– November 26, 2016

السياسة الخارجية للمغرب والعلاقات مع العراق 1

مرحلة جديدة من التوتر بين واشنطن والرباط نتيجة لسياسة التصادم

محمود صالح الكروي

ما زالت قضايا السياسة الخارجية للمغرب وعلاقتها بالعراق على وجه التحديد تحظى بأهتمام متزايد من الباحثين نظرآ لندرة الدراسات في اعدادها وصمت الدبلوماسيين المغاربة المشاركين في صنع هذه السياسة وتنفيذها ، ومرد ذلك ان الدوافع خلف قرارات صنع السياسة الخارجية المغربية تبقى محاطة بسرية تامة ، يعزز ذلك انها كانت طوال عهد الملك الحسن الثاني ” 1961 – 1999 ” تمثل مجالا محفوظآ وخاصآ للملك ، والحال نفسه مع الملك محمد السادس لغاية اصدار دستور 2011 ، اذ فوض جزءا من سلطاته ” للحكومة والبرلمان ” إلا ان اتخاذ القرار يبقى خاضعآ للمؤسسة الملكية .

وامام هذه الحالة ومع إنجاز بعض الرسائل والاطاريح والبحوث الجامعية على قلتها في عهد الملك محمد السادس ” 23 / 7 / 1999 – ” يأتي بحثنا الموسوم ” السياسة الخارجية للمغرب والعلاقات مع العراق ” أستكمالا لها في سياق تبيان ماهو مستجد في هذا الميدان وتقديم التوصيات بشأنه .

في مفهوم السياسة الخارجية

لا شك ان التوجهات السياسية لكل دولة ، تنبثق من مجموع تصوراتها ادراكاتها وبما لا ينفصل عن كيان وذات المجتمع وروحه ومحركاته التي تمتد عبر المظهر المادي المجرد الى المقومات المعنوية فيه ، فسلوك الدولة في حركة علاقاتها الخارجيه يصدر عن قرار والقرار سلوك سياسي يرتبط بتصور وادراك صانع القرار ، وعلى هذا الاساس ، فأن تعريف السياسة الخارجية يتعدد بتعدد المفكرين الذين تصدوا للموضوع ، فمثلا يعرف – كارل دوتش : ان السياسه الخارجية تعالج لكل دولة اولا المحافظة على استقلالها وأمنها ، وثانيا السعي وراء مصالحها الاقتصادية وحمايتها ( خاصة مصالح المجموعات القوية النفوذ ) ، كما تعالج في حالة الدول الاكبرى على الاقل الى جانب ماتقدم ، الاهتمام بمقاومة أي اختراق او تدخل من جانب اي دولة او عقائد خارجية ، والمحاولات السافرة لتحقيق بعض الاختراق النشيط او التدخل في شؤون الدول الاخرى (1). فيما يعرفها ( هيل ) السياسة الخارجية بانها تحرك الدولة تجاه العالم الخارجي سواء أتخذ هذا التحرك مظهرا سياسيا واقتصاديا او عسكريا … على ضوء الفلسفة او الايدلوجية التي يتبناها القائمون عليها (2)

كما عرفت السياسة الخارجية على انها : ” سلوكية الدولة تجاه محيطها الخارجي ، وقد تكون هذه السلوكيه التي قد تأخذ اشكالا مختلفة موجهة نحو دولة اخرى او نحو وحدات في المحيط الخارجي من غير الدول كالمنظمات الدولية او نحو قضية معينه (3) وبهذا المعنى فأن مفهوم السياسة الخارجية يشمل سبعة ابعاد اساسية وهي (4)

1- تنصرف السياسة الخارجية الى سياسة وحده دولية واحدة ، اي البرامج التي تتبعها تلك الوحدة ازاء العالم الخارجي ، و ما يميز السياسة الخارجية عن العلاقات الدولية .

2- السياسة الخارجية هي تلك السياسة التي يصوغها الممثلون الرسميون للوحدة الدولية ، اي الاشخاص المخولون رسميا اتخاذ القرارات الملزمة .

3- السياسة الخارجية تنصرف الى برامج العمل الخارجي المعلنة ، ويقصد بذلك انها برامج مقصودة لذاتها وقابلة للملاحظة ، بمعنى انها مقصودة لذاتها لتحقيق اهداف معينة.

4- تتميز السياسة الخارجية بعنصر الاختيار ، بمعنى انه يختارها من يعون صنعها من بين سياسات بديلة متاحة ، وانها ليست مفروضة تماما من خارج النظام السياسي .

