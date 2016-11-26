– November 26, 2016

ميسان يفوز برباعية ويتقدم خمسة مواقع بالجولة الثامنة

ثلاثية للنفط في شباك السماوة وأربيل تفرض التعادل على الطلاب

الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق نفط الوسط صدارته لفرق الدوري الممتاز بكرة القدم بعد الفوز المستحق الذي حققه على البطل الزوراء في اللقاء الذي جرى في مدينة النجف ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة ليرفع رصيده الى 20 نقطة موسعا الفارق مع الامانة الى ثلاث نقاط مع فارق مباراة للوصيف الذي يكون قد لعب امام الجوية امس ويأمل المتصدر ان تأتي النتيجة لمصلحته في ظل المستوى الذي عليه الجوية وافساد رغبة الامانة في العودة مرة اخرى لمشاركة الصدارة وشهد اللقاء نجاح مهم للوسط الذي بقي في مامن في موقعه الافضل وحصنه باغلى ثلاث نقاط بعد صعق النوارس واسقاطها على عماها قبل ان يطرد رئيس المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة الذي تلقى البطاقة الحمراء لسوء تصرفه ضد اللاعب علاء الشبلي ليقع تحت انظار الحكم الذي لم يتردد في اتخاذ قراره في تصرف مؤكد سيندم عليه عبد الزهرة الذي خدش مسيرته وكان عليه ان يترك هذه التفاصيل ويوفر جهده لخدمة فريقه والعودة به للتعادل على الاقل وتدارك نتيجة الخسارة في اداء محتشم لايعكس مستوى البطل الخجول وهو من اختار الخسارة لانه لم يقدم الاداء المطلوب وتعويض نتائجه السلبية في اول امتحان للمدرب عصام حمد الذي عاد بخيبة وفي مباراة فشل فيها الفريق في كل شيء حيث تراجع الاداء والمعنويات والابتعاد عن عزف نغمة الفوز التي زادت الطين بلة بعد تلقي الخسارة الثالثة ليتراجع البطل الى الموقع الثامن وربما للوراء بعد انتهاء مباريات الجولة وكل شيء مخيب للفريق الذي واجه صعوبات كبيرة في مهمة خذل فيها الانصار الذين صاحبوه الى مكان اللعب ودعمه على امل ان يستعيد دوره في المنافسة والعودة الى سكة الانتصارات التي استمر السير فيها قطار الوسط بأريحية و ثقة عالية وتجاوز الضيوف اخر ضحاياه في النجف بثقة وهو ينطر للأمام بعدما ضرب كومة عصافير بحجر واحد والزام الأنظار تتوجه اليه وهو يعزز صدارته بعد ان تمكن من حسم المهمة وزيادة معاناته بعد ان فشل في الرد قبل ان يعود منكسرا مع جمهوره الذي اكثر ما تهزه النتائج السلبية وكان لسان حالهم يقول يجب ان يتحسن الاداء والنتائج امام الهم المشترك ما بين الاثنين. والخسارة التي عاد بها الزوراء تتطلب وقفة جادة لمراجعة الامور لان البطل لايمر في افضل احواله ويعيش النتائج المتراجعة بوضوح واخذت منه الكثير لانه لم يقدم الاداء الذي يليق به ما يزيد من صعوبة الامور بوجه مهمة عصام حمد الذي شهد سقوط الفريق في اول ظهور له مع المدرب الاخر الذي يخشى ان تتعرقل جهوده مع الزوراء. ويدين الوسط بفوزه الى اللاعب فارس حسون صاحب هدف الفوز خلال الشوط الاول الذي شهد سيطرة للوسط وترجمتها الى النتيجة التي خطط لها غني شهد الذي يقود الفريق في الاتجاه الصحيح والخروج بفوائد المباراة التي شكلت تحديا لكلا الفريقين قبل ان يقوم اصحاب الارض الالتزام في تمشية الامور وتقديم المستوى ليعكسوا قوتهم والرغبة في الاستمرار في التقدم والصدارة وكسر احتكار الفرق الجماهيرية في النتائج والألقاب التي فشلت في النيل من الوسط في ملعبه عندما ثار من خسارة الزوراء في النخبة الصيف الاخير و ليقنع جمهوره عزمه على الاستمرار في نسج النتائج والتوجه بقوة بها من دون توقف ليس من خلال مباريات الارض حسب بل في الذهاب بعدما حقق الفوز السادس من ثماني مباريات والبقاء بسجل نظيف

