– November 26, 2016

جينوسايد الأرمن في كلاويش العشرين – عبدالكريم يحيى الزيباري

مهرجان كلاويش الثقافي بعد عشرين سنة، تحت شِعار (عقل حر لجيلٍ مُتنوِّر). ملتقى الحوار الكردي الأرمني، باسم الشاعر الأرمني كريكوري زوهراب، الجلسة بإدارة هيمن مام ره ش، واعتذر عن الملا بختيار الذي لم يتمكن من الحضور لارتباطه بمناسبة يوم شهيد الاتحاد الوطني الكردستاني، بدأت الجلسة بنائب رئيس متحف الجينوسايد الأرمن سورين مانوكيان، وذكرَ أرقاماً خيالية (كان الأرمن يعيشون تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، وقاموا بدورٍ رئيس في التجارة وإدارة المصارف والبناء المعماري، وكان لهم قبل الجينوسايد 1996 مدرسة، و598 جريدة) لكن العالم كله قبل 1915 لم يكن فيه 598 جريدة!! سئل عن مصادر هذه الأرقام، فلم يجب بشيء.

حاول الباحث محمد حمه صالح التوفيق بين دور الكرد كمنفِّذ لعمليات الإبادة ودورهم كمنقذ لبعض عائلات الأرمن، وقال (نحن الذين تعرضنا للإبادة، لم نقل أبداً، إنَّ العرب هم الذين قاموا بمذبحة حلبجة ولا الأنفال، نقول: النظام الفاشي البعثي هو الذي قام بعمليات الإبادة). وأطال الحديث ونبَّهه رئيس الجلسة لأكثر من مرَّة بانتهاء وقته.

وصل ملا بختيار واعتلى المنصة (يجب أنْ لا نبرئ أنفسنا ونعتذر، ويجب أنْ نكون منصفين، الشعب الكردي آنذاك لم يتمتع بوعي سياسي، وما زال العقل الكردي اليوم لا يخلو من الجشع والفساد، فكيف كان الحال قبل مئة وخمسين سنة؟ السرايا الحميدية اشتركوا في تنفيذ المذبحة، وكانوا أداةً بيد السلطة العثمانية).

د. هوكر طاهر توفيق حاول تبرئة الكرد تماماً، لأنَّ الصراع كان على الأرض، لأنَّ الأرمن كانوا جزءاً فعَّالاً بيد الإمبراطورية العثمانية، وذكرَ مقولة شهيرة: الإمبراطورية العثمانية قامت على السيف الألباني والقلم الأرمني. في انتخابات 1908 طالب الأرمن بعشرين مقعداً في مجلس المبعوثان، فمنحتهم جمعية الاتحاد والترقي أربعة عشرَ مقعداً. ولمذبحة الأرمن جذور في معاهدة سان ستيفانو في آذار 1878 ومعاهدة برلين في تموز 1878 حيث نصَّت المادة 61 يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن والنصارى من الأكراد والشركس. وهنا قررت الدول العظمى آنذاك أنَّ الكرد وحوش، كان الشعب الكردي ساذجاً، لا يفهم في السياسة الدولية. لكن القاعدة القانونية والفقهية: لا يجوز الاعتذار بالجهل! أرسل الأرمن وفداً كبيراً إلى روسيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وفرنسا وانكلترا من أجل تشويه صورة الكرد، وإقناعهم بوجوب تأسيس دولة أرمنية، وذكر زنار سلوبي في مذكراته أنَّهُ كان في جنيف عام 1913 في فندق، وحين علمت عاملة الفندق أنَّه كردي، وانتشر الخبر في المدينة، جاءه مراسل صحيفة أخبار جنيف، وحين التقاه وتحدث معه، قال له في نهاية اللقاء: لقد ظلمكم الأرمن كثيراً، لقد صوروكم لنا وحوشاً! كان الأرمن يرغبون بقوة في تأسيس دولتهم لتضم ست ولايات كردية آنذاك وهي طرابزون ووان وديار بكر وبدليس وسيواس ومعمورة العزيز، وأضاف د. هوكر: الفرسان الحميدية لم يكونوا مرتزقة، كانوا ردَّة فعلٍ على التحركات الأرمنية، وكانوا عامل تركيز الكرد في كردستان.

الباحث أدكار إبراهيميان ذكر المثل الكردي: كل الناس أعداء القبج، والقبج عدوُّ نفسهِ! وهذا هو حال الأرمن والكرد أيضاً! د. ناتوم مختاريان قدَّم تعداداً للأرمن في أمريكا وفرنسا وروسيا والأرجنتين وغيرها. الدكتورة عواطف نعيم التقطت المايكروفون، ونزلت أمام المسرح، لتبدأ الهجوم:

عذراً فأنا التي اعتدت مواجهة الجمهور، أحب المواجهة، ملا بختيار قدَّم اعتذاراً للأرمن، والاعتذار يتضمن اعترافاً بالمذبحة! لكن الباحث محمد حمه صالح حاول التوفيق والدكتور هوكر قدَّم تأليباً وتحريضاً!!!

إبراهيم محمود تحدَّث عن تأليفهِ كتاباً عن مذبحة الأرمــــــــــن عام 1991 لكن وزارة الثقافة السورية رفضت نشره. ومداخلات أخرى تحدثت عن أمور شخصية لا علاقة لها بالأبحاث التي ألقيت.