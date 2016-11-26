– November 26, 2016

طائرة العراق تحل ثالثاً في منافسات العرب

بغداد – الزمان

توج المنتخب العراقي بكرة الطائرة بالميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث في البطولة العربية التي اقيمت في مصر.واستطاع المنتخب ان يحقق فوزا مستحقا على نظيره الاماراتي في اليوم الأخير للمنافسة والتي اختتمت اشــــواط المنتخبين بنتيجة 27 / 29 و 22 / 25 و 16 / 25.وتألق حسين نمير واصيل جميل وهادى على ومصطفى جيار وعلى بركات وصفاء لفته وعلى قاسم وسيف حسين في المنافسة وقدموا اداء متميز مؤكدين للجميع ان المنتخب العراقي متميز ومفاجأة البطولة بكل المقاييس .

يذكر ان البطولة شاركت فيها سبعة منتخبات هي مصر والعراق والبحرين والسعودية والامارات والاردن وفلسطين.

وتوج منتخب مصر، بلقب البطولة العربية العشرين للكرة الطائرة، التي أقيمت بالصالة المغطاة، على ملعب القاهرة، بعد تغلبه على البحرين (3ـ0)، .

قدم الفريقان، مباراة قوية، ورجحت كفة الفريق المصري؛ خبرة لاعبيه، وعلى رأسهم أحمد صلاح، ومحمد عبد المنعم، وحليمو، وحسام يوسف، ومحمد عادل.

يذكر أن المنتخب المصري، فاز بجميع مبارياته في البطولة، حيث تغلب على الأردن، وفلسطين، والعراق، والإمارات، والبحرين، بنتيجة (3ـ0)، وعلى السعودية (3ـ1).

وسبق وفازت مصر بلقب النسخة 19 قبل عامين في الكويت.

وجاءت نتيجة الأشواط أمام البحرين 25-23، و25-17، و25-21 لصالح المنتخب المصري.

وقال فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في تصريحات متلفزة “الفوز باللقب خطوة على طريق الإعداد للدوري العالمي الذي يشارك فيه الفريق. سعيد للفوز باللقب العربي واختيار الاتحاد المصري للطائرة كأفضل اتحاد عربي”.

وقال أحمد صلاح قائد منتخب مصر “منتخب البحرين من أقوى فرق البطولة وكنا في قمة التركيز لتحقيق الفوز. نهدي اللقب للجماهير”.