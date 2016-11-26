– November 26, 2016

نقل جثامين 71 من ضحايا الحلة إلى إيران

بغداد – علي الموسوي

نقلت السلطات الايرانية 71 جثمانا لضحايا ايرانيين جراء الاعتداء الاجرامي الذي شهدته مدينة الحلة اثر انفجار شاحنة مفخخة قرب محطة وقود.واثار الاعتداء استنكارات محلية ودولية حيث قالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الرئيس فؤاد معصوم دان التفجير الارهابي الاجرامي الذي استهدف حافلة مدنية لنقل الركاب متوقفة في محطة تعبئة وقود بناحية الشوملي التابعة لقضاء الهاشمية ببابل ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين العزل معظمهم من النساء والشيوخ).

واعرب البيان عن (الحزن لاستشهاد وجرح مواطنين عراقيين وزائرين مسلمين ايرانيين وباكستانيين ومن دول اسلامية اخرى أبرياء عائدين من زيارة العتبات الدينية جراء هذا العمل الارهابي الآثم).

مؤكداً أن (هذه الاعتداءات الارهابية الاجرامية النكراء لن تمر بلا قصاص عادل وسريع).ودعا معصوم السلطات الأمنية إلى (مضاعفة اليقظة واتخاذ إجراءات عاجلة لتدمير البؤر الارهابية المتربصة بالمواطنين والزائرين الأبرياء).

وأعلن القنصل العام الإيراني في مدينة كربلاء مسعود حسينيان عن نقل 71 جثة تعود لشهداء سقطوا في اعتداء الحلة إلى إيران.وقال حسينيان في تصريح من مستشفى الجمهوري في الحلة امس ان (عملية نقل الجثامين تمت من مطار النجف الدولي القريب من كربلاء إلى إيران).وأضاف أنه (سيتم تحديد هوية الشهداء وجنسياتهم بعد إجراء اختبارات الحمض النووي دي. أن. أي).وكانت تقارير قد افادت (باستشهاد 80 شخصا واصابة نحو 30 بجروح اغلبهم زوار ايرانيون جراء احتراق ست حافلات كانت قريبة من المحطة).