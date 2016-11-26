– November 26, 2016

تنبؤات عائلة سمبسون – نور كريم الطائي

لفت انتباهي وانا اتصفح موقع اليوتيوب (10تنبؤات لمسلسل سمبسون حدثت بالواقع) ، وكذا امر انتخاب الرئيس الامريكي الجمهوري (دونالد ترامب) بالتتابع مع تنبؤات ذلك المسلسل الكارتوني ، كلنا يعرف مسلسل او افلام عائلة سيمبسون هو مسلسل أمريكي كارتوني كوميدي الموقف من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط. من فكرة وتأليف الماسوني مات غرينينغ. فهو من البنائين الاحرار (free mason) في هذا المسلسل الكارتوني تم التطرق الى أحداث 11 سبتمبر في حلقة بثت عام 1997 اذ ظهرت بطلة الحلقة وتدعى ليزا ممسكة بمجلة كتب على غلافها كلمة نيويورك، بالإضافة إلى رقم 9 ورمز للبرجين يشير إلى رقم 11، وذلك قبل تفجيرات سبتمبر في 11/9/ 2001 وما تلاها من حملة ضد البلاد الاسلامية والمسلمين بوجه خاص. في احدى حلقات المسلسل وحملت عنوان …part to the future ، ظهرت الشخصية الكرتونية …ليزا في البيت الأبيض في منصب رئيسة الولايات المتحدة الأميركية في عام 2030 خلفا للرئيس السابق ترامب الذي سبب أزمة مالية فبات عليها حلها وهي تقول خلال الحلقة (كما تعلمون، نحن ورثنا وضعا ماليا حرجا)وعندما يطلع احدنا على التنبؤات العشرة التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت، سيرى هول دقة تلك الاحداث وتحققها!! كـ احداث 11 ايلول!

و فوز ترامب في الانتخابات الامريكية ! و فايروس ايبولا! واصابة نيمار وخسارة البرازيل في كأس العالم امام المانيا والكثير مما ظهر في حلقات منذ ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي! لكن كل هذه الحلقات حدثت على ارض الواقع و بالتفصيل الدقيق لظهورها في المسلسل الكارتوني! مما دفعني لأجري بحث مكثف حول هذا المسلسل حيث انه مسلسل كارتوني مضحك موجه للكبار فقط وصلت عدد اجزاءه الى 27 جزء و تم عرض 500 حلقة منه مؤلف المسلسل هو ماثيو أبرام غرينينغ و هو رسام كرتون أمريكي، منتج تلفزيوني، وكاتب من مدينة بورتلاند، أوريغون بالولايات المتحدة كان توقعي منذ بداية المشاهد ان كل التخطيطات الارهابية و مايدور حول العالم هو بيد اليهود فهم المحرك الرئيسي لعجلة الاحداث في كل زمان و مكان و فعلا توقعي كان بمحله حيث ان ماثيو أبرام غرينينغ من الماسونيين ! اذن ليس بالغريب و قد زال عامل العجب لدي فاليهود بتفكيرهم العميق يجب ان يدعوا العالم بإنشغال دائم حتى ينشغلوا بمؤامراتهم و تحديد مصالحهم و رفع نسب وجودهم حول العالم ، ان التخطيطات التي حصلت لم تكن محض تنبؤات وحسب بل هي تخطيطيات استراتيجية تقودها الماسونية العالمية لتكون كلمتها العليا بالارض ويعيدوا مقولة اليهود شعب الله المختار واعتقادهم بهذه المقولة هو ما يدفعهم لسحق كل الارادات والا ماذا يفسر انه في 6 سبتمبر 2001، تم سحب جميع كلاب اقتفاء أثر المتفجرات من البرجين وتم توقيف عمليات الحراسة المشددة على الرغم من التحذيرات الأمنية المتكررة من مخاطر أمنيّة وبماذا نفسر انه في 24 أكتوبر 2000 بدأ البنتاكون تدريبات ضخمة أطلق عليها اسم ماسكال تضمنت تدريبات ومحاكاة لأصطدام طائرة بوينغ 757 بمبنى البنتاغون وبماذا نفسر انسحاب اليهود من مركز التجارة العالمي قبل تفجيره..ان الماسونية العالمية المتحكمة بمقدرات الشعوب وربيبتها امريكا هي من تخطط لخلق سلطة مركزية عالمية تهيمن على مصادر القرار العالمية ومصادر الثروات كما فعلوا مع البلدان النائمة ومنها العراق بالتأكيد عبر امتصاص ثرواته النفطية والتحكم بها .وما مخطط اليهودي برنارد لويس في خطة(حدود الدم) لرسم شرق اوسط جديد الا دليل على ما ذهبنا اليه وهو صاحب اخطر مخطط في القرن العشرين لتقسيم البلدان العربية لإضعافها امام السيطرة المركزية العالمية .