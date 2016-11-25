قائد الفرقة الذهبية:المدنيون عائق أمام استخدام دباباتنا في معركة الموصل

– November 25, 2016

الخنجر:دخول الحشد الى تلعفر سيشعل حرباً إقليمية

لندن – الموصل – الزمان

اعلن قائد الفرقة الذهبية بجهاز مكافحة الارهاب فاضل برواري، وجود بعض العراقيل تحول دون تقدم القوات العراقية في الموصل بسبب كثافة المدنيين في الاحياء التي يتحصن فيها داعش . وقال فاضل برواري “هناك الكثير من المدنيين والنازحين. لا نستطيع استخدام دباباتنا.”

وأضاف “نحن نأخذ حياً والناس تغادر. لا نستطيع تمييزهم. هم يطلقون الصواريخ ويصيبون المدنيين.” وكثف التنظيم حملة تفجيرات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محاولة لتخفيف الضغط عن الموصل. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير شاحنة ملغومة قرب الحلة على بعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب من خطوط الجبهة يوم الخميس أودى بحياة نحو 100 شخص. والموصل محاصرة بالفعل من الشمال والجنوب والشرق بقوات الحكومة العراقية وقوات البيشمركة الكردية.

واخترقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي التي دربتها الولايات المتحدة دفاعات التنظيم في شرق الموصل في نهاية أكتوبر تشرين الأول. ويتحصن مقاتلو التنظيم في الموصل بين أكثر من مليون مدني في محاولة لعرقلة الضربات الجوية. ويقاومون القوات المتقدمة بعمليات انتحارية بسيارات ملغومة ونيران القناصة وقذائف المورتر. فيما أعرب خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي بالعراق عن تخوفه من التبعات المحتملة لدخول قوات الحشد الشعبي إلى قضاء تلعفر غرب الموصل، محذرا من أن هذا التحرك يهدد فعليا بتحويل المعركة من حرب تحرير للقضاء من قبضة تنظيم داعش لحربإقليمية طائفية بين كل من إيران وتركيا.

ورأى السياسي السني في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية أن دخول إلى تلعفر سيزيد من تعقيدات المشهد العراقي، مبينا أن سكان القضاء ينتمون لطوائف عدة، إلا أن الأغلبية من التركمان السنّة الذين يمثلون تقريبا 65 في المئة من السكان .

فيما افادت مصادر عسكرية ،الجمعة ، ان قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها بمحيط قضاء تلعفر وتحرر المزيد من القرى . وذكر مصدر ان قوات الحشد الشعبي حررت قرية ” خضير” وقرية “ابو نخيلة” جنوب غرب تلعفر بعد معارك واشتبكات بدات فجر اليوم . واعلن الاعلام الحربي للحشد ، صباح الجمعة، انطلاق الصفحة الخامسة من تحرير القرى والمناطق الواقعة بالمحور الغربي لمحافظة نينوى .

وأضاف أن هناك أيضا تركماناً شيعة نسبتهم لا تتعدى 30 في المئة من السكان، فضلا عن وجود الكورد والعرب، منوها إلى أن “أهل القضاء من السنّة يتخوفون بشدة من إقدام الحشد الشعبي على تكرار ذات الانتهاكات، التي قاموا بها من قبل في مدن أخرى ذات أغلبيةسنية دخلوها في إطار محاربة داعش”.