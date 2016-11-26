– November 26, 2016

زمن كامل أمهز- شامل حمدالله

تبدأ القصة المالية المثيرة بعد الحرب، دوما تبدأ القصص هذه بعد اصوات الانفجارات المرعبة، ودوما تفوح عطور الغنى المنسابة والاطارات الداكنة للسيارات ذات الزجاج المانع للرؤية بعد خطابات الشحن العقائدي، حيث نزرع في حقول الجهاد مولات التسوق والذوق الرفيع!

بت اتيقن ان سوق الحرب لا يعرف من الله الا لفظ الجلالة ليطعن الحسود بعود.

فبعد كل بذلات المعارك المليئة بروائح العرق وبقع النزف المقدس، تنسج بذلات الترف لاستراحة المقاتل الذي يتحول لراع يتعمد الغفلة عن ذئاب السوق التي تموء خوفا بحضرته!

الكل عربيا واسلاميا خرجوا من جيب عدنان خاشقجي، غير ان عدنان لو قيس بهم اليوم لكان معدما يستحق الثناء والاشفاق!

كامل امهز، اسم جديد في كل شيء في زمن الزلازل السياسية المؤدبة في اغتيال القطط المسمنة.

فالتاجر الخليوي اصبح فجأة خارج نطاق الخدمة وجرى بيعه بسعر اقل كما باع من قبل بسعر اقل، حتى انه لم يخرج خلفه كل من استفاد من مبراته الهاتفية واطئة الثمن او بالادق موطئته!

ذهب كامل امهز غير كامل هذه المرة ليتحول الى وليمة ترضية وابداء حسن النوايا الامنية بعد انتخاب ميشيل عون لبعبدا وتكليف سعد الحريري لحكومة جديدة صعبة.

لن يكون تسويق فعل بلع امهز من قبل شُعَبٍ من زوار الفجر الا ليبد من قيل انه عمل لهم انهم ابعد من ان يكون ارضا يسير عليها مشبوه او سماء تضلله او اغماضة عين عن مهرب، هكذا اصبح او هكذا يراد له ان يكون، مهرب وسارق وفاسد!

اليس غريبا كيف يقدم العقل الامني بعد السياسي ترتيباته التي يجب ان تبلعها العيون والاذان والاحكام الشعبية؟

فبعد سنوات من التهريب تحت الشمس نكتشف ان ثمة من يهرب الخليوي تحت الشمس!

ليس كل الخطأ منه اي من كامل، ولا كل الخطأ من ذاك الذي فطمه عن حنان الصمت والتعضيد، الخطأ في الزمن الذي لا يمكن ان يدوم احتكاره من فرد او جماعة، نحن نقول انه خطأ فيما هو زمان اصم، يدوس بلا توقف

الشاطر هو من ينزل من محطته قبل وقت والا اكتشفوا، اقصد من يكونوا مفتشين ان تذكرة الراكب انتهت ولا رحمة ابدا

فأما ان ينتحر او يُنحر

وحتى نرضيه بعد العزاء نقول ان زمنه ذهب

زمن كامل امهز!