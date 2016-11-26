– November 26, 2016

العلوي لـ (الزمان ): البيت الأبيض حدّد للحكومة العراقية يوماً لإعدام صدام حسين

خارطة جديدة ترسم الصراع في المنطقة وتعيد النظر

بالإتفاق النووي مع إيران

بغداد – صباح الخالدي

رجح المفكر والمحلل السياسي حسن العلوي انعكاس مجمل العلاقات الامريكية مع دول المنطقة من خلال خارطة جديدة تنقل الصراع الحالي من شمال الشرق الاوسط الى جنوبه في بيئات الخليج العربي وعلى جانبيه في الاشهر المقبلة ، مؤكدا ان العمليات الحالية هي بمثابة تدريبات عسكرية يتخلص من خلالها تنظيم داعش بغية تفرغه الى الحرب الجماعية ، كاشفا عن توقيع البيت الابيض لكتاب يحدد للحكومة العراقية يوم اعدام صدام حسين . وقال العلوي لـ(الزمان) امس ان (ادوار الصراع في الاشهر المقبلة ستنتقل وفق رؤية وقراءة عاجلتين من شمال الشرق الاوسط كما يحدث حاليا الى جنوبه. وبقراءة اخرى لافكارالرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب ممكن ان تتوضح خارطة صراع جديدة نتيجة الانتقال من مواقع محلية على شمال الشرق الاوسط حيث الحدود العراقية المتاخمة لتركيا وحدود تركيا المتاخمة لسوريا او في مصر و صدامات سيناء مع المتطرفين الى مواقع في بيئات الخليج العربي وعلى جانبيه). واضاف (واستنادا الى اعتقاد ترامب بأن بلاده اعطت تنازلات كبيرة لاطراف في الشرق الاوسط أسهم فيها الحزبان الحاكمان الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، فانه عازم على اعادة النظر بتلك السياسة سواء كانت مدونة على شكل اتفاقات ام كانت اعرافاً جارية في السياسة الامريكية لكنه سيكرس نشاطه على اعادة النظر بالاتفاق النووي مع ايران. ولمجرد التفكير بنيته باعادة النظر في هذا الاتفاق سيدفع الجانب الايراني المتعجل دائما والمتعطش للرد العشوائي على مراكز النفوذ الامريكي في الخليج بغية استعراض قوته الصاروخية بغض النظر عن اية عواقب يقابل هذا الرد طرف اخر لرئيس مختلف قد يفتقر لروح التاني ومعالجة القضايا الكبرى بصبر كبير، مما يجعل الرد الامريكي المنتظر حاجة سياسية ونفسية وعسكرية لاعادة الاعتبار الكوني للوجود الامريكي الذي تزعزعت صورته اثناء حكم الحزبين على التوالي وعلى الصورة التي يراها ترامب). واوضح العلوي ان (دهاء الرئيس الامريكي السابق اوباما ونظيره الايراني حسن روحاني وليبراليتهما المشتركة وكونهما من خريجي جامعات امريكية وبريطانية عالية المستوى قاد البلدين للاتفاق النووي المعروض في الاشهر المقبلة على مزاد المواجهة وقد يصبح من الماضي القريب، لكن افتراض وقوع المواجهة يعتمد من وجهة نظرنا على انها ستقع في سايكولوجية البلدين كلاهما ثوري، واسلوب المرشد الروحي الايراني علي خامنئي والرئيس ترامب وهما فوق ذلك على قدر واحد من التعطش لاثبات الذات القومية. وسيكون كل منهما في صراع لاثبات تفوق ذاته الوطنية والقومية على الاخر).

كبش فداء

وتابع العلوي (ربما يتكرر سيناريو صدام حسين الذي يتحدث كثيرا عن الحسابات دون ان يتوقف لمراجعة حساباته قبل اتخاذ قراراته الكبرى وهو يواجه الرئيس الامريكي السابق بوش الابن المضغوط شعبيا بعد احداث 11 ايلول والباحث عن كبش فداء يحمله مسؤولية دعم الهجوم المروع على مركز التجارة العالمي فأختار صدام حسين). وكشف العلوي عن (احتفاظه بمعلومات خاصة عن هذا الاختيار يدخل فيها عامل اخر غير سياسي دفع البيت الابيض الى احتلال العراق وتوقيعه على كتاب ارسل الى الحكومة العراقية يحدد فيه يوم اعدام صدام حسين دون النظر الى انه سيصادف عند المسلمين اليوم الاول من عيد الاضحى)، مضيفا (لكن حجم الدمار في السيناريو الجديد بين الرجلين الايراني والامريكي سيكون افظع ما سجل في تاريخ الحروب). وبشأن موقف الزعيم الروسي بوتين المتصالح مع الرئاسة الامريكية يقول العلوي ان (بوتين لم يرتبط مع ايران بمعاهدة دفاع مشترك او بحلف عسكري او حتى بورقة تفاهم وقد لايزعجه كثيرا رؤية جارته الاسلامية بلا مفاعل نووي كان قد تم الاتفاق بشأنه بين كوريا الشمالية وايران من وراء ظهر موسكو التي تعاملت معه مؤخرا بايجابية ، ولن تتوقع جهة ان عابرات القارات السوفيتية تتحرك نحو اهداف امريكية للدفاع عن حكومة اسلامية مجاورة ما دامت الحدود الروسية محروسة بالصداقة الجيدة بين الكرملن والبيت الابيض). موضحا ان (تلك الرؤية مرتبطة بالزمن الذي تستغرقه العمليات العسكرية الجارية في شمال الشرق الاوسط والتي سيكتشف الرأي العام العالمي والعربي انها ليست اكثر من تدريبات عسكرية يتخلص من خلالها تنظيم داعش من الحرب الجماعية التي لايرغب فيها مع بقائه على قيد الحياة وعودته الى اسلوب عمله القائم على المسؤولية الفردية والعمل السري ولاسيما ان الحرب لاتنهي التفجيرات المحلية بل قد تكون سببا لتشديد نشاطها). واكد العلوي ان السياسة الامريكية في الخليج (مرهونة بشروط ترامب التي تحيل التعاون السياسي مع الدول الاخرى الى قوانين للتعامل التجاري فلا اسطول سابع يتحرك مجانا واذا ما قدر للولايات المتحدة ان تكون حارسا لمنابع النفط فللحراسات النووية ثمنها الباهظ. وفي هذا السياق يعتمد ترامب سياسة التقليل من الاهمية الستراتيجية لدول قريبة او متاخمة لحدود الاتحاد السوفيتي السابق وهو يتساءل ما معنى بقاء السياسية الامريكية وكأن الاتحاد السوفيتي قائم فيما موسكو قد تحولت الى نظام رأسمالي مماثل للنظام الغربي؟ واتخذت من الديمقراطيات الغربية اسلوبا لتداول السلطة ، ان هذا التصور سينعكس على مجمل العلاقات الامريكية مع دول المنطقة).