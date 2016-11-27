– November 27, 2016

أقنعة في السابق – هند الحافظ

كان مجتمعنا (اكثر تمسكا بالفضائل) حينما نسمع ان شخصا ملتزم دينيا نرى انعكاس الدين في اخلاقه وسلوكه ..لكن اليوم اصبحنا نرى الكثير ممن يدعون التدين وافعالهم تفضح زور ادعائهم ! هناك مقولة راقت لي تقول ؛(لاتحدثني عن الدين كثيرا وانما دعني ارى الدين في اخلاقك وتعاملك).

فالدين الكلمة الطيبة والنصيحة ،وحسن الظن، والتسامح والسلام والمحبة والكف عن النميمة والغيبة والحسد والسعي لزوال نِعم الاخرين ..وجميعنا يعلم بأن اقامة الصلاة والصيام وقراءة القران فريضة على كل مسلم لتنهاه عن الفحشاء والمنكر .

لكن هناك الكثير ممن يجعل منها ستارة لكسب ثقة الاخرين لا تقربا من الله ولتقويم سلوكه ! وبالتالي كلنا يعرف ان العبادة: علاقة الانسان بربه ، هدفها ارضاء الخالق وليست رياء لاقناع الناس ….

كثيرا ماشاهدت اشخاصا يفترشون سجادة الصلاة في وسط الطريق امام المارة وعند تعاملك معه يستغلك ويحاول سرقتك، والكثير اذما أدرت وجهك عنه اغتابك واساء الظن بك ، وربما اذما كنت تتفوق عليه في شي ما من معطيات الحياة حاول جاهدا تشويه سمعتك لاتردعه مخافة من الله !!!!

أهذه هي اخلاق اسلامنا؟! فأنا اعتقد ان هذه هي صفات الزنادقة والمنافقين !! الذين يجعلون من الدين ستارة لتبرير انحطاط سلوكهم ،. امام الناس البسطاء !! للاسف ان ذلك اصبح ظاهرة بدت واضحة في مجتمعنا ،خلاصة مااود طرحه لنجعل الاسلام خُلقنا ولنحفظه بصدورنا لا بألسنتنا …. فلو كنا صادقين بأسلامنا وبإقامة فرائضنا ماوصلنا الى هذا الحال المؤسف !!

كنا خير امة أُخرجت للناس!! واليوم اصبحنا بئس الاممم !!!!!! نكذب ونسرق ونظلم ونرتشي ونقتل بعضنا ونبيع ضمائرنا ونخون اوطاننا واهلنا ومن ثم نتوضأ ونصلي ونحدث الناس بالدين !!!!! والدين بريء ممن لبس عباءة التقوى وتحتها أخفى كيد إبليس ومكره ..

وما الله يخفى عليه شي …اهتدوا للصراط المستقيم ليرضى الله عنا عنكم ولايأخذنا بجريرتكم … فـ(الله لايغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بانفسهم ). صدق الله العظيم