– November 26, 2016

لعنة نهائي سان سيرو تُصيب نجوم الريال

الإيقاف يهدّد راموس ونيمار بالغياب عن كلاسيكو الأرض

{ مدن – وكالات: نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً سلطت فيه الضوء على إرتفاع عدد اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة في نادي ريال مدريد منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوربا في شهر مايو المنصرم أمام جاره ومواطنه اتلتيكو مدريد في النهائي الذي جمعهما على ملعب السان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية. وبرأي الصحيفة، فإن لعنة السان سيرو ألحقت إصابات مختلفة بـ 10 من لاعبي النادي الملكي، حيث جاء التقرير بعد إصابة الويلزي غاريث بيل في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد السبت المنصرم في دربي العاصمة الإسبانية مدريد لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني، ليصل عدد المصابين إلى 10 لاعبين، وهو الأمر الذي أثر كثيراً على الخيارات التكتيكية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مما اجبره على اتباع سياسة تدوير عناصر الفريق الفنية في التشكيلة الأساسية، والاستعانة بدكة الاحتياط، وهو ما فرض عليه منح الفرصة للكثير من اللاعبين. وبعد نهائي السان سيرو أصيب الحارس الأساسي للفريق الكوستاريكي كايلور نافاس في قدمه ليفتقده ريال مدريد في 7 مباريات، كما أصيب قائد الفريق المدافع سيرجيو راموس في ركبته ليغيب هو الآخر عن الأبيض الملكي في 7 مباريات، حيث لا يزال يتماثل للشفاء. وتعرض المدافع البرتغالي بيبي لتمزق عضلي، فرض عليه الغياب عن 8 مباريات ، بينما فرضت الإصابة على متوسط الميدان الألماني توني كروس الغياب عن الميرنغي في مباراتين، فيما غاب المهاجم الفرنسي 3 مباريات عن تشكيلة الفريق، كما افتقد زيدان لجهود مهاجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ 3 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته، بالإضافة إلى خسارته لجهود الويلزي غاريث بيل لمباراة واحدة، ثم جهود الظهير الأيسر البرازيلي مارسيليو في 3 مباريات، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في 7 مباريات . أما على صعيد أسوأ الإصابات، فقد كانت من نصيب لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو والتي شكلت ضربة موجعة لريال مدريد بعدما بلغت مدة غيابه عن الملاعب 13 مباراة، حيث لا يزال خارج خدمة ناديه حتى الآن. وهكذا يتأكد بأن ملعب السان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، يمثل لعنة بالنسبة لنجوم النادي الملكي الذي تلقى واحدة من أكبر هزائمه في بطولة دوري أبطال أوربا، عندما سقط على هذا الملعب بخماسية نظيفة أمام نادي أي سي ميلان عام 1989 في الدور الربع النهائي من المسابقة القارية. ورغم هذه الإصابات إلا أن ريال مدريد مع المدرب زيدان بصم على أفضل مواسمه سواء من حيث النتائج أو الأداء، إذ لايزال الفريق يتصدر الترتيب العام لمسابقة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما انه نجح في ضمان تأهله للدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوربا.

خطر الغياب

على صعيد متصل يواجه الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد والبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو الإسباني التي ستقام بين الغريمين التقليديين والمزمع إقامتها في الثالث من شهر ديسمبر المقبل على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني. هذا ويتعين على الثنائي راموس و نيمار تفادي الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة في الجولة الثالثة عشرة بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك عندما يستضيف ريال مدريد نظيره سبورتنيغ خيخون، فيما يحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد. وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد حصل راموس على أربع بطاقات صفراء هذا الموسم في مباريات ريال مدريد ضد أندية سوسيداد واوساسونا واسبانيول و فياريال، بينما أشهرت البطاقة الصفراء في وجه نيمار في مباريات برشلونة ضد أندية ليغانيس وفالنسيا وإشبيلية وغرناطة. وبحسب لوائح الاتحاد الإسباني، فإن أي لاعب يحصل على خمس بطاقات صفراء يعتبر موقوفًا عن المباراة الموالية بطريقة آلية، حيث سبق لبرشلونة أن فقد جهود مهاجمه الاورغوياني لويس سواريز في مباراته ضد ملقة بسبب حصوله على خمس بطاقات صفراء. هذا وسيضطر راموس ونيمار إلى خوض مباراتي فريقيهما في الجولة الثالثة عشرة تحت ضغط تهديد الإيقاف والغياب عن أهم مباراة في الموسم، ليس في إسبانيا فحسب، بل في العالم أجمع، شأنهما شأن مدربيهما الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني لويس انريكي، وذلك لصعوبة إيجاد البديل الأنسب في تشكيلتهما بالنظر إلى مكانة النجمين في فريقيهما.

احترام روني

من جهة اخرى وجد واين روني، قائد منتخب انكلترا لكرة القدم، من يدافع عنه من الانتقالات الكثيرة واللاذعة التي تعرض لها في المدة الأخيرة من طرف الصحافة البريطانية، في أعقاب تراجع أدائه بالموازاة مع فضيحة ظهوره في حالة سكر كبيرة خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون ضمن معسكر منتخب بلاده الذي كان يحضر لمباراة إسبانيا الودية. محامي واين روني ليس إلّا زميله في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي قال، في تصريحات لصحفية ميرور البريطانية: أولاً روني شخص رائع، وكنت محظوظاً بالاقتراب منه كشخص، أما كلاعب فلا يوجد كلمات تصفه، إنه لاعب متكامل، وكل شخص يعرف جيداً ما هو قادر عليه وما قدمه حتى الآن. وأضاف قائلاً:عندما تكون شخص بمثل هذا الحجم، فالجميع يكون مهتماً، لا أعرف ما حدث أثناء ظهوره رفقة إنكلترا، ولم أتحدث معه حول الأمر، لأنه لا يهمني، ولكني واثق أن الإعلام لا يعرف أي شيء عما حدث، علينا احترامه وتقديره، فأنا لم أرى لاعبين إنكليز كثر قدموا مسيرة مثل التي قدمها، أنا أشعر بالقليل من الآسف تجاه الموقف الحالي. وختم النجم السويدي بقوله:علينا جميعاً أن نظهر المزيد من الاحترام، فكل شخص يريد أن يبني قصة كبيرة من أتفه الأشياء، أنا معتاد على مثل هذا الأمر في السويد، لذلك ليس لدي أي مشاكل. يُشار أنّ روني، البالغ من العمر 31 عاماً، قد ساهم في فوز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة على نادي فينورد روتردام الهولندي، مساء الخميس الماضي، لحساب الدوري الأوربي لكرة القدم، حيث افتتح باب التسجيل بكرة ساقطة. أشار أنّ ما قاله من قبل للنجم البرتغالي مجرد مزحة.