز من مصلحتهم و من ثم مصحلة الجميع و مع ذلك فانه لا يوجد عدد كاف من القواعد او القوانين مهما كانت مفصلة و مهما تم مراقبتها بوضوح و بحزم و كيفما تم فرضها فانها لن تجعلنا نحصل على ما نريد لان هناك دائماً ثغور بالقوانين يمكن اختراقها، لذلك اننا نحتاج الى (الاستقامة) و نحتاج الى الاشخاص المناسبين و هو القيام بالامر الصحيح و الاستقامة او العدل هو محور ما نحتاجه و هي (الحكمة العملية) و هي رغبة اخلاقية في القيام بالامر الصحيح و المهارة الاخلاقية و هي اكتشاف الطريق الصحيح و ان القيام بمرونة بالقواعد والقوانين او الاستثناءات هي ما نحتاجه تماماً و هي التواصل مع الناس و الاشخاص معظم الوقت و الحكيم يعي الوقت الذي يجب حني القوانين فيه خدمة للمصلحة العامة و الاهداف الصحيحية و ليس التلاعب بالقوانين من اجل المصلحة الخاصة “

يتضح من ذلك ان القوانين الصارمة بدون مشاعر قد تسبب اضرارا و كذلك يمكن ان تستخدم لاغراض شخصية بالاضافة الى ان الحوافز الكثيرة تؤدي الى ربط العمل بالحوافز و تناسي الغاية الاساسية و الهدف المراد بالاعمال لخدمة الناس . وينهي (سشوارتز) قوله بمعنى السعادة “الوسيلة الى السعادة وحسب ما اثبتته الكثير من الابحاث التي يتم القيام بها من قبل الاطباء النفسين عن ما الذي يجعل الناس سعداء ان هناك شيئين كانا واضحين في كل اختبار وهما امران مهمان لسعادة المرء هما الحب و العمل ، فالحب يعني القدرة على ادارة علاقتنا بنجاح مع الاشخاص المحيطين بنا و مع المجتمعات التي ننتمي اليها ، اما العمل يعني الانخراط بمهام مرضية و ذات مغزى والعمل الذي يشعرك بالانجاز والمعنى ، نحن نحتاج ان نحب ونعمل باخلاص و نحتاج الى الحكمة ، لان القوانين و الحوافز لا يمكن ان تجعلك ابا جيدا او صديقا جيدا او زوجا جيدا او محاميا ناجحا او طبيبا ناجحا و لان القوانين ليست بديلة للحكمة فالحكمة تعطينا الرغبة والمهارة للقيام بالامور الصحيحة .”

لقد ذكرت الايات من (23) الى الاية (38) من سورة الاسراء تعليمات قضائية اي قضى الخالق سبحانه تطبيقها لان فعل (قضى) في القران يعني امراً حتمياً لا مفر منه مثل الاجل او الموت ، وقد اشارت الايات الى عبادة الخالق سبحانه والاحسان للوالدين وايتاء المال للمحتاجين و عدم التبذير و الاعتدال في الانفاق بين البخل و الاسراف و عدم قتل الاولاد و عدم الاقتراب من الزنا و عدم قتل النفس الا بالحق و الوصاية على مال اليتيم بالاضافة الى ايفاء الكيل و الوزن بالقسطاس و عدم التكبر و ذلك كله مما اوحى سبحانه من الحكمة كما اشارت اليه الاية (39) من نفس السورة و كل ذلك هي قوانين عملية تطبيقية اضافة لعلاقتها بالحياة اليومية مباشرة و انها متصلة باخلاق ومشاعر الناس مباشرة اضافة لعلاقتها الباشرة مع المصلحة العامة بل اساس المجتمع من الناحيتين الاخلاقية والمادية وليست المصلحة الفردية و هي قوانين تجعل من المجتمع الذي نعيش فية مجتمع مثالي و صالح لجميع الافراد والجماعات . ولقد ذكر كلمة ( الحكيم ) في القران الكريم كصفة للخالق سبحانه بالاضافة الى الصفات الاخرى الملازمة للحكمة كالقوي والعزيز و الخبير والعلي و الحميد و لقد ذكرت كلمة الحكيم للدلالة على ( الكتاب ) (والقران والذكر ) لان كل القوانين الالهية موجودة في كتاب الله عز وجل ، كما ذكر (الامر الحكيم) في ليلة القدر الذي انزل فيه القران العظيم و لانه القران هو الحل النهائي لجميع المشاكل المادية المعنوية في جميع المجتمعات وفي جميع الازمنة.