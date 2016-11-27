– November 27, 2016

الحفاظ على المحاصصة – حسين علي الحمداني

ماذا يجب علينا أن نفعل في مرحلة ما بعد داعش التي تعيش ما تبقى لها من زمن في أرضنا؟،ما يجب أن نقوم به أولا هو أن نتجاوز فكر داعش،ذلك الفكر الذي وجد أرضية له في نفوس البعض من الذين راهنوا على الفوضى والخراب،وبالتالي علينا أن نضع ستراتيجية ذات أبعاد سياسية وإجتماعية وإقتصادية نعد من خلالها ما يجب أن يكون عليه العراق في مرحلة ما بعد داعش.

وطالعت كما طالع غيري من العراقيين مشروع التسوية التأريخية أو الوطنية الذي أطلقه التحالف الوطني العراقي مع وجود تصريحات هنا وهنالك تتحفظ على ما جاء به من بنود ونقاط ربما لا تختلف كثيرا عن الكثير من مشاريع المصالحة التي ظلت تطلق بين فترة وأخرى دون أن نتمكن من الوصول لمرافئ المصالحة الحقيقية التي يجب أن نصل إليها في هذه الفترة في ضوء المتغيرات السياسية الكبيرة في المنطقة والعالم.

المشروع المطروح حاليا هو مشروع سياسي أكثر مما هو مجتمعي غايته الحفاظ على (المحاصصة) في إطر وتسميات جديدة – قديمة حيث إن العملية السياسية في العراق أرتكزت على المحاصصة بوصفها حلا لإشراك الجميع في القرار السياسي وتبدلت التسمية أكثر من مرة ما بين ( الشراكة) ( الوحدة الوطنية) ووصلنا لدولة المكونات التي تعني فيما تعنيه إن الجميع أقوى من الدولة والحكومة الإتحادية.

وما جرى في العراق من إنتفاضة شعبية سلمية غايتها ألإصلاح وتعديل مسارات العملية السياسية في العراق ورفض المحاصصة التي أوجدت الفساد ، هذه التظاهرات توقفت بسبب المعركة ضد داعش أولا ، وتسويف القوى السياسية ثانيا على أمل أن تكون الإنتخابات القادمة نقطة التغير الحقيقية نحو بناء دولة المؤسسات والمواطنة ،وكان يفترض أن تكون مرحلة ما بعد داعش فرصة كبيرة للقوى السياسية لأن تعيد النظر بمواقفها وآلياتها لأدارة الدولة وتبتعد عن المحاصصة والأساليب ألأخرى التي تحقق من خلالها المغانم والمكاسب على حساب الشعب العراقي.

ومشروع التسوية التاريخية هو مشروع رجال السياسة لمرحلة ما بعد داعش هو مشروع غايته الأولى إبقاء ما يمكن تسميته بدولة(المكونات)على حساب دولة المواطنة التي يجب أن نصل إليها في هذه المرحلة المهمة والحرجة من تاريخنا.

وهذا يعني إبقاء ذات الرموز والأحزاب السياسية كممثلة للمكونات العراقية لسنوات أخرى قادمة خاصة وإن هذه الأحزاب والشخصيات باتت تمتلك أدوات البقاء مدة أطول ودورات قادمة وهذه الأدوات هي(المال والسلطة)مضافا لذلك قانون الانتخابات ذاته الذي لا يسمح بخسارة أي حزب من ألأحزاب الكبيرة ومن ثم نجد إن مشروع التسوية التاريخية لم يركز على لب المشكلة الجوهرية في العراق بقدر ما إنه أستنسخ المبادرات السابقة وأضاف إليها ما أستجد في المدة القليلة الماضية.