– November 27, 2016

غابت السفن الشراعية عن شواطئنا – عبد الكاظم محمد حسون

تعتبر السفن الشراعية او ما يسمى (بالمهيلة) قبل فترة السبعينات وخلالها من الوسائل المهمة في النقل النهري بين مدن الجنوب خاصة التي لا ترتبط بطرق برية لأسباب منها ان تلك المناطق مغمورة بالمياة كالاهوار او المسطحات المائية او ان وسائل التمدن لم تصل إليها ومنها شبكة الطرقة ، وتعتبر تلك السفن زوارق عملاقة نسبة إلى غيرها من وسائط النقل حينها مثل المشحوف والبلم والطرادة حيث يتجاوز طولها أكثر من خمسة وعشرون مترا او ذراعا بينما عرضها يتجاوز الخمسة أمتار وهي تصنع بشكل كامل من الخشب غالبا ما يكون الجاوي او غيره من الأخشاب التي تتحمل الغطس في الماء ولا تتأثر فيه ، وغالبا ما تصنع في مناطق البصرة خاصة منطقة الهوير حيث توجد ايدي عاملة ماهرة تتفنن في صناعة الزوارق وصيانتها .تصنع السفينة من الواح الخشب حيث يتم تثبيتها على هيكل السفينة بواسطة مسامير خاصة تصنع محليا وهذه الصناعة من اختصاص الإخوان الصابئة المندائيين ، ويتم غلق الفتحات والمنافذ بين الألواح بتحشيتها بالقطن المخلوط بزيت السمك وتسمى هذه العملية (كلفته)كما ان نفس الزيت يعتبر دهان مفيد لطلاء جسم السفينة الخارجي والداخلي للحفاظ عليها من تأثير الماء لكون الزيت طبقة عازلة ، كانت تلك الزوارق الوسيلة الرئيسة التي تستخدم لنقل الحاصلات الزراعية كالحبوب ومنها الرز (الشلب) بين اماكن إنتاجها والتي غالبها تقع على حافات الاهوار وأماكن التسويق والاستهلاك في المدن المجاورة كما انها تقوم بنقل المواد خاصة البناء من طابور واسمنت لبناء المدارس الريفية ومراكز الشرطة وبعض الدور الخاصة برؤساء العشائر في فترة الاقطاع في تلك الايام ، كما انها تقوم بنقل المضخات الكبيرة الخاصة بسقي المزارع ، بطاقة خمسة وسبعين احصان والتي غالبا ماتكون صناعتها انكليزية وتحمل علامة رستم او علامة كروس، تتجاوز حمولة السفينة أكثر من خمسين طن ،وتحتاج قيادتها وتسيرها الى أكثر من ثلاث أشخاص او أكثر ،أحدهم يجلس في المؤخرة للسيطرة على اتجاه السفينة بالتحكم بالمقود او السكان ، أن تلك السفينة الكبيره نسبيا تحتاج الى قوة كبيره وإلى عمق مائي كبير ونهر واسع نسبيا لحركتها ، وهي تعتمد في اعلب الحالات على قوة دفع الريح باستخدام الشراع حيث يثبت على سارية السفينة التي يبلغ ارتفاعه بحدود اكثر عشرين متر مع عارضة يبلغ طولها بحدود خمسة وعشرين متر او اكثر وكلهما من الخشب ذات القوة العالية ، مع منظومة من الحبال القوية التي تثبت الساري من فوقه إلى جسم السفينة لموازنته وعدم ميلة او وقوعه ، كما ان الشراع وعارضته الطويلة ترفع بحبال مرتبة على بكرات خشبية الغرض منها تخفيف قوة الشد والرفع وهذا نظام فيزيائي يدرس في المدارس والجامعات ولا أعرف كيف هؤلاء الناس البسطاء تعرفوا عليه ،واستخدموه ربما الحاجة ام الاختراع ،

كما أنهم يعرفون مواسم انطلاق الريح واتجاهه لتنقل ولكن بعض الاحيان ياتي الريح بمالا تشتهي السفن وفي هذه الحالة لابد من استخدام القوة العضلية للملاحين الذين غالبا ما يبدون مفتولي العضلات وعريضي الاكتاف نتيجة لكبر الجهد الذي يبذل من قبلهم في حالة استخدام عملية الدفع بما يسمى (المردي) وتتم عملية الدفع خلاف الدفع في الزوارق الصغير حيث يكون الدافوع واقفا في مكانه في الزورق وغالبا ما يكون في المؤخرة بينما في السفن الكبيره يكون هناك أكثر من واحد حيث يغرز الشخص عمود الدفع في قعر النهر وهو في صدر السفينه ويبدأ بالحركة مشيا إلى مؤخرتها ونهاية العمود العلوية مثبته على صدره للدفع والسير باتجاه معاكس لإتجاه حركة السفينة حيث هنالك ممر على جانب السفينه للمسير ، ثم يعيد الكرة مرة ثانية وهكذا ، انها عملية شاقة وتحتاج الى الجهد والصبر ، وبعض الاحيان يكون اتجاه مجرى النهر عاملا مساعدا في الحركة اذا كان بنفس اتجاه حركة السفينة ويكون العكس عامل سلبي يزيد من الجهد المبذول ، وغالبا ما تستخدم عملية السحب من خلال جر السفينة من شخص او اثنان وربما ثلاثة وهذا يعتمد على سرعة جريان الماء في الاتجاه المعاكس او الريح المعاكس وحمل السفينة.حيث يربط حبل قوي بين جسم السفينة والأشخاص الذين يقو

مون بالسحب وهم يمشون على حافة النهر وغالبا ما في أيديهم عصى الغرض منها بعض الأحيان الاتكاء عليها عندما يمرون بأرض طينية خوفا من التزحلق ، او استخدامها للحماية من الكلاب عندما يمرون من بعض القرى الواقعة قرب النهر ،بعد ذلك وعند ظهور الزوارق البخارية ولا اعرف لماذا تسمى بالبخارية وهي لا تعمل بالبخار وإنما تعمل بمكائن الديزل ، اصبحت وسيلة لعملية سحب السفن وتسمى العملية (بالكلص )، ان هذه السفن قد انقرضت حال انتفاء الحاجة لها عندما تم ربط المدن بشبكة طرق حديثة معبدة ، وعندما أصبح النقل بالشاحنات هو السائد ، وبذلك انطوت صفحتها الى الابد خاصة في بعض المدن الجنوبية كمحافظة ميسان .وأصبحت من الماضي بعد ان كانت عروس الأنهار وزينتها ،