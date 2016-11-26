– November 26, 2016

سان أنطونيو يواصل إنتصاراته في سلة المحترفين

{ لوس انكلس – وكالات: حقق سان أنطونيو سبيرز فوزه الثامن على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عندما تغلب خارج ملعبه 109-103 على بوسطن سيلتيكس اول أمس، الجمعة. وهذا هو الفوز التاسع لسان أنطونيو في تسع مباريات خارج ملعبه، وهو أيضا الفوز العاشر على التوالي لسبيرز على سيلتيكس. وحقق سبيرز الفوز رغم تخلفه بفارق 14 نقطة في النصف الأول من المباراة بفضل 25 نقطة من لاعبه كوهي ليونارد الذي استحوذ أيضا على عشر كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه. وأحرز ليونارد عشر نقاط في الربع الأخير من المباراة. وفي مباراة أخرى، فاز كليفلاند كافاليرز حامل اللقب على ضيفه دالاس مافريكس 128-90 . وتحقق فوز البطل بفضل 27 نقطة من لاعبه كيفن لاف و25 نقطة من كيري ايرفينج و19 نقطة من ليبرون جيمس. وخارج ملعبه فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناجتس 132-129 في الوقت الإضافي. كما فاز واشنطن ويزاردز على مضيفه أورلاندو ماجيك 94-91 .