– November 26, 2016

علاقة السياسة بالقلب – خالد محسن الروضان

لقد اعتمد الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في سياسته لبناء الدولة العربية في المدينة، عندما شرع قانونة الاول بمطنق كلمته الرائعة (استفت قلبك وان فتاك الناس او أفتوك) حيث كانت سياسة النبي واصحابه هي سياسة (استفتاء) القلب لان القلب (اله) الانسان. فالانسان لايعرف مبادئة واحكامه ومصالحه الا عن طريق القلب ومجساته، لان القلب بقية الله وروحه التي نفخها في ابن ادم، وجدت السياسه ام لم توجد

لذلك نجد ان القلب (اله) الانسان وهو بالتالي نبيه كما جاء بالحديث الشريف (لابن ادم رسولان، رسول باطني ورسول ظاهري) والحديث يظهر ان الرسولين هما العقل والقلب. فاذا كان القلب اله الانسان وبالتالي نبيه فهل يكون من المنطق ان تكون السياسه (فناً بلا قلب) و (لعبة بلا عقل) ؟ اي بدون اله ونبي يحمل المبادئ من اجل خدمة ذلك الانسان.

فالسياسه بلا قلب تحمل المبادئ الكافره مهما كثرت معابدها، وغانيه جميله منبوذه مهما كثر روادها وبالتالي تفقد السياسه قدسيتها لان السياسه وفن اللعب لا يجتمعان في الفكر السياسي، كاستحالة اجتماع الايمان والكفر وبالتالي ايضاً يتحقق مايسمى (بالعهر السياسي) الذي سميت السياسه المسكينه باسمه. لقد ظلمت السياسه هنا وهناك عندما سميت (لعبة بلا عقل) وذبحت عندما سميت (فناً بلا قلب).

ان صدق النيات السياسيه وخدمة المبادئ والشعب هما محراب القلب، وان رضا الناس عن السياسيين (صلاة) في ذلك المحراب من اجل المساكين واليتامى والمحرومين وان القلب الوطني الواحد الذي يغسل نفسه مره واحده برضا الشعب انقى واطهر من الاف السياسيين الذين غسلوا اجسادهم الف مره باسم السياسه وبحرها من دون ان يغسلوا قلوبهم ولو مره واحده. هذا هو منطق السياسه الذي يستند الى وضوء القلب بماء المبادئ الانسانيه لاداء صلاة الرضا والغفران في محراب الشعب المظلوم وبذلك تتحق السياسه الحقيقيه التي يتحكم فيها العقل والقلب على السواء وتكون قيمة السياسي بما يحسنه من اداء وتقديم خدمة الشعب لابناء الشعب وعندما لايخرج ذلك الاداء من القلب والفعل فاقرأ على السياسه والسياسيين ومشارعهم السلام

فالعراق اليوم بحاجه الى سياسه حقيقيه نابعه من العقل والقلب لكي يتخلص من الوضع الشاذ الذي يعاني منه منذ الاحتلال الانكلو اميركي عام 2003. فكثيره هي شعارات المصالحه التي نادى وينادي بها بعض السياسيين والكثير منها مرت وتمر دون ان تحقق شيئاً يذكر، مع تعيين وزير للمصالحه وتخصيص اموال خياليه لعملها. واليوم اذ يسوغ التحالف الوطني شعارات المصالحه تحت تسمية (التسويه السياسيه) والتي ستكون نتيجتها كسابقتها مالم يكن هناك تحول في فكر وتصرفات اعضاء التحالف الوطني، وعلى الكل ان يعمل من اجل هدف واحد وباسلوب واحد وان يكون الواحد غير قابل للقسمه لخدمة الوطن والامه، وليس سعياً وراء كرسي الحكم، فما بالك عندما يرافق طرح هذه التسويه السياسيه الجديده تغريدات من اعضاء هم اساسيين في التحالف الوطني اشتملت على الاأت الثلاثه (لاتسويه مع البعثيين، لاتسويه مع الارهاب، لاتسويه مع اصحاب الاعتصامات) وكذلك رافقها تساؤل عن من يمثل ابناء السنه؟

وان تصريحات بهذه الحده تكشف عن النوايا المبيته لاسقاط واجهاض هذه التسويه. وبالمقابل كان من المفترض ان يطرح سؤال على اصحاب النوايا السيئه هو لماذا هذا التجاهل لرغبة وارادة الشعب والتعتيم على التظاهرات التي ابتدأت في 5اب/2015 والتي تصاعدت حتى بلغت ذروتها باقتحام المنطقه الخضراء ودخول مبنى البرلمان والثانيه مبنى مجلس الوزراء وكانت شعارتها واهدافها واضحه، وهي المطالبه بمحاسبة الفاسدين والفاشلين المتسببين بهدر المال العام وسراقه والمتسببين في احتلال داعش لاراضي ثلاثة محافظات (الموصل،صلاح الدين،نينوى) وطالبت ايضاً بالتغيير والاصلاح من خلال شعار (شلع قلع) وكذلك شعار (بأسم الدين باكونه الحراميه). وهذا يعني ان هناك لاأت يطللقها الشعب تنطبق على من اطلق الاأت الثلاثه. وستنتهي هذه المبادره كمثيلاتها ولم تكن اكثر حض من سابقاتها لانها على مايبدو لم تنبع من قلب صافي وسليم .