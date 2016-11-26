– November 26, 2016

التحالف الدولي يقطع جسور الموصل لشل حركة داعش

الحشد يطهر 5 قرى جديدة وقياديون يعترفون على مواقع التنظيم

بغداد ـ محمد الصالحي

حررت القوات الامنية خمس قرى جديدة وتتقدم لاقتحام مناطق المحاور الغربية والشرقية من الموصل لتطهيرها من تنظيم داعش ، فيما قطعت قوات التحالف الدولي خطوط الطرق والجسور بين الجانبين الايمن والايسر للمدينة لشل حركة التنظيم وعدم تمكنه من اجراء اي مناورة بين الجانبين.

وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد حررت قرية العجبوري غرب تلعفر وحررت 400 اسرة بعد ان خاضت اشتباكات مع عناصر داعش). وتابع ان ( قوات الحشد طهرت بالكامل تل سمير الكبير في القضاء وتمكنت ايضا من تطهير قرية سيطة).وقال مصدر امس ان (المضادات الارضية لقوات الحشد نجحت في اسقاط طائرة مسيرة تابعة لداعش كانت تحوم فوق القطعات العسكرية في تلعفر).واضاف ان (الطائرة تحمل كاميرة تصوير).موضحا أن (داعش يستخدم هذه الطائرات لمراقبة القوات العسكرية وتنفيذ هجمات عليها).ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله قوله ان (قطعات الفرقة التاسعة حررت قرية جليوخان شرق دجلة ضمن محور الزاب وتم تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات).وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (العدو بدأ يهرب من المدينة وبات يدرك أن الحصار سيطبق عليه وأن المنفذ الوحيد سيسد في وجهه بشكل كامل). مضيفا ان (هناك مناطق تتسلل منها عناصر داعش ولاسيما بين مطار تلعفر تحت سيطرة الحشد الشعبي والمناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة أي من تلعفر ولغاية مناطق سنجار وزمار وبعد أيام ستغلق هذه المنطقة بشكل كامل).وتابع ان (الدواعش دائما يستخدمون العوائل دروعا بشرية في تغطية عمليات هروبهم من المنطقة باتجاه الغرب).مشيرا الى ان (هناك تواصلا مع الأهالي في مدينة الموصل وهناك قنوات بدأت بالنضوج وهذه العملية مهمة للغاية بالنسبة للقوات العسكرية في تقدمها).وأشار الجبوري الى ان (الأهالي أخبرونا أن وضع ارهابيي داعش مرتبك وقابليتهم على القتال بدأت تضعف وتهن وإرادتهم منهارة للغاية).

مبينا ان (المشكلة الأساسية في الموصل هي الكثافة السكانية للمدينة حيث تفرض هذه المسألة على القطعات العسكرية والقوات المتحالفة معها السير ببطء وحذر شديدين وهذه الكثافة تمنع من استخدام الأسلحة الثقيلة والمساندة والاعتماد في ذلك حصرا على طائرات التحالف والقوة الجوية العراقية).وقال مصدر امس ان (قوات جهاز مكافحة الارهاب اعتقلت أربعة قياديين بارزين في تنظيم داعش من سكنة الموصل).مشيرا إلى أن (الاعتقال جاء اثناء وجود القياديين في احد الانفاق التابعة للتنظيم في ناحية الزهراء).

وأضاف أن (القياديين اعترفوا على اماكن وجود داعش في مناطق وقرى اخرى في الموصل).وذكر مصدر امس ان (مسلحين مجهولين تقلهم عجلات مدنية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ثلاث نقاط تابعة لداعش أدت إلى اندلاع اشتباكات مسلحة قتل خلالها 13 عنصرا من التنظيم وأصيب عدد آخر).

جماعات مجهولة

وأضاف أن (المواجهات المسلحة تنفذها جماعات مجهولة الانتماء).ملفتا إلى أن (الجماعات المسلحة تقاتل عناصر داعش الاجرامي بشراسة منذ بداية العمليات العسكرية).وقال مصدر امس ان (طائرات التحالف قصفت خمسة جسور داخل مدينة الموصل على نهر دجلة ولم يبق سوى الجسر الحديدي القديم الذي ما زال يستخدم من عناصره فيما خرجت بقية الجسور عن الخدمة).

وأضاف أن (التحالف شن خلال اليومين الماضيين غارات عدة أسفرت عن تدمير أربعة جسور منهما جسران رئيسيان حيث قصف التحالف الجسر الثالث الاستراتيجي الرابط بين جانبي المدينة والجسر الرابط بين منطقتي المثنى والزهور ومنطقتي المثنى وحي النور).وكان طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة قد استهدف خلال الأسبوع الحالي الجسر الرابع الاستراتيجي على نهر دجلة الواصل بين مناطق الضباط والجهة المقابلة.واعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس عن (السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة الموصل وقضاء تلعفر وتحرير قرية أم المصائد ضمن المحور الجنوبي الغربي لعملية استعادة نينوى من تنظيم داعش).وكان الحشد الشعبي قد اكد في بيان ان (الصاروخ الذي استهدف اجتماع قياداته في مطار تلعفر لم يطلق من داعش).

و طالب التحالف الدولي (بتفسير ما حدث لان الأجواء العراقية في الجهة الغربية من الموصل مسيطر عليها من قبله).مبينا ان (الخيمة التي كانت تضم اجتماع قيادات الحشد الشعبي في المطار تعرضت بعد مغادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ضربة صاروخية تسببت باصابة عدد من المجاهدين بجروح).ملفتا الى (تشكيل لجنة تحقيقية بالاعتداء وتبين من مخلفات الصاروخ انه لم يطلق من جماعات داعش الإرهابية وانه ليزري موجه تم إطلاقه بواسطة طائرة وسقط على مسافة متر ونصف المتر من خيمة الاجتماع حيث كانت موجودة في الأجواء اثناء الاعتداء طائرات قوات التحالف المسيرة).فيما أكد القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس اول امس أن (المطار يتعرض بشكل يومي لقصف بقذائف هاون يطلقها تنظيم داعش).