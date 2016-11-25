‎‫نعول على دور أكبر لتركيا في مدنا بالسلاح والدعم السعودي لم يتغير برغم حرب اليمن ‬

– November 25, 2016

‎أسعد الزغبي رئيس الوفد السوري المعارض لـ ( الزمان ) :

‎نطالب واشنطن برفع حظر الأسلحة عن المعارضة السورية

القاهرة – مصطفى عمارة

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اثارت التصريحات التى ادلى بها الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب والتى ابدى فيها عدم تحمسه لتغيير نظام الرئيس السوري بشارالاسد بعد ان اكد ان اولويتة محاربة تنظيم داعش ،المخاوف لدى المعارضة السورية من تأثير هذا التحول الامريكى علىاضعاف موقف المعارضة خاصة مع التدخل الروسي لدعم النظام السورى وفى ظل تلك التطورات تحاور الزمان العميد اسعد الزعبي رئيس الوفد السوري المعارض .

– هل ترى ان تصريحات ترامب بخصوص الازمة السورية دعمت موقف النظام السورى فى مواجهة المعارضة ؟

‎لا اعتقد ان تصريحات ترامب قبل الانتخابات سوف تكون هى نفسها بعد الانتخابات وهو ما يعرفة النظام السورى جيدا ولكنه يحاول طمأنة مناصرية وارى ان الايام القادمة سوف تؤكد صحة ما اقول

‎– وهل تتوقعون ان تكون تلك التصريحات هى فى اطار توافق روسى / امريكى لمواجهة المعارضة ؟

‎لا اعتقد ان ترامب سيستمر على موقف بلاده من روسيا واعتقد ان اهم اسباب نجاح ترامب هو اعلامه والذى سيعيد امريكا الى سابق عهدها خاصة فيما يتعلق بالموقف من روسيا وهى نقطة عول عليها ترامب لانها كانت اهم سلبيات عهد اوباما

– وهل التطورات الاخيرة ستزيد من حصول المعارضة على السلاح اللازم لها ؟

‎المعارضة لم تكن تحصل الاعلى الحدود الدنيا من السلاح ورغم ذلك بقيت محافظة على توازنها الى حد ما ولايمكن القبول باقل من هذا السلاح لذا ربما تستطيع الثورة الحصول على اسلحة افضل من السابق على الاقل من السوق السوداء

‎– فى ظل الدعم الجوى التركى الذى قدمته تركيا لقوات الجيش الحر فى حلب هل ترى ان تركيا سوف تلعب دورا مهما فى دعم المعارضة خلال المرحلة المقبلة؟

‎اعتقد ان مصلحة تركيا تقتضى ذلك خصوصا اذا تعمق التدخل وبدأت معركة الرقة ولم تحقق تركيا اهدافها او فى حالة تحييد دور روسيا قليلا

‎– ولماذا تستخدم تركيا المعارضة المسلحة فى دعمها ضد داعش ؟

‎تركيا لم تستخدمنا ولكنها تدعمنا لاننا منذ ابريل عام 2014نحارب داعش وقمنا بطرده من ريف ارلب وريف حمص فضلا عن محاربة النظام لكن اولوياتنا الان هى محاربة النظام وداعش بل دعنى اقول ان محاربة النظام تأتى قبل محاربة داعش

‎– وما مدى تأثير التقارب التركى الروسى على موقف تركيا من المعارضة ؟

‎لقد ابلغتنا تركيا ان تعاونها مع روسيا ياتى من اجل الحيلولة دون اقامة دولة كردية وليس على حساب المعارضة وعلى العموم فان كل دولة تبحث عن مصالحها

‎– وهل تقلص الدعم السعودى لكم بفضل الظروف التى تمر بها المملكة الان؟

‎حجم الدعم السعودى لنا لم يتغير حجما او نوعا واعتقد اننا سوف نعول على الدعم السعودى بصفة اكبر خلال المرحلة القادمة على اعتبار ان الملف السورى بالنسبة للسعودية اهم من ملف اليمن

– وما تأثير الخلافات المصرية – السعودية على الازمة السورية ؟

‎الموقف السعودى بالنسبة لنا موقف متميز عن اى موقف عربى اخر وهو يلقى تقدير واحترام من كل الشعب السورى على عكس الموقف المصرى الخير فى مجلس الامن الذى جاء ليؤكد ان الموقف المصرى موقفا عربيا ولا يليق بمصر العروبة وهو يضاف الى الموقفالمصرى السابق الذى لم يستنكر المجازر الروسية ضد الشعب السورى ورغم كل ذلك فاننا مازلنا على دور مصرى مميز لان العلاقة بين الشعبين المصرى والسورى تختلف عن العلاقات بين كل الدول العربية

– وهل ترى ان تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الحريرة سوف تقلص دور حزب الله فى سوريا ؟

‎اعتقد ان حزب الله لن يغير موقفه من سوريا على الاقل فى المرحلة الحالية لان هناك تقسيم للكعكة وما قام به حزب الله مؤخرا من القيام بعرض عسكرى له خير شاهد على ذلك

‎– وما هى اوراق الضغط العسكرية التى تمتلكها المعارضة فى مواجهة النظام السورى ؟

‎نعمل الان على تجميع الفصائل المسلحة تحت راية الجيش الوطنى السورى الذى رفضه اوباما

‎– قلتم فى تصريحات سابقة ان لن يكون هناك حل سياسى فى سوريا فما هو البديل اذا؟

‎نريد تفعيل الخطة ب من خلال العمل على تجنيد الشباب السورى من الخارج خاصة من الدول المحازية لسوريا من اجل محاربة قوات النظام وايضا القوات الروسية والايرانية ولكن ما نريده من واشنطن هو رفع القيود على تسليح المعارضة .