سيطرة الوسط

وشهد اللقاء سيطرة واضحة للوسط في الحصة الاولى ووصل الى منطقة الزوراء بفضل تنسيق الهجمات وكان بوسعه اضافة الهدف الثاني لو استغل الكرات التي لاحت لمهاجميه بعد تراجع الزوراء الذي عاني كثيرا ولم يقدر في الحد من قوة الوسط الذين فرضوا سيطرتهم على مجرى الامور والتحكم في المباراة التي استحق فيها المضيف الفوز وحسم واحدة من اهم مبارياته والجولة المذكورة قبل ان يواصل شهد في ادارة الفريق بشكل واضح ويقدمه على افضل ما يرام كما عكس الاداء المطلوب الذي زاد تحسنا بعد ان حسمت مجموعة اللاعبين التي عكست حالة الانسجام والقوة والرغبة في اللعب من اجل الفوز المهم الذي تم تحت انظار جمهور النجف الذي ظهر بكثرة لانه يقدر قيمة المباراة واهمية ان يدعم الوسط الذي لازال يقدم دورا في المنافسة وفي مستويات ثابتة ويظهر احد الفرق المنافسة غلى لقب الدوري بعد تعثر الكبار حيث الطلاب والزوراء والشرطة و ويظهر المستفيد الاكبر من بدايته الجيدة التي يمسك بها ويحافظ عليها ويقف على راس فرق المحافظات

وبدا الوسط مهاجما منذ البداية معبرا عن رغبته الكبيرة في تحقيق النتيجة التي تمثل الإنجاز الحقيقي لاكثر من سبب لان الفوز على الزوراء له طعم خاص ولان الفوز يعني توسيع الفارق والتخلص من مشاركة الامانة ومن ثم الحفاظ على واقع نتائج الارض والاهم الاستمرار في الصدارة قبل ان يقهر جمهور الزوراء الذين عادوا بخيبة مع فريقهم لانهم واجهوا فريقا منظما يزداد قوة وتنظيم ونجاح

مسلسل الخسارات

بدوره واصل البطل مسلسل نتائجه السلبية وتقهقره وتراجعه للوراء بعدما تلقى الخسارة الثالثة من سبع مباريات وهي كبيرة في سباق المنافسة التي زاد تعثره قبل ان يفقد العلاقة مع الانصار الذين لم يصدقوا عن الذي يجري للفريق الذي خرج من مسار المنافسة بشكل واضح وبات يعاني وينزف النقاط في هذه الاوقات سيصعب من الامور ويقلل من فرص المنافسة والهدف الذي يبحث عنه الفريق الذي ضغط في الشوط الثاني واندفع الى منطقة الوسط بحثا عن التعادل لكنه عاد بالخسارة وبطاقة علاء الحمراء وفي وضع سلبي و لاحظوا فارق النقاط بين البطل والمتصدر وعليكم تقدير الامور وظروف الزوراء الذي سيواجه مشاكل في ظل عدم التزام اللاعبين الميداني وتراجع الاداء والاصابات وما شابه ذلك وهو متاثر بها كثيرا ولم يجد حلا لمشاكله التي لازمته منذ البداية التي باتت تشكل اكثر من ازمة من حيث المنافسة والعلاقة مع الجمهور والدفاع عن اللقب في ظل تراجع المستوى العام الذي انعكس على واقع النتائج المرفوضة من الجمهور

