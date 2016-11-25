الموصل لمن؟ وما السقف الزمني لتحريرها؟

– November 25, 2016

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فاتح عبد السلام

يتفاءل الإنسان في أحلك الظروف ، وقد يصل الى درجة أن يخدع نفسه برضا وامتنان ،كما يفعل العراقي عندما يأمل الخير من تغيير وزراء أو برلمان أو شعارات، في حين أن أساسيات الهدم والفساد ثابتة وتتجذرفي العراق.

ومادامت معركة الموصل قد وقعت فليس من المجدي أن نعود للقول ، لو فعلوا كذا لحصلت هذه النتيجة أو تلك .

كانت مقدمات معركة الموصل نوعاً من الصراع السياسي المحلي والاقليمي والدولي ، الجميع اشتركوا في جريمة إطالة أمد الانتظار قبل الشروع بتحرير المدينة ،التي تحولت الى عقدة التحولات في العراق وربما الشرق الأوسط . الاطراف كلها تاجرت بالموصل قبل أن تعلن الموافقة على خوض المعركة أو تحديد مدى المشاركة فيها . ولم تكن هناك تهيئة نفسية لأهالي الموصل يوم كانت القنوات تصل اليهم بسهولة قبل تضييق داعش الخناق عليهم الاستيلاء على الصحون اللاقطة وتدميرها. جميع المعطيات تقول ان معركة الموصل ليست كسواها في الفلوجة أو الرمادي ، فالمدينة آهلة بالسكان على نحو كثيف جداً ، وقد جعل التنظيم فيها أهم مراكز قياداته ونقاط ارتباطه مع معاقله الأخرى في العراق وسوريا وان هامش المفاجآت كبير في المعارك مع داعش عادة ولايمكن ضبط السقف الزمني في معارك أصغر كثيراً فكيف بمعركة الموصل .

هذا كله يعني أن المعركة ستطول ولا يمكن لأي عسكري محترف أن يقفز على هذه الحقائق ليتحدث عن نصر سريع . هل تم تهيئة الأهالي نفسياً لحصار من نوع مرير في خلال قتال الشوارع بالأحياء السكنية؟ .

لم يقم الجيش أو الحكومة أو التحالف أو الإعلام المحلي، بتبليغ الناس قبل ستة أشهر أو ثلاثة أشهر بتخزين المتاح من مياه الشرب أو الأغذية الجافة التي لاتتلف في غياب الكهرباء أو بعض أدوية الأطفال الضرورية، حيث انعدمت الحركة في بعض الاحياء منذ أربعين يوماً تحت قصف ومعارك من جهة وتهديد بالاعدامات الفورية في الداخل من جهة أخرى.

جفرافيا أحياء الموصل في الجانبين الأيسر والأيمن ، معقدة ولا يمكن التكهن بالمدى الزمني لتحريرها .

المعركة طويلة الأمد وقد تلامس الشهور الستة، مهما كانت زاوية النظر إليها . إنها بالأساس حرب شاملة وليست مجرد معركة. لذلك كان الاستعداد للتعامل مع مليونين من أهالي الموصل المحاصرين بين نارين على مستوى غير لائق من جميع الجهات. كانت هناك سنتان وأربعة شهور قبل المباشرة بالتحرير ، وهي مدة كافية لتوفير أساس إفهام الناس بأن المعركة المقبلة تحتاج استعدادات خاصة في تحضيراساسيات الأكل والشرب والوقاية من القصف العشوائي وكيفية التعامل مع القوات الداخلة للأحياء وطريقة التسرب في الممرات الآمنة عند الضرورة.

ما معنى أن نحرر الموصل ، وقد جعلنا منها حلب الثانية . أليست الموصل في النهاية لأهلها ؟ أم أنّ النيات بدأت تتضح مبكراً؟

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لندن