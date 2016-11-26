– November 26, 2016

إطلالة

وأخيراً مات كاسترو – حسين الجاف

عن تسعين سنة مات الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو و(فيدل صيغة محرفة عن اسم فاضل العربي) بحسب سفير دولة كوبا ببغداد في تصريح صحفي لجريدة الثبات البغدادية التي كان يديرها الصحفي المرحوم هاشم النعيمي.. مات فيدل كاسترو بعد ان اطمأن الى رسوخ التجربة الاشتراكية في جزيرته التي تحيط بها أمريكا احاطة السوار بالمعصم جويا وبحريا وجغرافيا تلك الجزيرة التي كادت تتسبب في اثارة حرب عالمية ثالثة بين الروس (الاتحاد السوفيتي القديم) وامريكا عام 1962 عندما بدأ خروشوف رئيس الوزراء السوفيتي الأسبق بنقل رؤوس الصواريخ البعيدة المدى الى الجزيرة الاشتراكية في البحر الكاريبي مما اعتبره الرئيس الأمريكي المغدور عام 1963(جون كندي) تهديدا كبيرا لامريكا وامنها ومصالحها ولولا رحمة الله وحدة التهديد الأمريكي وحكمة خروشوف في الرضوخ الى العقل لكانت البشرية كلها في خبر كان اليوم. الى ما يسمى بالشرعية الثورية التي مارسها كاسترو ضد خصومه السياسيين من مؤيدي أمريكا وانصارها من رجال النظام السابق في بلاده الذي يرأسه الدكتاتور باتيستا الذي قضى عليه كاسترو وثورته الشعبية التي انحدرت من اغوار الريف الى أعماق المدينة علما بان كاسترو مارس نفس العنف مع من خالفوه في بعض طروحاته من الثوار الذين ساهموا مساهمة فعالة في النضال ونجاح الثورة.. مع ذلك فقد نجح كاسترو من خلال كل الطرق التي مارسها في اخماد معارضيه الا انه استطاع فعليا ان يؤسس لنظام اجتماعي اشتراكي راسخ يعيش بقناعة – فيما بعد- على التقشف والكفاية ظل كاسترو الى ان تقاعد بسبب المرض عام (2008) مرتديا اللباس العسكري مطلقا لحيته التي ظل محتفظا بها منذ ان التحق بالثورة في أوائل خمسينات القرن الماضي في الادغال الكوبية. بل كان يساريا ثوريا لكن بمرور الوقت وبتأثير كبير من أخيه (راؤول) الشيوعي أصلا تحول الى المبدأ الشيوعي وفي عام 2008 تقاعد من الحكم وسلم السلطة الى أخيه راؤول كاسترو الذي ظل وزيرا للدفاع في الحكومة الكوبية لفترة تزيد على (45*سنة وفي احلك الظروف واشتداد العداء والتآمر الأمريكي على هذه الجزيرة الصغيرة التي قاومت أمريكا بفضل صمودها ومبدئية قادتها كاسترو وجيفارا وراؤول كاسترو وراؤول روا واوز فالدو دورتيكوس. وعلى الرغم من الشخصية الصارمة والمبدئية للرئيس السابق الراحل في كوبا الا انه كان يتمتع بقدر كبير من روح المرح والنكتة واذكر ان الاديب الكردي محمد الملا عبد الكريم روى لي مرة انه كان في كوبا عام 1973 في دورة صحفية لمدة عام في معهد لومومبا الشهير في موسكو حين دعاه زميل كوبي يدرس معهد في ذات المعهد الى الذهاب معه في ندوة للطلبة الكوبيين في احدى القاعات الكبيرة هناك يحضرها كاسترو زعيم كوبا وكان كاسترو في موسكو يومئذ في زيارة رسمية ويستمر الصحفي محمد ملا كريم ويقول: وعندما دخلت القاعة التي كانت تغص بالمئات من الطلبة الكوبيين الدارسين في روسيا شعرت بقوة بحضور الزعيم الثوري عندما حضر القاعة بكامل اناقته وحيويته واريحيته الثورية ضاحكا متكئا محركا يديه وقسمات وجهه وهو يروي النكات تلو الأخرى عن حكمه وعن مظاهر البيروقراطية فيه.. الى ان طلب من الطلبة الحاضرين ان يرووا نكاته عن مساوئ الإدارة وبيروقراطية الأشخاص في حكمه وكان يضحك ملء شدقيه وبصوت عال جدا وهو يسمع هذه النكات ثم يسجلها في دفتر صغير.. لمعالجتها عند عودته الى بلاده وأخيرا وقبل نحو سنة رفرف العلم الكوبي على سفارة كوبا المغلقة في أمريكا لاكثر من (50) سنة بعد ان رضخت أمريكا ونزلت عن عنجهيتها موقنة بان كوبا دولة ونظامها راسخ وان غالبية الناس معها.