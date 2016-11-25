 مصارعة مصرية انتحرت لأن والدها غير راض عن تدريباتها

– November 25, 2016

القاهرة-(أ ف ب) – كشفت الشرطة المصرية أن بطلة المصارعة الشابة ريم مجدي لقيت مصرعها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة والدها اثر تعنيفه الشديد لها بسبب تقصيرها في تدريباتها.

وكانت أسرة ريم مجدي (17 عاما) حاملة برونزية بطولة العالم في المصارعة النسائية اعلنت مصرعها السبت بعد أن صدمتها سيارة مسرعة في محافظة الإسماعيلية (قرابة 110 كلم شمال شرق القاهرة).

وشيع جثمان مجدي في بلدتها المطلة على قناة السويس وسط حضور قيادات المحافظة والأهالي المتعاطفين مع رواية الأسرة التي دحضتها تحريات النيابة المصرية.

واعلنت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء أن تحقيفات النيابة كشفت أن «والدها الذي كان يتولى تدريبها قام بتعنيفها امام زميلاتها عقب إنتهاء التدريب».

وتابعت الوزارة «أثناء إستقلالهما السيارة بصحبة والدتها وشقيقتها فى طريقهم الى المنزل واصل تعنيفه لها فقامت المتوفاة بفتح باب السيارة وإلقت بنفسها خارجها فنتج عن ذلك إصابتها وفارقت الحياة».

وأكدت والدة البطلة الضحية وشقيقتها صحة تحريات النيابة التي قررت حبس والدها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة «ضرب افضى الى موت» الموجهة إليه.

وحصلت مجدي على الميدالية البرونزية للمصارعة في بطولة العالم التي أقيمت في جورجيا في أيلول/سبتمبر الفائت بعد شهرين من فوزها بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للشابات في تموز/يوليو الماضي.