– November 26, 2016

حداد رسمي في كوبا لرحيل كاسترو

بغداد – الزمان

أعلنت الحكومة الكوبية امس السبت الحداد الوطني لمدة تسعة أيام لرحيل الرئيس السابق و(أب الثورة) فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عاما. وأعلن مجلس الدولة في بيان مقتضب الحداد ابتداءً من امس السبت الى الأحد الموافق الرابع من كانون الاول المقبل.

وأوضحت البيان أن (جميع الأنشطة والعروض العامة ستتوقف).وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ، شقيق الراحل، قد أعلن في بيان تلاه عبر التلفزيون وفاة (القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22:29 مساء) الموافق للثالثة و22 دقيقة من فجر السبت بتوقيت غرينش.وتباينت ردود الافعال علة وفاة كاسترو كما انقسمت الآراء بشأنه في حياته، ففي روسيا، وصفه الرئيس فلاديمير بأنه(رمز عصر، وصديق مخلص وجدير بالثقة لموسكو).

وأشاد الزعيم السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف به، قائلا إنه (وضع كوبا على مسار التنمية المستقلة).واشاد رؤساء فنزويلاو المكسيك والهند وجنوب افريقيا بكاسترو في اول ردود الافعال الخارجية الى حد وصف بعضهم له بأنه (أحد أبرز رموز القرن العشرين).

وفي المقابل، شهدت مدينة ميامي الأمريكية، حيث يوجد مجتمع كوبي كبير، بعض الاحتفالات.وقال زعيم (الحركة الديمقراطية) ، وهي أبرز حركة معارضة للحكومة الكوبية في المنفى، رامون ساول سانشيز (أشعر بالأسف لأن وفاة الطاغية لن تؤدي إلى حصول الناس في كوبا على الحرية).الى ذلك قال اورلاندو غوتيريز، من منظمة (الإدارة الكوبية الديمقراطية)، إن ( كاسترو أسس نظاما شموليا ضاريا، اضطُهد فيه الناس لأقل ابتعاد عن الخط الرسمي للدولة).وكان كاسترو موضع خلاف في حياته، فهناك من الكوبيين من يمقته فيما يحبه كثيرون آخرون ويعدونه (داود الذي صمد في وجه جالوت أمريكا). غير ان من المفارقات انه لم يرحل الا بعد ان شهد زيارة اول رئيس امريكي لبلاده منذ 1928 هو باراك أوباما خلال العام الجاري.

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