نقطة غالية

وعاد اربيل بنقطة غالية انتزعها من ملعب الشعب بعدما فرض التعادل على الطلاب ليرفع رصيده الى 9 نقاط مستمرا في موقعه العاشر في سلم الترتيب في وقت رفع الطلاب رصيدهم الى 13 نقطة في الموقع الرابع بعد تعادل بطعم الخسارة للطلاب الذين فشلوا في اختراق دفاعات اربيل الذي خضع الى تكتيك منظم استخدمه مظفر عبد الجبار الذي يقدم الفريق مرة اخرى بشكل جيد عندما افسد مخطط الطلاب في تجاوز الاختبار الذي يبدو لم يأخذوا الامور كما يجب وكادوا ان يخسروا جميع النقاط لو نجح لاعب اربيل في استغلال الكرة التي انطلق بها المهاجم في الوقت القاتل قبل ان تصطدم في اقدام الحارس علي عبد الحسين الذي انقذ مرماه من هدف محقق كاد ان يقلب الموازين بوجه الطلاب الذين خرجوا بنقطة افضل من الخسارة التي كادت ان تحدث في اكثر من مرة لو تعامل لاعبو اربيل بدقة مع الكرات خاصه في الشوط الاول عندما ارتطدمت كرة المهاجم بجسم الحارس الطلابي ليفوت فرصة التقدم الاولى على اربيل ويحمي شباك الطلاب والخروج بهم الى التعادل الذي خرج به الطلاب وهم مقتنعون لانها افضل من الخسارة التي كان بامكان كتيبة مظفر الحاقها بهم لان الطلاب لم يجدوا الحلول رغم سيطرتهم على اجواء اللعب اغلب الوقت لكنهم افتقدوا السير في الطريق المؤدية للفوز وحسم المهمة التي حددها المدرب الذي يخرج مرة ثالثه تواليا متعادلا بعد البحري في البصرة والنفط ثم اربيل ليفقد ست نقاط ربما من فرق تظهر مناسبة في حسابات المنافسة و جمهور الطلاب الذين نقموا على المدرب واللاعبين لعدم قيامهم بالمهمة المطلوبة ولان السباق دخل مرحلة مهمة ولان الفارق مع المتصدر توسع ما يدعو الى المراجعة الانية بعد مواجهة اربيل والفشل في انتزاع الفوز للمرة الثالثة على التوالي ولابد من تصحيح الامور امام عناء النتائج التي باتت تشكل صعوبات بوجه اوديشيو وكتيبة اربيل التي عادت مرة اخرى لملعب الشعب وتقدم العروض الطيبة وتعود بنقطتين من الزوراء والطلاب

والاهم ان اربيل يقدم نفسه بشكل افضل من ملعبه وعجزه من تحقيق الفوز لكنه ظهر بشكل مقنع في ملعب الشعب الذي اكثر ما يشكل التحدي لفرق المحافظات وفي الظروف التي يمر بها اربيل الذي دخل المشاركة بصعوبة لكنه واصل العطاء والقدرة على اللعب بعد اختبارين مهمين ويعكس صورة مهمة عن مشاركاته التي تسير بهذه الطريقة ويحسب للمدرب واللاعبين الذين قدوا مستوى مهم واقتربوا من هز شباك الطلاب اكثر من مرة لانهم قدموا ما لديهم في مهمة لم تكن سهله وحافظوا على نوعية اللعب كما تطلبه المباراة التي قدم فيها المستوى الفني الذي حدد ملامحه المدرب الذي نجح بثقة في تمرير المباراة كما يجب بعد ان وقف ندا بوجه احد الفرق المرشحة المنافسة على اللقب امام امكانات شابة يديرها بشكل ناجح مظفر جبار الذي يظهر للان بشكل واثق ويقوده من خلال مباريات مهمة و قلب الموازين والتوقعات التي كلها وقفت الى جانب الطلاب الذين خيبوا امال جمهورهم الذين حظروا الملعب على امل ان يخرجوا بفرحة افسدها الضيوف الذين دققوا بالامور كما يجب

