– November 26, 2016

عراقيو المريخ وفضيحة وزير التنمية الرُّوسي – زينب فخري

أبدى عراقيو المريخ حزناً بالغاً على اليكسي اوليوكاييف، وزير التَّنمية الاقتصادية الرُّوسي الذي احتجز في مزاعم تلقي رشوة قدرها مليونا دولار. ويعتقد المريخيون أنَّ الأمر مبالغ فيه.. وهذه القضية لا تستحق كلّ هذه الزوبعة ضدّ العزيز اليكسي!!

وكانت لجنة التحقيق قد ادَّعت في تقرير رفعته مباشرة إلى الرَّئيس فلاديمير بوتين، أنَّ اوليوكاييف قبل الرشوة المزعومة في إطار موافقة وزارته على بيع حصة الحكومة البالغة 50 بالمئة في شركة “باشنفط” لشركة نفط أخرى تسيطر عليها الدَّولة، وهي شركة “روسنفت” التي يتولى رئاستها “ايجور سيتشين” الحليف المُقرَّب من بوتين. وقرَّر عراقيو المريخ إرسال رسالة مواساة إلى المسكين اليكسي لرفع معنوياته، قائلين:

“عزيزنا اليكسي أوليوكاييف لا تعترف من أوَّل (راشدي).. ولا تخلي رجال الأمن الرُّوسي تستفزك وترعبك؟!! قابل أنت شمسوي هي بس رشوة أم المليونين؟!!

لا تخف ولا تخشَ شيئاً.. فالقضية بسيطة بل أبسط ممَّا قد تتصور.. شدّد في كلامك للإعلام وفي التحقيق على أنَّها إدعاءات من مجموعة ترغب بالنَّيل منك وتسقيطك؛ “لأنهم يغارون منك ومن إنجازاتك”!!

تعال هنا وانظر!! الغالبية العظمى بين راش ومرتشي!! الغالبية تطمح لأي منصب يمنحها فرصة لتستفيد حتَّى لو كانت رشوة.. الأغلبية متلهفة لتذوق طعمها النَّاريّ.. الأغلبية تتصيد هذه الفرص بلا رادع ولا خوف وتحسبها شطارة!!.. هناك مَنْ يدعم ويغطي ويتستر على ملفات ضخمة من الفساد!! ثمَّ لِمَ هذه الضَّجة حولك عزيزنا أليكسي؟!!

ما شغل الوزير إذن؟!

عقد صفقات وبنزاهة فقط هكذا؟!!.. متى يستفاد من منصبه؟! ونحن نرى أنَّ من حقِّه أنْ يعين أقاربه ومعارفه وأصدقاءه.. يضيف سنوات خدمة لكلِّ من هبّ ودبّ.. يمنح إيفادات وسفر للأحباب والماسحين الأكتاف.. يشكّل لجانا مالية.. يعقد صفقات وعقود!! وليس من المعقول وأنت وزير منذ 2013 وكنت سابقاً تشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي الرُّوسي.. تحاسب على هذه الحماقة.. نعم أنَّها حماقة وليس جريمة أو رشوة!! فلا تهتم عزيزنا أليكسي.. وتذكر هذه الحكمة “موكلمن يحط أيده عله جتفك يواسيك.. يجوز ماكل جبس ويريد يمسح بيك”. وأخيراً عزيزنا اليكسي استمع بتمعن إلى أغنية ناظم الغزالي: “طالعة من بيت أبوها رايحة لبيت الجيران”؛ لأنَّها ستذكرك حتماً بأنك ستخرج من وزارتك عاجلاً أم آجلاً.. وستبقى المواقف والبصمات هي الماثلة!