– November 27, 2016

ولد الخايبة – ظافر قاسم آل نوفة

في مرور لأحد الأصدقاء على موضوع سابق ذكر (ولد الخايبة) في أكثر من موضع ، وكان وقعه في بادئ الأمر خفيفا لأننا سمعنا به من قبل ، وبعد مضي وقت ليس بالبعيد بدأت هذه الكلمة تعشش في داخلنا ونشرت كل خيوطها بل ووضعت بيضها في تلك الأعشاش ، إجبارا منها وليس باختيارنا فقد كتبت عنوانها في ذاكرتنا وسلسلت تحته جميع الكلمات والأسطر فما كان علينا إلا نسخها في ورقة ناصع بياضها للناظرين .

سالت التي أجبرنا على الكتابة من هم (ولد الخايبة ) رده كان موبخا أو إني ظننته موبخا ، أنت وانأ والسواد الأعظم من الناس هم أولاد الخايبة ، وامسك على معصمي وقادني بجولة إجبارية نزلنا الشارع فأشار بسبابته اليمنى الى جمع من الناس يستظلون بظل احد الأبنية ينتظرون عملا في (مساطر) البناء والكثير منهم يعودون بدون عمل ..فقال لي : هؤلاء أبناء الخايبة .

ما زالت نظراتي أسيرة عندهم حتى صعقني بمنظر اشد منه قسوة وإذا بجمع غفير من شبابنا يتزاحمون إمام إحدى البنايات الحكومية يبحثون عن وظيفة وجميعهم من الخريجين لأعوام عدة قد سئموا من الجلوس في المقاهي ولعب الدومينو ولعبة البليارد ويحسبهم الناظر إليهم سعداء .. هؤلاء هم أولاد الخايبة .

لم تنته جولتنا فقد اصطحبني إلى (جيوش) ليس في معسكرات التدريب وما هم من العسكريين إنما نوع أخر من الجيوش هم الأرامل والأيتام لقد فاق تعدادهم جيوش بعض دول الجوار من العسكريين والمدنيين يتضرعون بالدعاء لمولاهم وينتظرون ما يجود به المحسنون ..هؤلاء هم أولاد الخايبة .

وبينما نحن سائرين مررنا بإحياء قد دمرت تدميرا وحرقت بيوتها اشد تحريقا حتى بدأت كأنها مدينة أشباح لا تسمع فيها صوتا إلا العويل ولاتشم فيها ريحا إلا رائحة أموات قد اندثروا تحت أنقاضها ..هؤلاء أولاد الخايبة .حاولت الانفكاك من قبضته ولكنه احكم علينا قبضته إحكاما شديدا وقادني إلى مستشفى لم يبعد كثيرا عنا واجبر أعيننا على مشاهدة أناس قد قطعت أوصالهم وفقعت أعينهم وتهشمت رؤوسهم من جراء عنفا لا ناقة لهم ولا جمل سوى أنهم أولاد الخايبة ..

أطلقني واصرف عني ثم عاد لي وهمس همسة كاد يسمعها الثقلين ..هل علمت من هم أولاد الخايبة وإذا أحببت بجولة أخرى فمشاهدهم كثيرة ومحيطة بنا من كل مكان …

أعلنها بصراحة ..إنا واحد من أولاد الخايبة .