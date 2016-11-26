– November 26, 2016

عزم على تحسين الخدمات للمواطنين

النقل لـ(الزمان): زيادة ملحوظة في الأرباح تصل إلى 30 بالمئة

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة النقل عن تحقيقها ارباحا كبيرة خلال ايلول الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه وصلت في احدى الشركات الى 30 بالمئة ، مؤكدة استمرار الجهود لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحقيق ايرادات اكبر في الاشهر المقبلة .وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة صلاح تايه لـ(الزمان) امس ان (هذه الارباح تحققت نتيجة متابعة واشراف الوزير كاظم فنجان الحمامي وتوجيهاته لمنتسبي الوزارة بضرورة تكثيف الجهود لتطوير العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين)، موضحاً ان (الوزارة اجرت مقارنة بين الارباح المحققة في شهري ايلول وآب الماضيين فتبين ان ارباح ايلول كانت اكثر في جميع تشكيلات الوزارة )، مبينا ان (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حققت ارباحاً بنسبة 30 بالمئة في حين حققت الشركة العامة للموانئ العراقية نسبة 8 بالمئة اما الشركة العامة للنقل البحري فقد حققت انخفاضا حادا بالفائض بلغ 961 بالمئة ). وتابع ان (قراءتنا للأرقام تدل على ان ارباح شهر آب الماضي كانت اقل بكثير من ايلول حيث تمكنت الشركة العامة للنقل البري من خفض الفائض في شركتها بنسبة 2 بالمئة، اضافة الى ان تكاليف بعض الشركات كانت موازية للايرادات ومنها الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التي انخفضت ايراداتها في آب بنسبة 34،5بالمئة والشركة العامة للسكك الحديد العراقية كان انخفاضها بنسبة 22 بالمئة في حين بلغت نسبة الانخفاض في الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 48 بالمئة). وبشأن بقية التشكيلات ، اتوضح تايه ان(المنشأة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للأنواء الجوية ممولتان مركزياً)، مؤكداً (استمرار الوزارة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين اضافة الى متابعة عمل جميع الشركات من جانب الحمامي في سبيل تحقيق ارباح اكبر في الاشهر المقبلة).