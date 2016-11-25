 الصحراء المجال الحيوي لفيلم (ميموزا) الفائز بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة

– November 25, 2016

القاهرة – الزمان

لا تزال علاقة الانسان الغامضة بالصحاري تستحوذ على اهتمام الفنانين والمبدعين في اوروبا لاسيا وهج صحراء المغرب التي لها مكانة خاصة لدى الاسبان والفرنسيين . هذا الموضوع الصحراوي كان المجال الحيوي لاحداث الفيلم (ميموزا) للمخرجأوليفر لاكس الذي فاز بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين التي أسدل الستار عليها مساء الخميس في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج إسباني/مغربي/فرنسي مشترك ويتناول قصة قافلة تمر بالصحراء ومن بين مرافقي القافلة رجل كبير السن يوشك على الموت وآخر أمنية له أن يدفن مع من يحبهم لكن الموت لا ينتظر. يرفض مرافقو القافلة أن يستمروا في نقل الجثة معهم فيمايتعهد اثنان من المسافرين بأن يأخذا الجثة إلى مثواها الأخير.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرج «الهرم الفضي» ليتشينيو أزيفيدو عن فيلم (قطار الملح والسكر) فيما فاز بجائزة أفضل عمل أول أو ثان «الهرم البرونزي» المخرج أتيلا تيل عن فيلم (قتلة على كراسي متحركة) من المجر. وفازت المصرية ناهد السباعي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (يوم للستات) إخراج كاملة أبو ذكري بينما فاز المغربي شكيب بن عمر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (ميموزا).

وحصل الفيلم الإيطالي (غرباء كلية) على جائزة أفضل سيناريو وذهبت جائزة أفضل إسهام فني للفيلم التشيكي (لسنا بمفردنا) إخراج بيتر فاكلاف.

شملت المسابقة الرسمية للمهرجان 16 فيلما من دول منها مصر والجزائر والصين والمجر وجورجيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك واستونيا والهند.

وحلت السينما الصينية ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان في إطار العام الصيني-المصري بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي المسابقات الأخرى التي شملها المهرجان فاز الفيلم الجورجي (حياة آنا) إخراج نينو باسيليا بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبرسي».

وفي مسابقة «آفاق السينما العربية» فاز بالجائزة الفيلم التونسي (زيزو) إخراج فريد بوغدير ونال الفيلم السوري (حرائق) للمخرج محمد عبد العزيز جائزة لجنة التحكيم الخاصة. ومنحت لجنة تحكيم المسابقة تنويها خاصا بأفلام (لحظات انتحارية) منمصر إخراج إيمان النجار و(بركة يقابل بركة) من السعودية إخراج محمود الصباغ .

وفي مسابقة «أسبوع النقاد» فاز بالجائزة الأولى فيلم (في المنفى) من لاتفيا بينما فاز بجائزة أفضل إسهام فني المصور بافيل خورخيبا عن فيلم (زود) من بولندا.

وفي مسابقة «سينما الغد» فاز بالجائزة الأولى الفيلم الكولومبي (عدن) إخراج أندريس راميريز بوليدو فيما حصل الفيلم الكوري الجنوبي (الجانب الآخر من نهر دومان) إخراج سي وونج باي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.