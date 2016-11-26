– November 26, 2016

توتي يصيب روما بالحيرة مجدداً

الأزمة الهجومية صداع في رأس أليغري قبل لقاء جنوى

{ روما – وكالات: رفض الإيطالي فرانشيسكو توتي، لاعب وقائد فريق روما الإيطالي، التأكيد حول موقفه النهائي من اعتزال ممارسة كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه قد يستمر في الملاعب لمدة جديدة. ووقع توتي (40 عاما) نهاية الموسم الماضي، على عقدا يمتد لموسم واحد فقط، على أن يعتزل بنهايته، وينضم للعمل الإداري بالنادي. وقال توتي، خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية: لا شيء واضح في كرة القدم. وتابع: كنت سأعتزل العام الماضي، أشياء كثيرة تحدث في هذا النوع من العمل، وبالأخص حين لا تسير الأمور بشكل جيد، والجميع حر لأن يقول ما يعتقده. وأتم: لدي إيمان برأسي وجسدي، ويمكنني العطاء كثيرا، وإذا أشعر بأنني في حالة جيدة لماذا أعتزل؟ على صعيد اخر تتواصل معاناة يوفنتوس من الأزمة الهجومية التي ضربت الفريق في المدة الأخيرة بسبب إصابة اللاعبين، عندما يحل ضيفا على جنوى اليوم الأحد، ضمن الدوري الإيطالي، حيث يجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق، خيارات محدودة. وسيكون الكرواتي ماريو ماندزوكيتش المهاجم الوحيد المتاح أمام أليجري قبل هذه المباراة، إلى جانب الواعد مويس كين، صاحب الـ16 عاما، الذي أصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يشارك في الدوري الإيطالي، ثم دوري أبطال أوربا، لكنه لا يعد لاعبا أساسيا في تشكيلة حامل لقب الدوري. وأشارت صحيفة توتو سبورت، اول امس، الجمعة، إلى أن لحاق الأرجنتيني جونزالو هيجواين بلقاء جنوى أصبح صعشبا، في ظل عدم قدرته على خوض المران بشكل طبيعي حتى الآن، وذلك بسبب اّلام الركبة، أبعدته عن لقاء إشبيلية في دوري أبطال أوربا. من جانبه، اقترب الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا، والغائب منذ نحو شهر، من العودة للملاعب، لكن من المتوقع أن تكون عودته في لقاء أتلانتا في الجولة بعد المقبلة. ويواصل الكرواتي ماركو بجاجا، والغائب مشنذ شهرين، برنامجه التأهيلي المُعد له ليكون جاهزا بعد شهر تقريبا، وتحديدا قبل لقاء السوبر الإيطالي ضد إيه سي ميلان، في العاصمة القطرية الدوحة، وهو اللقاء الرسمي الأخير لفريقه خلال عام 2016.