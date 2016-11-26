– November 26, 2016

إعادة هيكلة الهيئة بموازنة خاصة ومتحدون يعدّونها تشتيتاً للإدارة العسكرية

التحالف الوطني لـ (الزمان): التصويت على قانون الحشد يمهّد للتسوية السياسية

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته الى غد الاثنين بعد التصويت على قانون الحشد الشعبي الذي عده التحالف الوطني خطوة وطنية تمهيدا للتسوية السياسية، فيما عد ائتلاف متحدون القانون تشتيتا لادارة المؤسسة العسكرية . وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت في جلسته على قانون الحشد انتصارا للارادة الوطنية في لملمة بعض القوانين المهمة ، وهو يعد انطلاقة لوضع الية محددة لهيئة الحشد الشعبي). مشيرا الى ان (هناك تعليمات ستصدر باعادة هيكلة الحشد من اجل توفير المستلزمات الضرورية له بالاضافة الى تخصيصات مالية من خلال موازنة خاصة )، مشيرا الى ان (اللجنة المالية النيابية لم تقدم قانون الموازنة لعدم استكمال بعض الاجراءات على ان تقدمه خلال الجلسات المقبلة). وتابع موحان (البرلمان ارجأ جلسته الى غد الاثنين). وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن قانون هيئة الحشد يضم تركيبة من كل أبناء المجتمع ويعطي الحقوق للجميع. وقال الجبوري في تصريح امس انه (تم إقرار قانون الحشد وكذلك متطوعي العشائر ولهم من الحقوق والامتيازات كما لغيرهم). واضاف (الحشد فيه تركيبة اجتماعية شاملة لا تستثني احدا وتعطي الحقوق للجميع ومهمته مسك الأرض بعد التحرير). وعد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي تمرير القانون انتصارا . وقال حمودي في بيان امس إن (التصويت على قانون الحشد انتصار لدماء شهداء حشدنا ولإرواحهم الطاهرة التي ذهبت من اجل تحرير المناطق التي سيطر عليها داعش). واكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم التصويت على القانون خطوة وطنية تمهيداً للتسوية الوطنية . وقال الحكيم في تصريح امس إن (إقرار القانون يمثل خطوة وطنية مهمة تمهيداً للتسوية الوطنية)، موضحا ان ( التحالف الوطني شكل لجنة من أجل اقناع أكبر عدد من القوى الوطنية للمشاركة بالتصويت ولم يكن في هذه الخطوة أي لي أذرع ولا محاولة لإبعاد أي من الشركاء). وكان الحكيم قد وصل الى مجلس النواب لبحث موضوع التصويت على القانون مع رؤساء الكتل . واكدت كتلة المواطن النيابية ان الكتل السياسية متفقة على إقرار القانون . في وقت بارك رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرار القانون لاهميته . وقال العبادي في بيان امس (نبارك للشعب ولابطال الحشد اقرار القانون). وأضاف أن (الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته)، من جهته شدد تحالف القوى على القول انه في حال عدم اخذ ملاحظاته طريقها للقانون فسيكون من المحال تمريره .وقال التحالف في بيان امس (اننا نؤمن بان تقوية مؤسسات الدولة هو مصلحة حيوية للجميع و رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت وضرورة تنظيمه في ظل اطر رسمية). مشيرا الى ان (توجهنا هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الارهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم). مشددا على (الحاجة الى معالجة قانونية لموضوع متطوعي الحشد بما فيه تثبيت حقوقهم وامتيازاتهم ولكن ينبغي ان تكون هذه المعالجة بروح وطنية ولا تقتصر على فئة دون اخرى). وكان ائتلاف متحدون للاصلاح قد دعا الى مقاطعة جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على القانون بحضور 208. وقال بيان امس ان (القانون يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد). واضاف ان (بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة). داعيا (اعضاءه الى مقاطعة جلسة مجلس النواب وعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية). محذرا من (خطورة الاقدام على تشريع القانون بطريقة تعتمد على حشد أغلبية في مجلس النواب).

الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري الى عرض قانون موازنة العام المقبل على خبراء لتكون موازنة اقتصادية وليست سياسية، مشيرا الى ان الموازنة تتضمن فرض رسوم اضافية على المواطنين لسد العجز. وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (هناك تغييرات صغيرة في موازنة العام المقبل منها فرض رسوم اضافية على المواطنين من خلال المحلات والدور السكنية والسبب يعود الى انخفاض اسعار النفط وبالتالي يتطلب اموالا لسد العجز الحاصل في الموازنة). واضاف ان (اجازة الخمس سنوات ايجابية وتسير في طريقها الصحيح). واوضح الشمري ان (البلد متخم بعدد الموظفين لذلك على الحكومة ايقاف التعيينات بشكل مطلق وتوجيه الخريجين الى القطاع الخاص من خلال مشاريع صغيرة او غيرها)، مشيرا الى ان (البنك الدولي طلب باحالة مليوني موظف الى التقاعد). داعيا (لجنتي المالية والاقتصادية النيابيتين الى عرض قانون موازنة العام المقبل على عدد من الخبراء قبل التصويت عليها لتكون موازنة اقتصادية وليست سياسية). وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت ان إقرار قانون موازنة العام المقبل سيكون نهاية الأسبوع الجاري. وقال عضو اللجنة سرحان احمد في تصريح امس ان (مجلس النواب لن يتمكن من عرض القانون على جلسة امس وسيكون اقرارها الأربعاء او الخميس من الأسبوع الجاري). واضاف ان (القانون يحتاج الى مراجعة من اللجنة المالية النيابية وانه سيتم عرض القانون حال اكتمال الدراسة نهاية الأسبوع).