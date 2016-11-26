– November 26, 2016

كيف تميز بين المثقف والقارئ – مطر طارق

جميعنا نقرأ صحف مجلات كتب اعلانات وغيرها من انواع القراءة وكل شخص له ميوله الخاص بعضنا يقرأ قصص الاطفال هي جميلة بسيطة ممتعة وتحمل الكثير من البراءة والسذاجة البعض الاخر يكثر من قراءة الصحف والمجلات لحتوائها على اعداد هائله من معلومات صغيرة ممكن ان تكون صادقة وممكن ان تكون كاذبة وايضا للتسلية والبعض الاخر يكون اكثر ادماناً يقرء كتب بمختلف انواعها ثقافية علمية ادبية دينية لا دينية كل حسب ميوله والبعض اخر يقرأ اي شئ يتيسر حوله

لكن هل هذه القراءة ستجعل القارئ مثقف ….؟

سؤال يدور حوله الشكوك وغامض ايضا بنفس الوقت البعض يقرأ في كل عام لا يقل عن مئتي كتاب اي كل يوم ونصف كتاب والبعض اخر اكثر من ذلك

سؤال اخر يدور حوله الشكوك

هل العقل بشري يتحمل الكم الهائل من القراءة والمعلومات فضلا عن مشاكل الحياة ….؟

لا اعتقد ذلك ان قراءة الكتاب لدى البعض بهذه الكم الهائل اما يستلذ بها كفنجان القهوة وما ان انتهى من كتابه حتى رجع كالطفل الى عقله يعبث ويلعب ويشاغب

ماذا فعل الكتاب له …..؟

لا شئ مثل اي مدمن على اللعاب الفيديو او مشاهدة الافلام والمسلسلات المكسيكيه والكورية والتركية الطويلة وباجزاء كثيرة وباعلانات مملة جداً

او ان القارئ ليس بقارئ وانما هو لديه هواية جمع الكتب بكميات كبيرة وينفق عليها مبالغ مالية طائلة ويعرضها في غرفة الاستقبال حتى يفتخر بها امام ضيوفه وك يعتقدون انه قارئ نشيط لكن سرعان ما تتضح الصورة ويفضح امره عند اول حوار او نقاش فنراه يسب ويشتم ويتعصب،

وكثير ما نرى في مجتمعاتنا العربية هكذا نماذج مغلفة بغلاف جميل ك كتاب عنوانه يجذب القراء ومحتواه يصيب القارئ بالغثيان والنعاس وخير امثلة على ذلك كتب احلام مستغانمي ذات عناوين جذابة واغلفة تَجْعَلنا نطوف فوق السحاب وعند قراءة اول السطور او الصفحات الاولى نمل ونسرح في تخيلاتنا لا انكر انها ذات بلاغة جميلة لكن جميع كتبها سردية ، عكس ما نراه في كتب جبران خليل جبران التيتأسر القارئ وتجعله يتوه بين احرف كلماته ويتمنى ان لا يكمل ذالك الكتاب ورغم ذلك لا يستطيع ان نتركه حتى ينتهي في ليلة واحد ،لنفرض امراً واحداًهو ان ذلك القارئ يقرئ هذا الكم الهائل من الكتب هل يتحمل العقل كل تلك المعلومات ؟

لنقارن العقل بالمعدة

نحن لا نستطيع ان نأكل اكثر من قابلية المعدة وفي كثير من الاحيان المعدة تنبه برفضها بأعطائها المزيد من الطعام بل تطالبه بالحركة حتى تستطيع هضمه وخلاف ذلك يصاب الشخص العنيد بالغثيان والسمنة وتنتج عنها امراض السكري والضغط والكثير

فكيف يتحمل العقل اذا لم تتحمل المعدة ..؟

جميع اجزاء الجسم لها قدرة معينة على التحمل فلا يمكن للعقل تحمل كم هائل من المعلومات انه ليس دفتر او حاسوب الكتروني هو يأخذ زبدة المعلومة ويرمي الكثير في سلة المهملات

ووجب علينا نحن القراء ان نعطي فرصة للتخيل والا كيف يمكننا ان نستمتع بذلك الكتاب اذا ما تخيلنا احداثه وتفاصيله بل من الممكن ان نكون معهم ونتحدث معهم حتى تزيد متعة القراءة ،

ولنفرض مجددا انه فعلا يقرأ عدد كبير من الكتب هل سيعتبر مثقف ام انه مكتبة الكترونية ..؟

كيف نميز مابين الاثنين ..؟

من الصعب من ناحية المعلومات ان تميز بينهما فكلاهما يجيد حفظ معلومات وممكن القارئ يمتاز بالافضلية ،

للمثقف لديه ميزة الافضلية بالنقاش فهو يستوعب الامر لا يحفظه يستطيع النقاش والمراوغة فيه عكس القارئ فقط يتشبه باقوال وحكم فلاسفة لايمكنه ان يعطي رأيه الخاص

او يستطيع مناقشة امر ما هو يقرأ فقط لا يفسر ولا يتخيل ،وان المثقف يتميز بمظهره وحسن اسلوبه وصياغة كلماته ومعاملته الجيده للاخرين بينما القارئ ليس لديه كل ذلك بل هدفه الاعظم ان يقرأ المزيد ،

بعضهم يتقمص شخصية او انتماء معين لحزب ومن الصعب تميزه لحفظه تاريخ ذلك الحزب بتفاصيل احداثه جميعها وبعد فترة تكتشف انك مخدوع به ،عزيزي القارئ ان ثقافتك لا تعتمد على العدد الهائل من الكتب بل انها تعتمد بأعترافك بالخطأ وطريقة نقاشك وعدم تعصبك لامر ما وطريقة فهمك للكتاب لا ان تحفظه.ومن الممكن كتاب واحد يغير حياتك جذريا اختر كتبك بتأني وصبر وتنقل بين صفحاتها بتخيلك حتى تكون مثقفاً واعياً يساعد المجتمع بالنهوض .