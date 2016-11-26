– November 26, 2016

المكان المناسب – رسول مهدي الحلو

في ظل العشوائية المستديمة منذ سقوط النظام إلى يومنا يستمر مسلسل أعدام نظرية الرجل المناسب في المكان المناسب ولكن من باب قبول الأمر الواقع نتيجةً الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد يمكن التسامح مع حالة الدمج العسكري ويمكن كذلك غض النظر عن إزالة الضابط الصحيح والمحترف ووضع آخر مكانه يفتقد الميزتين قد تتعثر الأمور وقد تجري بشكل صحيح لسبب ما ، وقد رأينا ذلك في التأريخ وفي الوقت المعاصر كيف إن بعض القادة ممن ليس لديهم المؤهلات الجامعية أو التخصصية أستطاعوا إن يقودوا دول ومعارك وينجحوا في قيادتهم ، ولكن الاستثنائي الذي لايمكن السماح به لأي سبب كان هو الدمج الفكري أي وضع غير المتخصص في اي مجال من مجالات الفكر مكان المتخصص لأن الأمر هنا يتعلق بمسؤولية في منتهى الخطورة وهي مسؤولية حمل الفكر فالذي لايملك هذا التخصص سوف يقوم بالهدم أو التحريف لفكر القواعد المتلقية وبالتالي ظهور أجيال لايمكن السيطرة عليها لترسخ الفكر الضال في عقولها ، وليس ببعيد علينا تجربة بعض الدول المجاورة في هذا المضمار، وتتباين قوة التأثير الفكري مع تباين منزلة حامل الفكر الغير المتخصص لدى المجتمع فكل ما كان المنصب رفيع كلما زاد تأثيره.

وفي معرض ذلك نشير إلى بعض مصاديقه في الواقع العراقي وفيما يخص الإعلام لقد عمدت وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية وخصوصاً الفضائيات إلى تبني غير المتخصصين في أعلامها من الذين تسلقوا سلالم الأحزاب ليحتلوا تلك المناصب بدون أي وجه حق والسبب فقدان المهنية وأبدالها بالمحاباة والولاءات مما أدى إلى ظهور الإعلام الهابط والركيك ويمكن القول إن من بين هذه الفضائيات هي الفضائية الحكومية البارزة وبالأخص في أختيار مديري مكاتبها في المحافظات ، إن عدم المهنية في مسألة تبني الأشخاص المناسبين سيؤثر سلبا على عمل وسمعة تلك الفضائية وإن حالة التخفي لإولئك المنتهزين ستظهر يوماً ما في فلتات اللسان أو تقاسيم الوجه ضمن ميادين الاحتكاك وتكون اللائمة على من أتى بهم .