ثلاثية النفط

حقق فريق النفط فوزا متوقعا بتغلبه على ضيفه السماوة بثلاثة اهداف دون رد ليرفع رصيده الى 11 نقطة ليتقدم الى الموقع السادس في سلم الترتيب الفرقي فيما تجمد رصيد السماوة باربع نقاط في الموقع السابع عشر في لنتيجة متوقعة في ظل الوضع الفني العالي للنفط وتطور اداء اللاعبين من جولة لأخرى للفريق الذي لفت الانظار من خلال التحدي للفرق الكبيرة وتقديم النتائج واللعب المنظم وتقديم نفسه كمنافس لايمكن لاي من فرق الدوري التقليل من شانه وشكل اضافة في المنافسة وهذا جانب مهم ان يظهر بهذه الروحية

ولازال النفط الفريق القوي ومواجهة اقرانه في اي مكان يلعب فيه بفضل للعلاقة التي يجسدها حسن احمد مع اللاعبين واستمرت تعطي ثمارها عندما نجد الفريق في الموقع وفي حالة لعب استمر عليها من دوري النخبة قبل ان يعززه بمجموعة لاعبين تؤدي ما لديها وبشكل واضح والرغبة في التنافس على موقع افضل من خلال قوة الهجوم التي سجلت للان 11 هدفا من ست مباريات وتلقي خمسة اهداف ويطمح تقديم المزيد من الاداء والنتائج مع فارق مباراتين ما يزيد من وضع الفرق اهمية في المنافسة من جولة لاخرى ويظهر اكثر الفرق عطاءا بفضل وجود عناصره الشابة التي تواصل تقديم العطاء بعد ان تمكنت من تحقيق الفوز الثالث حيث التغلب على النجف والبحري وعلى السماوة وتعادل مع الطلاب وتلقي خسارة واحدة من الميناء البصري وبامكانه التقدم اكثر من خطوة للامام اذا ما حافظ على هذا النسق من اللعب المنتج ومن حسن حظ المسابقة ان يظهر اكثر من فريق منافس الى جانب الفرق المسيطرة على اجواء الدوري الذي يامل ان تستمر مبارياته دون تاجيل من خلال تمشية المباريات والانتهاء من المرحلة الاولى لكي يشعر الجمهور بطعم المنافسة التي من شانها ان تؤثر في رغبة الجمهور في متابعة المباريات التي خضعت لمشاركة المنتخبات وما زاد الطين بلة هو تراجع حظوظ وفرصة المنتخب الوطني في المنافسة والتأهل. ونتيجة النفط وفوزه الكبير على السماوة سيرفع من طموحات دوره في المنافسة والاستمرار على تحقيق النتائج لانه يسير في الاتجاه الصحيح عندما قلب الموازين من دوري النخبة اي من الموسم الماضي والاهم الاستقرار على نفس المدرب واغلب اللاعبين ونفس الإدارة والامكانات وهذه عوامل لاتمتلكها معظم الفرق خاصة فيما يتعلق بأعمار اللاعبين المتقاربة ما شكل اضافة وتحول في مسار الامور وابقاء الفريق في الواجهة امام وسائل الاعلام التي اخذت تتحدث باستحقاق عن الفريق لان المنافسات بحاجة الى وجود فرق متقاربة فنيا

