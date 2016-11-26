– November 26, 2016

كلام أبيض

تحرير الذات – جليل وادي

لم يحدث أن مر العراق بمفترق طرق كالذي يمر به الآن ، والأخطر في هذه الطرق تلك التصدعات التي طالت نسيجه الاجتماعي ، ذلك ان وحدة البلدان مرهونة بتماسك نسيج شعوبها ، بذلك وحده وليس بغيره تقارع الخطوب مهما ادلهمت لتبقى الأرض صامدة عصية على التقسيم ، فالذي يريد عراقا واحدا ينعم فيه الناس بالسلام والرفاه ، وله من الأوزان أثقلها ، ومن الأيام أبهاها ، عليه ان يدرك ان ذلك لن يكون من دون ارادة واحدة يقف خلفها شعب متماسك بألوانه المختلفة ، هذه بديهيات لاتحتاج الى كثير كلام ، بل لاتقتضي الكلام بالأصل ، لكن ما يستدعي الكلام كيف نضمد الجراح وصولا لوحدة راسخة ؟ ، علينا ان نعرف ان وحدة الشعوب صناعة يراد لها رؤية ومهارة واجراءات وليس امنيات او رغبات او مقولات انشائية ، وبعكسه تظل المشاريع مهما كانت صدقية مطلقيها عصية على التطبيق ، بل ستستنزف الكثير من الوقت الذي نحن أحوج اليه اليوم وليس غدا، لان العوادي تترى والجراح تغور ، وطول الأزمات له من المخاطر ما لم يكن في الحسبان ، بدلالة ما نحن فيه الآن بعد عقد ونيف ، فحصيلة السنوات المرة لم يكن الا نتيجة قصر نظرنا فيما ستؤول اليه الأمور ، والاستسهال في ترحيل الازمات دون تحويطها ، والتأسيس من منظور الأستئثار ، والرغبة بجني أكبر المكاسب ، وعدم تطهير النفس مما علق بها من أحقاد ، وتوظيف الملفات لثمار عاجلة من دون التبصر بعفونتها اللاحقة ، وعدم الصدق مع الذات ، نظهر غير ما نخفي ، ونفعل عكس مانقول ، هذه مشكلتنا التي يطول الحديث عنها .

يراد لنا ان نحرر أنفسنا قبل تحرير الأرض ، فالكراهية غرست أنيابها في النفوس ، ومعها يبقى تحرير الارض هشا ، لكن تحرير الذات يفترض ارادة صادقة تترفع عن صغائر الأمور ، وتزهد بالمكاسب الضيقة ، وتوقن بأن الغرباء يتطلعون الى عراق مريض لايقوى على النهوض في المدى المنظور وغير المنظور ، وتؤمن ان قدرنا ان نكون بهذه الألوان التي يكمن فيها جمال العراق ، فاللوحة بألوانها وليس بما يفكر فيه البعض ، طغيانا او تقسيما او جفاء ، هذه خلاصة الحقائق التي انتهينا اليها ، وفي ضوئها لابد ان ترسم الخرائط ، تاريخية كانت او غير تاريخية ، نأمل بخرائط متينة تستلهم فحوى التجربة ، فالأثمان التي دفعت ليست سهلة على الاطلاق ، لكن الدخول الآمن للمستقبل يستدعي التأمل بالتجربة ،واستنباط الأحكام الموضوعية بعيدا عن الارتجال والنظرات الضيقة ، ، ليتسنى لنا بناء مشروع للمصالحة تاريخي بالفعل وليس بالانشاء ، تتوافر له شروط الحماية من مساومة الذين يجدون أنفسهم أقوياء في راهنهم ، او مناورات الذين يخشون افلات السلطة من قبضة أيديهم ، او الذين يراهنون على القادم من الأيام بوعود من خارج الحدود ، شعبنا يتضور أسى ولوعة وقلقا ، ينهش به الخوف من مستقبل لايعرف له شكلا او لونا ، وذلك يستدعي وقفة للمصالحة وليست للتسوية ، معيارها نظافة اليد من الدم العراقي ، ولا شيء آخر ، فكل شيء يهون بأستثناء دماء العراقيين ، فقد هانت على كثر من قوانا السياسية اراقة الدماء من دون أن يتأملوا ان كان الطريق الذي سلكوه صحيحا او خاطئا ، وقلنا وقتها ان عض الأصابع لن ينفع لاحقا ، لا أظن أحدا من العراقيين يتقاطع مع هذا المعيار الذي لاتشوبه شائبة ولايمكن تأويله او الالتفاف عليه ، فالمعايير الموضوعية تلك التي تصلح لجميع المراحل والأزمنة ، وليس لواحدة دون اخرى ، فالمتغيرات كثيرة ، فمن كان يدعو للوحدة صار يطالب بالتقسيم ، ومن كان قويا صار من الضعف بمكان يرثى له ، ومن كان يتحسب أضحى يتدخل بشأن العراق وهو مسترخ ، لذا فالمستقبل كما هو الحاضر والماضي قد ينطوى على الكثير من التبدلات ، فلا نريد للانتقام أن يظل ديدنا ، الا في انصاف الضحايا من المجرمين ، دعونا ننطلق لبناء عراق بحجم تاريخه وجمال ألوانه .