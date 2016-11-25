إردوغان يهاتف بوتين حول مقتل أربعة جنود أتراك

– November 25, 2016

وفاة جندي أمريكي متأثراً بجراحه في سوريا

واشنطن – مرسي أبو طوق

اسطنبول – الزمان

اعلنت مصادر في الرئاسة التركية ان الرئيس رجب طيب اردوغان ونظيره فلاديمير بوتين تحادثا هاتفيا الجمعة وتناولا مقتل اربعة جنود اتراك الخميس في شمال سوريا في قصف قالت انقرة ان النظام السوري قام به.واعلن مسؤولون في الرئاسة التركية ان اردوغان وبوتين تبادلا خلال هذا الاتصال «وجهات النظر والمعلومات ازاء الهجوم الذي استهدف جنودا اتراكا في منطقة الباب (شمال سوريا)».وللمرة الاولى منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا في آب/اغسطس الماضي اتهمت قيادة الاركان التركية النظام السوري بالمسؤولية عن مقتل اربعة من جنوده في قصف جوي.

وقبل عام بالتمام اسقط الجيش التركي طائرة عسكرية روسية على الحدود بين تركيا وسوريا ما ادى الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين. الا ان هذه العلاقات تحسنت لاحقا مع بقاء كل دولة على موقفها من الازمة السورية، حيث ان تركيا تدعم فصائل مسلحة تعمل على اسقاط نظام بشار الاسد في حين ان موسكو تدعم هذا النظام عسكريا بشكل واسع. الى ذلك أعلنت القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) الخميس ان جندياً اميركياً توفي الخميس متأثراً بجروح اصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سوريا حيث تنشر الولايات المتحدة عدداً من افراد قواتها الخاصة. وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في بيان صادر عن القيادة المركزية ان الجندي توفي متأثرا بجروح اصيب بها «في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة عين عيسى فيشمال سوريا».

واضاف ان «التحالف ضد (تنظيم) الدولة الاسلامية يتوجه بأسره باحر التعازي الى اسرة واصدقاء ورفاق هذا البطل» الذي توفي الخميس .

ولم تكشف هوية الجندي في البيان الذي اكد سياسته الالتزام بالرجوع الى السلطات الوطنية المختصة. فيماقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يواصل العمل حتى آخر يوم له في منصبه لإنهاء الحرب في سوريا وإن روسيا لا تريد تحميلها مسؤولية تدمير شرق مدينة حلب.

وقال دي ميستورا في مقابلة في صحيفة زودوتشه تسايتونج الألمانية «لن أحط أبدا من شأن رئيس أمريكي منتهية ولايته وأصفه بالبطة العرجاء.»

وقال إن الاجتماعات التي عقدها في دمشق في الآونة الأخيرة أظهرت أن النظام السوري تشجع بتصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية حول إنهاء الدعم للمعارضة السورية. غير أنه أشار إلى أنه نبه القيادة السورية إلى أن أي رئيس أمريكي سيواجهضغطا شعبيا هائلا إذا انتهى الوضع بمأساة إنسانية مع تضور 200 ألف شخص جوعا.

وأضاف دي ميستورا أنه يخشى فناء شرق حلب بحلول عيد الميلاد إذا استمر قصف المنطقة مما سيدفع عشرات الآلاف إلى الفرار لتركيا وقد يقود إلى حرب عصابات مطولة في المناطق الريفية وتفجيرات سيارات في المدن.

وكان مدير منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم (الخوذ البيضاء) قال أمس الخميس إن السكان المحاصرين في حلب لا يفصلهم عن المجاعة سوى نحو عشرة أيام.

وقال المبعوث الأممي إنه يصدق ما تردده روسيا من أنها لا تقصف أي أهداف في شرق حلب لكنه أضاف أن موسكو لا تمنع القوات السورية من استهداف المستشفيات وأهداف أخرى في المدينة.

وأضاف أنه يؤمن بأن روسيا جادة «في أنها لا تريد تحمل مسؤولية تدمير شرق حلب.»

وقال إنه ليس في مصلحة روسيا أو الحكومة السورية أن تكون أمام بلد مدمر تماما يعاني نوعا من حرب العصابات في المناطق الريفية.