5- السياسة الخارجية ليست مجرد رد فعل آلي للبيئة الخارجية ، ولكنها عملية واعية تنطوي على محاولة التأثير على تلك البيئة او التأقلم معها ، وتحقيق مجموعة من الاهداف .

6- السياسة الخارجية وان كانت تصاغ داخل الوحدة الدولية ، الا انها تسعى الى تحقيق اهداف ازاء وحدات خارجية .

7- السياسة الخارجية هي برنامج ذو بعدين رئيسيين ، البعد الاول وهو البعد العام ويشمل التوجهات والادوار والاهداف والاستراتيجيات ، اما البعد الثاني وهو البعد المحدد ، فأنه ينصرف الى مجموعة القرارات والسلوكات والمعاملات التي تتضمنها السياسة الخارجيـــــة .

السياسة الخارجية المغربية بعد احداث ماسمي بالربيع العربي

شكلت تداعيات ماسمي بالربيع العربي تحديا جديدا للسياسة الخارجية المغربية دفعتها الى وقفات تأملية ولا سيما بعد ماخلقته التحولات التاريخية الكبرى التي شهدتها المنطقة العربية بدءا بسقوط النظام السياسي في تونس في 14 / 1 / 2011 ، تلك التداعيات خلقت موجه من الصراعات – مختلفة عن تلك التي سادت في العقود الماضية ، وما اعقبها من تداعيات داخلية كبيرة في كل من مصر ، وليبيا واليمن وما وحدث ولازال في العراق وسوريا . هذه التطورات السياسية والاجتماعية خلقت صراعات جديدة لم تكن في الحسبان بعضها ضمن دول الجوار للمغرب وبعضها أقليمي هو الاخر له انعكاساته ، لهذا تمثل الصراعات في الدول المجاورة للمغرب متغيرا جديدا ومهما في تحديد قدرة الدولة على اتباع سياسة خارجية نشطة ومؤثرة في محيطها على نحو يتشكل معه نمط معين لدور ما تمارسه فيها ..

فقوة الدبلوماسية من قوة الدولة والعكس صحيح ، فالفعل الدبلوماسي أضحى عبارة عن فن وصناعة ويخضع لمقومات الهندسة واشتراطات التدبير المحكم.

ومن هنا يبرز السؤال ، هل ان السياسة الخارجية المغربية تمتلك استعدادا كافيا لمواجهة واحتواء تلك الصراعات بما يضمن المحافظة على تحقيق واستمرار الاستقرار السياسي الذي يتميز به .

في ضوء ذلك ، عمل الملك محمد السادس بالرؤية الواقعية والمتبصرة على خروج المغرب بأقل الخسائر من ماسمي بموجه الربيع العربي وايجاد طريقه الديمقراطي الخاص به في خطوة استباقية تمثلت بدستور 2011 . ومن هنا استمر المغرب بالدفاع عن خياراته الاستراتيجية التي أكد التاريخ مدى وجاهتها ومصداقيتها وعلى الارتقاء بالسياسة الخارجية واستكمال الوحدة الترابية ، وتطويرا لهذا المسار حرص الملك محمد السادس خلال السنوات الاخيرة على على أيلاء وزارة الخارجية عناية كبيرة من خلال تأهيل العمل الدبلوماسي لخدمة المصالح العليا للمغرب ومتابعة ورعاية وصيانه حقوق المغاربة المقيمين في دول العالم بعد ان شهدت العلاقات الدولية انبثاق قضايا شمولية فرضت نفسها بحدة على النطاق الدولي كحقوق الانسان والبيئة والهجرة والارهاب ، وفي ظل التطورات الايجابية التي شهدها المغرب بعد دستور 2011 واحتواءه لتداعيات ماسمي بموجه الربيع العربي وتوجهه في ارساء مجتمع ديمقراطي متضامن وترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق تنمية مندمجة شاملة ترتكز على النهوض بالعنصر البشري لذلك عمل المغرب على تنشيط العمل الدبلوماسي على جميع المسارات .

وقد حرص الملك محمد السادس على توفير هذا الانسجام بين الخيارات الوطنية والسياسية الخارجية للمغرب . وهناك شبه اجماع على إنه من بين اهداف السياسة الخارجية المغربية تستأثر بتأييد واسع تتمثل في : (5) 1- قضية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية (مدينتي سبته ومليليه المحتلتين) وتقوية الدفاع الوطني .

وتطوير التنمية الاقتصادية والصناعية. 2- تأمين الامن الغـذائي

3- جلب الاستثمارات الاجنبية واكتساب سوق خارجية .

4- قضية الهجرة غير الشرعية 5- قضية الارهاب .

