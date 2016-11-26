– November 26, 2016

موازنة خاصة بجهاز الإدعاء – طارق حرب

حيث ان البرلمان تولى امس 2016/11/26 القراءة الجديدة لمشروع قانون الموازنة فانه لا بد ان ياخذ بالحسبان جهاز الادعاء العام الجديد الذي اسسه قانون الادعاء العام الجديد الذي شرعه البرلمان قبل عشرة ايام والذي لم تخصص له اموال في موازنة السلطة القضائية عند اعدادها قبل تشريع هذا القانون بمدة ذلك ان قانون الادعاء العام الجديد استحدث دوائر جديدة للادعاء العام محددة مهام وواجبات لم تكن موجودة في قانون الادعاء العام السابق رقم (159) لسنة 1979 وهذه المهام والواجبات الجديدة كبيرة وكثيرة وخطيرة جدا ذلك انه طبقا للقانون الجديد مثلا انه منح جهاز الادعاء العام الشخصية المعنوية معما يترتب على هذه الشخصية من صلاحيات واختصاصات والتزامات وواجبات عما كان عليه سابقا حيث كانت شخصية جهاز الادعاء العام جزء من شخصية مجلس القضاء الاعلى فلا يمكن مخاصمة الادعاء العام الا من خلال مجلس القضاء الاعلى في حين يجوز حاليا وطبقا للقانون الجديد مخاصمة الادعاء العام وتوليه للاختصاصات والصلاحيات المقررة بالشخصية المعنوية حاله كحال اي وزارة من وزارات الدولة مثلا اما الواجبات الجسيمة والمهام العظيمة التي قررها القانون الجديد على الجهاز الجديد فهي عديدة ونذكر منها ان القانون الجديد جعل الادعاء العام خصما في الدعوى التي تكون الدولة طرفا فيها الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية واعتبار الادعاء العام خصما تترتب عليه اثار بالغة الاهمية في سير الدعوى ونتائجها كذلك اناط القانون الجديد في الجهاز اقامة الدعوى للحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري وهذه خطوة خطيرة كانت تتولاها هيئة النزاهة والمفتشون العموميون وبمعنى اخر ان اختصاص الادعاء العام يقدم على هذه الجهات كون القانون الاحدث او قاعدة القانون اللاحق وواجب القانون الجديد على هذا الجهاز الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة من دعاوى جزائية لبيان الاقوال والمطالعات ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في هذه الدعاوى المدنية في حين ان القانون السابق لا يمنح الادعاء هذا الحق اي الطعن الا في الدعاوى الجزائية فقط كذلك جعل القانون الجديد مهمة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من اختصاص جهاز الادعاء العام مما لم يكن موجودا سابقا وزاد القانون الجديد من واجبات الادعاء العام لدى دوائر جهات عديدة كالقاصرين والضريبة والاحداث وسوى ذلك لا بل ان القانون الجديد اضاف دورا جديدا للادعاء عند تشكيل اللجان والهيئات ايضا وزاد القانون الجديد من مدة الطعن لمصلحة القانون من حيث حالات الطعن التي اصبحت عديدة ومن حيث مدة الطعن اذ اصبحت خمسة سنوات واستحدث القانون الجديد هيئات ومناصب جديدة مما لم يكن موجودا سابقا كمنصب معاون الادعاء العام ودائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام واستحدث القانون مكاتب ادعاء عام في كل دائرة من دوائر الدولة مما لم يكن موجودا سابقا واستحدث تشكيل لتنفيذ المهام المناطة في هذا الجهاز وهذا الامر باجمعه لا بد ان يدعم ماليا وبالتالي لا بد للبرلمان وللحكومة من اتخاذ ما يلزم من وضع تخصيصات مالية لجهاز الادعاء العام طبقا لقانونه الجديد لكي يتولى هذا الجهاز تنفيذ احكام القانون الجديد .