إحباط محاولة تفجير ديزني لاند في فرنسا والأوامرصادرة من داعش بالعراق وسوريا

– November 25, 2016

باريس – الزمان – (أ ف ب) :

أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة أن اربعة فرنسيين ومغربياً من مجموعة مسلحة يشتبه بانها سعت لتنفيذ اعتداء في الاول من كانون الأول/ديسمبر في المنطقة الباريسية «بايعوا» تنظيم داعش وكانوا على اتصال مع «شخص اصدر الأمر من منطقةالعراق وسوريا».

واعلنت الحكومة الفرنسية الاثنين احباط اعتداء «كان يخطط له منذ امد طويل» في عطلة نهاية الاسبوع الماضي،

وتوقيف سبعة اشخاص في ستراسبورغ (شرق) ومرسيليا (جنوب شرق).

وقال مدعي عام باريس فرنسوا مولانس خلال مؤتمر صحافي ان الخمسة الاخرين – هم اربعة فرنسيين تتراوح اعمارهم بين 35 -37 عاما-ومغربي يبلغ من العمر 46 عاما، مثلوا الجمعة امام القضاء ليوجه اليهم قضاة متخصصون في المسائل الارهابيةالتهمة رسميا.

وبين المشتبه بهم، فان المغربي فقط والذي اعتقل في مرسيليا والذي كان مقيما في البرتغال،تلقت السلطات الفرنسية بلاغا بأنه اسلامي متطرف.

ولم يكن الاخرون معروفون للسلطات على الرغم من ان رجلين منهما يشتبه بأنهما سافرا الى سوريا عام2015 مرورا بقبرص قبل أن يعودا الى اوروبا.

وقال مولانس إن «عناصر ضبطت في ستراسبوغ» اثناء التحقيقات «سمحت باكتشاف مخطوطات تفيد بوضوح كامل عن مبايعة داعش وتمجد الاستشهاد».

وتابع المدعي العام أن «وحدة ستراسبورغ (شرق)،

انما كذلك الشخص الذي اوقف في مرسيليا (جنوب) كانت لديهم تعليمات مشتركة من شخص أصدر الأمر من منطقة العراق وسوريا بواسطة تطبيقات مشفرة».

وأوضح المدعي العام أن التدقيق في العناصر التي جمعت خلال عمليات الضبط «اتاح التثبت من أن مجموعة ستراسبورغ كانت تعتزم القيام بتحرك في الأول من كانون الأول/ديسمبر بدون أن يكون بوسعنا في الوقت الحاضر تحديد الهدف الدقيق الذيتم اختياره من بين جميع الأهداف التي كانت المجموعة تدرسها».

وقال مصدر مطلع على التحقيق ان المشتبه بهما كانا على تواصل «مع مصدر أوامر مقيم في سوريا وتراقبه اجهزة الاستخبارات الفرنسية».

وتسارع التحقيق في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حين اعترضت الاستخبارات رسالة بين عضو في تنظيم الدولة الاسلامية وعددا من الفرنسيين الذين اعتقلوا في ستراسبورغ،

الامر الذي اثار مخاوف بتنفيذ عمل آني.

وكانت التحقيقات ادت في مرحلة اولى الى سلسة من الاعتقالات في 14 حزيران/يونيو في اوج فعاليات كأس اوروبا لكرة القدم. ووجه الاتهام الى فرنسيين اثنين وحبسا للاشتباه في انهما حصلا على قروض استهلاكية بغرض تمويل انشطة ارهابية.واشارت التحريات الى انهما كانا على اتصال بقيادي في سوريا.

وكان مصدر قريب من التحقيق أفاد وكالة فرانس برس قبل ذلك أن اعضاء الخلية بحثوا على الانترنت عن «حوالى عشرة مواقع» يمكن ان تكون شكلت أهدافا محتملة .