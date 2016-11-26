– November 26, 2016

اليابان بعيون عراقية

تقدم (الزمان) لقرائها سلسلة من المقالات التي يكتبها الباحث حسام الدين الانصاري عبر هذه الزاوية يستعرض فيها صفحات من الحياة اليابانية التي تتميز بواقع تنفرد به في مسيرتها العجائبية التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية حين حولت خسارتها في تلك الحرب الى انتصار في بناء صيغ جديدة متقدمة للحياة جعلت من البلاد ورشة عمل وابداع بصيغ تدعو الى الاعجاب اكسبتها مكانة مرموقة بين دول العالم في المجالات كافة منطلقة من شعار السلام الحقيقي (العمل- الاسرة- الوطن).

ناكازاكي عملاق ينهض بعد الكارثة

حسام الدين الانصاري

تقع مدينة (ناكازاكي) شمال غرب جزيرة (كيوشو) رابع جزر اليابان الرئيسية التي تقع في أقصى جنوب الجزر الأربع .. وتعتبر المدينة جغرافياً قريبة من الصين الى حد كبير يفصل بينهما البحر ، مما أدى الى قدوم أعداد من الصينيين في الزمن السابق حيث بلغ عدد من وفدوا الى اليابان في أواخر القرن السابع عشر حوالي عشرة آلاف فرد من مجموع أهل المدينة وهو يمثل نسبة كبيرة من عدد سكانها البالغ 60000 ستون ألف نسمة آنذاك ، مما أدى الى ان يكون لهم دور في حياة المدينة ، حيث لازال في المدينة جالية صينية و الكثير من المعالم الثقافية الصينية التي أقاموها مثل المعابد والمطاعم وايجاد بيئة صينية تتمثل في الحي الصيني الذي يزدحم بالمتاجر والمطاعم والملامح الثقافية والفنية فيه .

ومن الشواخص التي وضعت بصمتها في المدينة جسر (ميجاني – باشي) وهو أقدم جسر حجري في اليابان أشرف على تشييده راهب صيني كان من بين المهاجرين الذين قدموا الى المدينة في تلك الفترة .

ويقع في مدينة ناكازاكي أحد أكبر الموانئ اليابانية الذي أصبح مركزاً مهماً لتجارة اليابان مع دول العالم منذ عام 1570 حينما بدأ العمل في تحويل الميناء الى مركز تجاري دولي للسفن الأجنبية .

اطماع غربية

ومع ان حكومة (الشوجون) في عصر (إيدو 1603 – 1867) أغلقت أبواب اليابان أمام التجارة الأجنبية عام 1641 ، الأمر الذي جعل البلاد في عزلة عن العالم لمدة تقرب من مائتي عام بسبب خشية الحكومة آنذاك من دخول الديانة المسيحية والأطماع الغربية التي تدخل عن طريقها وما كانت تخطط له لاحتلال اليابان حسب قناعة الحكومة ، ولم تترك مدخلاً للبلاد إلا عن طريق مدينة ناكازاكي لتجعلها الميناء الوحيد التي تتمكن من خلاله في السيطرة على النشاطات التجارية وسمحت للتجارة مع الصين وهولندا فقط لأنهما لم يبديا رغبة أو نوايا في نشر المسيحية .

إلا ان الانفتاح الذي حصل بعد ذلك في منتصف القرن التاسع عشر لم يمنع من دخول الرهبان والمبشرين المسيحيين حيث تم في عام 1864 تشييد أول كنيسة من الخشب بإشراف الأب (فوريه) وهو راهب فرنسي وعلى يد البناؤون اليابانيون ، وقد وضعتها الحكومة اليابانية ضمن قائمة التراث القومي للدولة .

بعد أن فتحت اليابان أبوابها للعالم الخارجي دخل إليها التجار ورجال الاعمال فأقاموا فيها المراكز التجارية والمنازل التي بنوها في المنطقة الواقعة جنوب جزيرة (ديجيما).

ويوجد الآن متحف على تلة صغيرة في أقصى جنوب المنطقة القديمة يضم تسعة من تلك المنازل نقلت من مكانها الأصلي الذي عاش فيه المواطنون الأجانب في ذلك الزمن القديم للتذكير بوقائع التأريخ القديم الذي دخل فيه التجار الأجانب الى المنطقة .

مركز صناعي

وكانت مدينة ناكازاكي مركزاً صناعياً متطوراً في صناعة السفن التجارية والعسكرية مع مدينة هيروشيما هي الاخرى المتخصصة في هذه الصناعة وهو ما جعلهما هدفاً للهجوم الذري إبان الحرب العالمية الثانية .

ورغم التدمير والخراب الذي حصل في هذه المدينة جراء ذلك وبعد أن وضعت الحرب أوزارها نهضت المدينة كعملاق شمّر عن ساعديه لتشهد حركة تسابق الزمن في إعادة البناء والاعمار ومراكز التصنيع لتحتل موقعاً متميزاً في المجالات التجارية بما تتمتع به من وجود أكبر الموانئ التجارية والصناعية باستعادة مكانتها في مجال صناعة السفن وكذلك انعاش قطاع صيد الاسماك والطباعة والصناعات المكتبية والمنتجات الصيدلانية.

هذا بالاضافة الى مكانتها السياحية بما تتمتع به من طبيعة ساحرة وأجواء معتدلة وانتشار الحدائق والمتنزهات فيها ، ومن أبرزها (حديقة السلام) التي أسستها عند موقع الانفجار الذري لتعطي مثلاً للعالم على قدرة الانسان لتحويل فظاعة الحرب ومخلفاته التدميرية الى موقع لسعادة الانسان وخدمته ، وينتصب فيها تمثال السلام البرونزي شامخاً ليعبر عن التحدي لمواجهة قوى الدمار ، والانتصار عليها بأدوات السلام في تحقيق الأمان والسعادة والرفاه للانسان .. كما تضم المدينة القاعات والمراكز الثقافية والفنية والسياحية والمـراكز الدينية ، وفيها احدى أهم المراكز الثقافية وهي قاعة التراث العالمي .