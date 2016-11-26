– November 26, 2016

كربلاء تستقبل الملايين وتودّهم – فائز جواد

ودعت الحشود المليونية التي قصدت ضريح الامام الحسين عليه السلام بمناسبة اربعينيته ودعت ضريحي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام بعدما إنطلقت حشود المسلمين قبل ايام من من ديارها بمختلف المحافظات العراقية والدول العربية مشيا على الاقدام قاصدة كربلاء وضريح الامام الحسين عليه السلام بمناسبة اربعينيته التي اعتدنا ان نعد العدة له وبشهر محرم الحرام نقيم الشعائر الحسينية وذروتها العاشر من عاشوراء انتهاءا بيوم الاربعينية التي تختتم الشعائر الحسينية التي نقيمها وفاءا واستذكارا لعاشوراء الذي استشهد فيه ابا عبد الله الحسين عليه السلام وآل بيته واصحابه الاطهار في واقعة الطف الاليمة التي كانت ومازالت وستبقى عناوين للوفاء والتضحيات والشهادة في سبيل الله والدفاع عن الاسلام والمسلمين، عندما وقف الامام بوجه الطغاة والظلم وقالها (لا ) لتكون اعظم كلمة (لا) في العالم ، الكلمة التي دفع حياته شهيدا في سبيل الحق والاسلام ومن معه من اهل بيته واصحابه عليهما السلام الذين وقفوا مناصرين للحق ضد الظلم والطغيان والفساد ، لينتصر الدم على السيف، نعم في مثل هذه الايام ودعت كلابرء الحشود المليونية بعد ان استقبلتها بحفاوة ووفرت لها كل المستلزمات الخدمية في حين تطوع مجاميع من الشباب الواعي لمساندة القوات الامنية من الجيش والشرطة ليعملوا معا لتفويت الفرصة وكشف عدد من الارهابيين المندسين بين الحشود المليونية لتنفيذ مخططاطتهم العدوانية واثارة الفتن وكل مايعكر اجواء الزيارة العظيمة لكن هيهات فانهم لن يتمكنوا مادام في العراق رجال يؤمنون بالله ورسوله وآل بيته الاطهار بالتالي تمكن الزائر الكريم من تحقيق مبتغاه بالزيارة المباركة لضريح ابا عبد الله وكانت ايام مباركة والزيارة الاربعينية تتحقق بكل امن وسلام ليشيد الزائرون الرحال الى ديارهم غانمين مباركين بزيارة الامام عليه السلام داعين من العلي القدير ان ينصر قواتنا ورجالنا من الحشد والشرطة والجيش وكافة المساندين بالنصرالمبين الذي يتحقق اليوم بتطهير ارض نينوى العزيزة من دنس الدواعش الذين عثوا بالارض فسادا وظلما وارهابا كما تمنوا للعراق ان يعيد هيبته بعدما يجتث الفاسدين والمتآمرين والسراق وان يحفظ شعبه من شمال الى جنوبه ، نعم هكذا كانت دعوات زوار الامام تتصاعد ومعها الامنيات والشكر لاهالي كربلاء العزيزة الذي سطروا اروع الضيافة العربية لزوار كربلاء من العراقيين والعرب مسلمون من العراق والدول العربية ليسدل الستار على اكبر الشعائر الحسينية التي يؤديها المسلمون مؤكدين ان مثل هذه الشعيرة العظيمة هي وفاءا لابي الاحرارابا عبد الله الحسين عليه السلام وكربلاء التي تدوع اليوم الملايين فرحة في نجاح الزيارة التي نحييها كل عام بسلام وامان والاهم ان لاننسى رسالة الامام الحسين التي تدعو دائما الى الحب والسلام والتآخي والتعاون مابين المسلمين والغير المسلين ليمدوا جسور التعاون الانساني وان نجعل هدفنا في كل شعيرة حسينية هو العمل على تفعيل رسالة الامام الحسين التي تدعو الى الوئام والصدق والمحبة والسلام ونبذ التخلف والفساد بكافة انواعه والوقوف ضد الطغيان والظلم في شتى بقاع العالم وان نوحد كلمة لاالله الا الله وندعو الى السلام والاسلام ، ودائما سنسير لضريح الامام في كربلاء المقدسة التي ودعت اليوم بعدما استقبلت على الحب والسلام الملايين .