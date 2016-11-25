الأغلبية ترفض التدويل ولا صحة لاتصال الأخوان بنا لتحريضنا على التظاهر ومحافظ أسوان هو السبب

– November 25, 2016

نجلاء أبو المجد الناشطة النوبية لـ (الزمان ):

القاهرة – مصطفى عمارة

شهدت منطقة خورقندى الواقعة على طريق ابو سمبل اسوان اعتصاما لاهالى النوبة احتجاجا على طرح الحكومة لاراضيهم فى تلك المنطقة للمستثمرين فى اطار مشروع المليون ونصف مليون فدان وعن ابعاد تلك الازمة وتطوراتها وتداعياتها كان لـ (الزمان) هذا الحوار مع نجلاء ابو المجد الناشطة السياسية النوبية.

ما هى الاسباب التى دفعت شباب النوبة الى فض اعتصامهم رغم ان المطالبه التى قاموا برفعها لمم تتحقق بعد ؟

قرار فض الاعتصام تم بموافقة جميع شباب قرى نصر النوبه المشاركين فى الاعتصام حرصا على المصلحة العامة واعطاء الفرصه الاخيرة للدولة والحفاظ على هيبتها فى انتظار قرار بوقف البيع فى توشكى ورفع الاراضى النوبية من كراسات الشروط وتفعيل المادة 236 بالدستور المصرى ومراجعة قرار 444 وصدور قرار جمهورى لتوطين النوبيين فى قراهم القديمة

وماهى مطالبكم من اعضاء البرلمان وخاصة النواب الذين يمثلون النوبة ؟

للاسف لا يوجد غير نائبين يمثلان النوبة فى البرلمان وهما ياسين عبد الصبور ونصر ابو زيد ، ولكننا نطالب كل اعضاء البرلمان الذين يمثلون مصر كلها فى تفعيل المادة 236 من الدستور والخاصة باعادة النوبيين الى اراضييهم

هناك من يطالب بتدويل قضية النوبة فما هى وجهة نظرك فى ذلك ؟

المجموعة التى قامت بالاعتصام لا تطالب بالتدويل وهى ترفض ذلك نهائيا والامر مقتصر على مجموعة لا تعبر عن الاغلبية العظمى من اهالى النوبة

ترددت انباء عن قيام الاخوان بتحريض شباب النوبة على استمرار التظاهر فما هى حقيقة ذلك ؟

لم يحدث هذا اطلاقا ولم يتصل بنا احد من الاخوان ولا نقبل تدخل احد فى شئوننا

وهل تثقون فى وعود الحكومة لكم ؟

نحن لا نثق فى الحكومة التى اعطتنا وعودا كثيرة ولم تنفذ تلك الوعود ونأمل فى ان يتدخل الرئيس السيسى ورئيس مجلس الشعب لحل تلك المشكلة

وكيف تقيمون موقف محافظ اسوان من الازمة ؟

محافظ اسوان لم تكن له اية استجابة ونطالب باقالته وكان يمكن ان يحتوى الازمة ويتجاوب مع مطالبنا بدلا من تصعيد المشكلة

ما هى الرسالة التى تودين ايصالها الى الرئيس السيسى ؟

نقول له نحن احترمنا هيبة الدولة فى المقابل نطالب الدولة ان تحترم ارادتنا

فى النهاية هناك مَن يحاول طمس الهوية النوبية فكيف واجهتم ذلك ؟

ان واجبنا كمصريين جميعا محاربة الارهاب الذى يهدف لمحو الهوية والثقافة المصرية ، ونحن كنوبيين واجهنا هذا بتأكيدنا على ان مصر بها ثقافات اخرى وذلك فى نص المادة رقم 50 فى دستور التعددية الثقافية والعرق واللون والمساواة ، ولقد طالبنا فى 2014 أكثر من مناسبة بتدريس التاريخ النوبى كما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلك أيضا وبالفعل سيتم تدريسها وذلك بهدف حفظها وابراز الدور الكبير والتاريخى لهذة الثقافة المصرية التى لايمكن اغفال تاريخها النضالى الوطنى فاللغة النوبية كانت تستخدم كشفرة فى حرب 1973م ، وهذا دليل واضح وقاطع على الاخلاص ، والوطنية التى يتمتع بها النوبييون فالتعددية الثقافية فى مصر تميزنا لذا اطالب الشباب السيناوي وكل من فى الاماكن الحدودية ان يحافظوا على مورثاتهم الثقافية التى كادت تندثر ، حيث ان ثقافة كل من سيناء والنوبة ومطروح تعد ثقافة مصرية وواجب علينا كمصريين الحفاظ على هذة المورثات التى تشكل هويتنا ، كما ان محو الثقافة المصرية يعد ارهاب يجب مواجهته بكافة الطرق ولطالما طالبت بانشاء مجلس اعلى للغات المحلية للحفاظ على هذة الثقافات سواء كانت اللغة النوبية او الامازيغية او القبطية .