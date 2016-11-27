– November 27, 2016

رحمة ربي فوق كل شيء – ادين الزين

في احيان تكون مفرحة و في احيان تكون سببا في تعاستنا و احزاننا, ولكن هذه هي اقدارنا وما علينا سوى تقبلها والصبر على الابتلاء والحمد على النعم. ومن بين ماقد نبتلى به الامراض ومن بين الامراض الكثيرة هناك مرض السكري و الذي هو نوعان , النوع الاول هو الذي يستلزم الانسولين و النوع الثاني هو الذي لا يرتبط مباشرة بالانسولين.

والانسولين هو المادة التي تحافظ على توازن نسبة السكر في الدم والتي يجب ان لا تتجاوز 1.26 غ/ل في حالة الانسان السليم.

والانسولين تفرزه غدة البنكرياس وفي حالة المريض بالسكري من النوع الاول فالبنكرياس لا يقوم بافراز الانسولين و لهذا في اغلب الحالات يكتشف المرض عند صغار السن, و في الحالة الثانية المريض لديه الانسولين ولكن قد يكون بكمية قليلة او لا يستغل بطريقة سليمة و في اغلب الحالات يكون مريض السكري من النوع الثاني مسنا نوعا ما.

بعد هذا الشرح البسيط و المبسط لمرض السكري ناتي الى العلاج والذي في اغلبه هو حقن الانسولين للنوع الاول و علاجات تخفيض نسبة السكر للنوع الثاني كالمتفورمين.

والعلم اليوم يجاهد في العديد من الجامعات العالمية و المخابر العالمية لايجاد ادوية اكثر فاعلية و ابسط استعمالا لتسهيل حياة المريض, ومنها طرق لزرع اجهزة تحت جلد ذراع المريض تراقب نسبة سكره باستمرار وتفرز الانسولين حسب الحاجة و ذلك لمدة شهر و ذلك لتجنب الحقن اليومي و صعوبة المراقبة الدائمة لمستوى السكري خاصة عند الاطفال.

وهناك حتى جامعات تبحث عن استعمال الخلايا الجذعية لاعادة بعث الحياة لغدة البنكرياس لتقوم بافراز الانسولين اللازم.

ولكننا لم نسمع يوما بان احد هؤلاء العلماء او مراكز البحث العالمية صرح للصحافة انه وجد علاجا نهائيا لمرض السكري او قام بحملة وهمية على شاشات القنوات التلفزية او صرح ان هناك من يريد اختطافه و اختطاف ابحاثه او ان جائزة نوبل هي التي تجري وراءه.

ولكن في عالمنا العربي الذي يؤمن بالخرافات و الخزعبلات اكثر من الايمان بالطريق السليم والصحيح , طريق العقل رغم ان اول ايات ديننا هي ” اقرا باسم ربك” ورغم ان اكثر الناس خشية لله هم العلماء.

لكننا نفضل الوهم على الحقيقة و ما الشيء الذي يسمى رحمة ربي الذي يروج له الا وهم جديد تستغفل به عقولنا مرة اخرى. لكننا لن نلوم المحتال الذي يظن انه صنعه ولن نلوم الجاهل الذي يسارع لشراء الوهم , ولكننا سنلوم مسؤولي قطاع الصحة في الجزائر و على راسهم الوزير الذي علمنا انه طبيب. يا سيادة الوزير اوقف هذه المهزلة حتى لو كان مكملا غذائيا فهو اذا لا فائدة منه.

يا سيادة الوزير هذا استخفاف بصحتنا كجزائريين .

فان كنت تخاف الله اولا و تحترم قسم الطبيب الذي لم يؤده هذا المخترع الوهمي, وان كنت تخاف ان تسال يوما امام العدالة و امام الله عن ارواح ابناء الجزائر من مرضى السكري اوقف هذا الشيء.

باســـــــم رحمة ربي نناشدك بوقف هذا الشيء المسمى زورا رحمة ربي.