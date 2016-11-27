– November 27, 2016

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الصديق الأفتراضي – فيصل العايش

ليس هناك اجمل من صديق تلتقي به بين حين واخر تبثه نجواك ويبثك نجواه، تفخر بمعرفتك به، اخاً ورب اخ لك لم تلده امك، وصديقاً مغايراً للاخرين تعرف ميزاته التي تنسجم مع هواك تتذكران مواقف بعينها وتستذكران اخرين غابوا او رحلوا او تتفقدونهم هنا او هناك فتشعر معه بسعادة غامرة وانت تحتسي معه استكان الشاي او فنجان القهوة في جلسة جميلة ببيته او ببيتك او في مكان عام.

والصديق وقت الضيق تلجأ اليه ويلجأ اليك بفخر واعتزاز كاملين تفرح لفرحه وتحزن لحزنه تستعير منه كتاباً فتعيده اليه، ويستعير منك كتاباً فيعيده اليك وتتحاوران معاً في مادته من الغلاف الى الغلاف.

اصدقاء اليوم ليسوا كاصدقاء الامس فهم الان اصدقاء افتراضيون تقرأ لهم ما يكتبون على صفحاتهم في وسائل الاتصال الاجتماعي عبر الفيسبوك ويقرأون لك من غير ان تعرف غالبيتهم فهم عادة ما يستخدمون اسماء مستعارة او كنى او القاباً لا تتيح لك التعرف على وجوههم ومداركهم واسمائهم واهتماماتهم ويصادفونك يومياً ضمن فقرة طلبات الصداقة ولهم اسماء مثل: النخلة الباسقة واريج الرمان وابو عزيز والاسد الغضنفر وبائع الحلو1.

وتهز راسك يمنة وشمالاً فلا انت في عصر المراهقة ولا هم ممن يفصحون عن دواخلهم التي تغيب خلف جدران هذه المسميات خوفاً من عين حاسد اولئهم، والاصدقاء الافتراضيون هؤلاء لا يعرفون حتماً مفاهيم الصداقة الحقة على ارصفة مقاهي حسن عجمي او الشابندر او الزهاوي او المربعة او البرازيلية حين كان الاصدقاء الحميميون في الوسط الادبي يرتادونها تثميناً لمفاهيم الصداقة الحقة بين الادباء وامكنة للنقاش والسجال والجدال والحوار في كل شيء!.صديقك من صدقك لا من كذب عليك وفي الصداقة الافتراضية كثير من الكذب والهذيان وقليل من المتعة فلست بحاجة الى ان ان تأتيك من صديق افتراضي حكمة او مقولة او دعوة للصلاة يوم الجمعة ولقد قال الفيلسوف ابن رشد المتوفي 555 هجرية: الاصدقاء ثلاثة انواع نوع كالغذاء تحتاجه دوماً ونوع كالدواء تحتاجه احياناً ونوع كالداء لا تحتاجه ابداً.