6- قضية الاندماج في النظام العولمي .

والمتابع للسياسة الخارجية المغربية يلمس مظاهر التغيير ويدرك ابعاده المباشرة مع اصدار دستور 2011 والذي مثل صفحة جديدة في مسار الدبلوماسية المغربية بدأت اولآ بالتخلي التدريجي عن التصدر التقليدي القاضي بأعتبار السياسة الخارجية مجالا محفوظا للملك ( وكان هو واقع حال حتى مجيء حكومة التناوب 1998 ) لكن الملك محمد السادس وعملا بدستور 2011 جعل عمل السياسة الخارجية للمغرب مفتوحا ، مقسما بين الفاعليين في المجال السياسي المغربي ، تصاغ قرارته بالتشاور ، والحوار ، دون ان ينتقص ذلك من الدور الاستراتيجي الذي يمنحه الدستور للملك في هذا الميدان (6). لذلك يلاحظ حصول مساهمة متدرجة للبرلمان والحكومة في صناعة السياسيات العامة ذات العلاقة بالشأن الخارجي ، وربط مسؤوليتهما بالمساءلة والمحاسبة في دستور 2011 ، فضلا عن الدور المتصاعد لماسمي بالدبلوماسية الموازية والتي تشمل : الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية منظمات المجتمع المدني (7) في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية من اجل حشد التأييد للمغرب ولقضاياه الوطنية ، وهذا التحول يمثل تغير نوعي جديد للدبلواسية المغربية .

من هنا يكتسي الحديث عن السياسة الخارجية للمغرب أهمية ، ونظرا لسعه علاقات المغرب الخارجية سنركز البحث عند القضايا الساخنة التي يواجهها المغرب :

1- قضية الصحراء

لا شك ان اهم الاولويات بالنسبة للسياسة الخارجية المغربية هي الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية ، وقضية الصحراء تعود

بدايتها كما هو معلوم الى عام 1975 ونشوب الحرب بين المغرب والجزائر على خلفية المطالبة بها ، ومنذ ذلك التاريخ ولازالت العلاقات المغربية الجزائرية يشوبها تباين

وتشنج تأخذ طابع الحرب الباردة والدعائية على الرغم من مبادرة الملك محمد السادس

بمنح سكان الصحراء الحكم الذاتي في اطار السيادة الوطنية للمغرب (8)، الا ان تصلب المواقف وما رافقها من دور لبعثة الامم المتحدة طال أمدها ولم تفضي الى حل . ولمواجهة ذلك غيرت السياسة الخارجية للمغرب جذريا في اساليب وآليات اشتغالها بخصوص قضية الصحراء ، فبعدما كان المغرب يوظف علاقاته ومصالحه المشابكة مع القوى العظمى من اجل حشد الدعم لصالح أجندته بخصوص الصحراء ، أصبح في هذه المرحلة يحدد معالم العلاقة بناءا على مواقف هذه الدول والهيئات في مطالبه حول الصحراء ، لدرجة أصبحت المواقف أتجاه الصحراء هي المحرك الاساسي للسياسة الخارجية المغربية وليس العكس (9)

ومن هذا المنطلق ركزت السياسة المغربية منهجآ جديدا في تعاطيها مع قضية الصحراء عبر التركيز على الساحة الدبلوماسية الدولية ، منطلقه من كون الامر الواقع على الارض هو المعطى الثابت وان المواقف الخارجية هي المعطى المتحول ، وفي هذا الاطار اعتمدت الدبلوماسية المغربية السياسة الهجومية في بعض المحطات ، مثل التهديد بالغاء المناوات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية أبان عرض المشروع الامريكي لتوسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة ” المينورسو ” وكذلك الازمة الاخيرة مع شخص الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومن خلاله مع الأمم المتحدة (10) .

هذا الموقف وضع توجه الدبلوماسية المغربية الجديد على اول محك حقيقي لتبيان جدية سياسة المبادرات الهجومية ، مع ان المغرب يأمل ان يحصل تطور جديد في قضية الصحراء بعد مباشرة الأمين العام للأمم المتحدة الجديد ” انطونيو غويتريس ” الذي له اطلاع سابق بالقضية وسبق وان زار المغرب عام 2009 عندما كان يـــــرأس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين .

2- في العلاقات المغربية العربية

يؤكد التاريخ أهتمام وأسهام المغرب في السياسة العربية والعمل العربي المشترك ، اذ استضاف المغرب ” 7 ” قمم عربية و ” 3 ” قمم اسلامية في عهد الملك الحسن الثاني ( 1961 – 1999 ) التي اتخذت في بعضها قرارات مهمة ، لا بل حاسمة مثل :

1- الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في

قمة 1974 بالرباط .