الخسارة الرابعة

في وقت يكون السماوة قد تلقى الخسارة الرابعة مع حسن كمال الذي قاد الفريق في اول مهمة اصطدم فيها مع المجتهد النفط ليواصل التراجع للوراء مع الهزيمة المذكورة والفشل في تغير الامور حتى مع المدرب الثالث الذي عاد مع الفريق بخسارة ثقيلة عكست انحداره وبات المنافس السهل امام اقرانه اينما يلعب على حد السواء عندما اكمل ثماني مباريات من دون فوز قبل ان يبقى ضمن دائرة الفرق المرشحة للهبوط مع مخاوف جمهوره في ان تبقى الامو على حالها ما يصعب منها اكثر مع اقامة المباريات امام احداث لم تكشف عن حال اخر للفريق الذي افتقد للمنافسة و تحقيق الفارق ويفتقر الى اللعب القوي والتنظيم واستمر يتلقى النتائج الثقيلة في ملاعب العاصمة عندما خسر بأربعة اهداف امام الشرطة ليتلقى الاخرى هذه المرة ويخيب ظن جمهوره بعدما فشل المدرب واللاعبين في وضع حد للنتائج السلبية من دون محاولة تعكس رغبة الفريق في ايجاد منفذ نحو تحقيق النتائج المتوازنة قبل ان يتلقى الخسارة الرابعة والفشل في استغلال ملعبه قبل ان يزيد من غضب جمهوره الذي يشعر بصعوبة الامور التي زادت حدة بوجه الفريق الذي تضاءلت حظوظه كثيرا وهو ينزف النقاط ذهابا وايابا يسير للوراء بشكل سريع ومتوقع ان يفقد حتى موقعه المتاخر الذي يبدو لم يحرك اللاعبين في التخلص منه رغم مرارة النتائج واهتزاز شباكه 12 مرة مقابل تسجيل 4 اهداف ما يعكس التراجع الفني وفي الدفاع والهجوم ويستقبل السماوة الطلاب في الجولة التاسعة

فوز مستحق

وحقق فريق نفط ميسان فوزا مستحقا عندما هزم جيرانه البحري والتغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين ليرفع اصحاب الارض رصيدهم الى تسع نقاط ويتقدمون خمسة مواقع مرة واحدة حيث التاسع في وقت تجمد رصيد البحري في الموقع الرابع عشر بست نقاط وهي النتيجة الاكبر التي يقدمها هدية لجمهوره الذي اسعد بها وفي نجاح مرة اخرى في تحقيق الفوز الثاني بعدما حقق الاول على النجف وحصل على ثماني نقاط من مباريات عقر الدار التي مهم ان ينجح فيها بهذه الطريقة من حيث زيادة غلة الاهداف وهذا امر مهم في ان تظهر القدرات الهجومية لفريق متواضع لازال يعتمد على مباريات الارض التي يديرها عدي اسماعيل كما يشتهي جمهور العمارة الذي يريد ضمانها لانها تشكل مرتكزا لبقائه في المسابقة ولان الحل يبقى في تحقيق النتائج التي مؤكد يبحث جهاز الفريق على دعمها عبر مواجهات الذهاب لكي يزيد من رصيد النقاط ولانه لازال يواجه خطر تلك المباريات ولم يحصل منها فقط على نقطة واحدة ومهم ان يكون اكثر فاعلية وقدرة على العطاء ومؤثر في مباريات الذهاب حتى يستفيد منها وهو ما يرغب اليه جمهوره لكن مهم ان تاتي نتائج الضيوف لمصلحة العمارة الذي عليه ان يواصل عروضه ويقفل ملعبه حتى بوجه الكبار كما فعل امام الشرطة والاهم ان يظهر صاحب الافضلية فيه وتحت انظار جمهوره الذي اشاد بجهود اللاعبين من حيث الاداء والاهداف التي عكست قوة الهجوم في وقت يكون البحري تلقى هزيمة قاسية الزمته البقاء في موقعه المتأخر والخسارة شكلت ضربة للبحري الذي افتقد لبدايته قبل ان يدرك مخاطر النتائج التي باتت تؤثر علس مسار المشاركة عندما يخسر في البصرة بثلاثة اهداف من النفط ليعود من العمارة بخسارة ثقيلة لن تعكس قوة الفريق لكونه ممثل للكرة البصرية الذي سيكون امام اختبارات صعبة ما يدعو الى الاسراع لمعالجة الامور.