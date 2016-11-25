طائرة بدون طيار لنقل الكتب في الإمارات

– November 25, 2016

ابو ظبي -(رويترز) – تستعد هيئة دبي للثقافة والفنون لإطلاق مبادرة جديدة لتسهيل نقل الكتب بين أفرع المكتبات في إمارة دبي عن طريق استخدام طائرة بدون طيار وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الجمعة عن فهد المعمري مدير إدارة المكتبات العامة قوله «تعد مبادرة طائرة من دون طيار من أحدث المبادرات الخاصة لدعم القراءة.»

وأضاف «هذا المشروع الجاري العمل عليه وتطبيقه يأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالتشجيع والتحفيز على القراءة.»

وأطلقت الإمارات العديد من مبادرات القراءة خلال الأعوام القليلة الماضية الموجهة للأطفال كما أصدر رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أكتوبر تشرين الأول «قانون القراءة» الذي يلزم الحكومة بالتدخل مبكرا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبةالمعرفية للمواليد والتي تدرب أولياء الأمور على القراءة للأبناء ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل.

وعن خطوات تطبيق المبادرة الجديدة قال المعمري «ننتظر ساعة البدء فيها من هيئة الطيران المدني. وتستمر هذه الخدمة تزامنا مع عمل المكتبات في دبي وفق ساعات العمل التي تبدأ صباحا وتنتهي في الثامنة مساء.»

وقال إن المبادرة الجديدة تأتي للتغلب على بعض المشكلات التي ظهرت من قبل مشيرا إلى أن «في الآونة السابقة كان يطلب أحد الرواد نسخة من مؤلف غير متواجد في هذا الفرع للمكتبة ويضطر للانتظار بالساعات وأحيانا يوما كاملا حتى نطلبه منالفرع الآخر.»

وأضاف «لكن مع هذه المبادرة سنتمكن في أقل من 20 دقيقة من الحصول على نسخة منه بطائرة بدون طيار مهيأة لحمل من 3 إلى 7 كليوجرامات.»