2- اطلاق اول مبادرة عربية للسلام سنة 1982 في قمة فاس وفي كل ذلك دلالة كبيرة على الاهمية التي يحضي بها المغرب لدى الدول العربية والاسلامية وثقتها في حكمة

وحصافة قادته ، اذ لم يتح لاي دولة عربية اخرى شرف تنظيم هذا العدد الكبير من

القمم العربية والاسلامية باستثناء مصر (11) .

ولازال المغرب المدافع القوي عن القضايا العربية والاسلامية المصيرية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وعروبة القدس وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف (12) . ويبرز ذلك في الدعم المتواصل للملك محمد السادس من خلال رئاسته لجنة القدس ، فضلا عن ذلك ، دعوة المغرب لمبادرات الاستثمار وتوقيع اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر ، كما شارك المغرب في مساندة ما سمي بالشرعية الدولية عام 1990 وارسل قوة عسكرية مؤلفة 1200 مقاتل للمشاركة مع التحالف الدولي في اطار اخراج العراق من الكويت (13) ، والحال تكرر بالمشاركة في التحالف الدولي عام 2003 لاحتلال العراق ، والان يشارك المغرب بقوة عسكرية ضمن التحالف الاسلامي للقتال في اليمن منذ عام ونصف ، وقد اثار ذلك بعض ردود الفعل الرافضة لهذا الموقف (14) ورغم كل ذلك ، فان الضعف لازال ينتاب العلاقات المغربية العربية والعمل العربي المشترك بسبب الظروف السياسية التي يعيشها العالم العربي والاسلامي في المرحلة الراهنة .

3- العلاقات مع امريكا .

رغم تبوء المغرب مكانة مهمة في السياسة الخارجية الامريكية سواء تجاه الشرق الاوسط او افريقيا ، فانه يبدو ان استمرارية الشراكة الاستراتيجية بينهما تهددها عدة مخاطر اهمها على الاطلاق ملف الصحراء ، ذلك ان الدعم الضمني وغير المباشر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يعتريه الكثير من الغموض بحيث لا يتناسب مع موقف الحياد الامريكي المعلن والصريح . فالولايات المتحدة الامريكية لازالت لم تعترف بشكل رسمي وواضح ، حسب ماهو معروف علنا ، بمغربية الصحراء الغربية حيث لا تعتمد ادارتها الا على خرائط وبيانات لا تدخل فيها الصحراء الغربية ، ضمن حدود سيادة المملكة المغربية ، رغم ذلك فهي ايضا لا تتوفر على علاقات دبلوماسية مع جبهة البوليساريو ، ولا تعترف بها كممثل وحيد وشرعي لسكان الصحراء المغربية ، كما انها لا تدخل لا في خانة الدول التي تتعامل معها الولايات المتحدة ولا في خانة الحركات الاستقلالية التي يمكن لها بشكل مباشر دعمها او مناهضتها . فالتصريحات الرسمية للمسؤولين الامريكين تصب كلها في اتجاه احترام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن بهذا الشأن (15) .

ولعل الخطر الاني الذي يواجه العلاقات الثنائية المغربية الامريكية هو سحب

المغرب لثقته من المبعوث الاممي كريستوفر روس الى المنطقة على خلفية نشره لتقريره السنوي المتعلق بالوضع في الصحراء وبالبعثة الاممية في المنطقة في مايو 2012 الداعي الى اعادة النظر في مهمة البعثة الاممية ، بما يوسع من سلطها ومجالات تدخلها في المنطقة لتشمل التعامل المباشر مع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وبالعلاقة مع الهيأة المدنية المحلية (16) .

وازاء هذا الموقف ومااعقبه من تطورات تشهد العلاقات المغربية الامريكية مرحلة جديدة من التوتر ، ارجعه محللون الى انتهاج واشنطن سياسة صدامية مع الرباط ، ووصل لقمته بعد اصدار الخارجية الامريكية تقريرا ينتقد اوضاع حقوق الانسان بالمغرب ، قوبل هذا الموقف بانتقاد شديد اللهجة من قبل الحكومة المغربية على لسان وزير داخليتها ، للخارجية الامريكية ، مطالبة اياها بالكف عن ” الكذب الموصوف و الافتراء ” وفقا للبيان المغربي . كما شدد الموقف الرسمي المغربي على ان ” المغرب لا يمكن ان يقبل باختلاق وقائع ، وفبركة حالات بالكامل ، واثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة ” (17) .