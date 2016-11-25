إلغاء 830 رحلة والإضراب يكلف الناقل الالماني العملاق عشرة ملايين يورو يومياً

– November 25, 2016

برلين – الزمان

الغت شركة الطيران الالمانية لوفتهانزا اكثر من 800 رحلة الجمعة بحسب اعلان الشركة ،، في اليوم الثالث من اضراب طياريها الذي سيمتد الى يوم السبت، فيما يتمسك كل من النقابة والادارة بموقفه.وقالت صحيفة «بيلد» الالمانية ان الاضراب يكلفلوفتهانزا حوالى عشرة ملايين يورو يوميا. وبعد الغاء 876 رحلة الاربعاء، الغيت الخميس ايضا 912 رحلة منها 82 رحلة للمسافات الطويلة التي لم تنطلق من المانيا او تصل اليها.

وستلغي لوفتهانزا الجمعة 830 رحلة في المانيا واوروبا، من اصل حوالى 3000 رحلة مبرمجة، ما يرفع الى 2618 اجمالي الرحلات الملغاة منذ بداية الاضراب. وهي حركة الاضراب ال14 لطياري لوفتهانزا مذ ربيع 2014. والخلاف بين الشركة والطيارين يتعلق بمفاوضات حول الرواتب وقد وصلت الى طريق مسدود. وتقول النقابة ان الطيارين لم يتلقوا اية زيادات على رواتبهم منذ اكثر من خمس سنوات فيما تحقق الشركة ارباحا وتطالب بزيادة بنسبة 3,66٪ مع مفعول رجعي وهي اعلى بكثير من ال2,5٪ التي اقترحتها الادارة لحوالى 5400 طيار يعملون لدىلوفتهانزا وفرعها للشحن و»جيرمان وينغز». ولا يشمل الاضراب الشركات الاخرى التابعة لمجموعة لوفتهانزا، وهي «يورو وينغز» و «جيرمان وينغز» و»سويس» والخطوط النمساوية و»اير دولوميتي» و»براسلز ايرلاينز».

وكما حدث في الاضرابات ال13 الماضية، تحاول لوفتهانزا الحد من تأثير الحركة الاجتماعية بابلاغها المسافرين مسبقا حتى لا يتوجهوا الى المطار، او حجز آلاف من غرف الفنادق في محيط مطاريها الرئيسيين في فرانكفورت (غرب) وميونيخ (جنوب). كماتعرض على زبائنها استبدال بطاقاتهم او استعادة ثمنها.